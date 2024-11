Il Pagliaccio e La Pergola migliori ristoranti di Roma per la Pecora Nera

Presentata la ventiduesima edizione della guida Roma e Lazio de La Pecora Nera 2025, un’edizione ricca di novità e premiati che celebra l’eccellenza enogastronomica della capitale e della regione. Durante l'evento, che si è tenuto nella suggestiva sede del Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, sono stati premiati i ristoranti e i locali che si sono distinti in diverse categorie. Tra i vincitori del Premio Intrecci per il miglior servizio di sala ci sono Enoteca La Torre, Materia Prima e Satricvm. Il Premio Pecora Green, una delle novità di quest'anno, ha premiato i locali che si sono distinti per l'attenzione alla sostenibilità. Inoltre, Da Cesare, Da Enzo al 29, La Tavernaccia, N’Antro e Trecca sono stati premiati con il Premio Banca di Credito Cooperativo di Roma per la cucina romana. In questa edizione si conferma anche il riconoscimento del Premio HQF - High Quality Food per i migliori ristoranti, con Il Pagliaccio e La Pergola del Rome Cavalieri a pari merito in cima alla classifica. La guida, che si presenta con una nuova veste grafica e una certificazione blockchain delle recensioni, si conferma un punto di riferimento per chi cerca qualità, trasparenza e sostenibilità nel panorama gastronomico romano e laziale.

La Guida Pecora Nera 2025

La Guida Roma e Lazio 2025: ristampa con nuove sezioni

La guida 2025, arricchita con 470 pagine, esplora in modo approfondito i migliori indirizzi gastronomici di Roma e del Lazio, suddivisi in tre sezioni principali:

Tavole : 238 ristoranti e locali dove godere di un pranzo o una cena, tra ristoranti gourmet, trattorie tradizionali, pizzerie e bistrot creativi.

: 238 ristoranti e locali dove godere di un pranzo o una cena, tra ristoranti gourmet, trattorie tradizionali, pizzerie e bistrot creativi. Pause Golose : 203 locali ideali per una sosta veloce durante la giornata, dai caffè alle merende, fino agli aperitivi e alle cene notturne.

: 203 locali ideali per una sosta veloce durante la giornata, dai caffè alle merende, fino agli aperitivi e alle cene notturne. Botteghe: 276 luoghi dove acquistare prodotti gastronomici di alta qualità, con un focus sulle eccellenze del territorio.

A queste categorie si aggiungono i Mercati di Campagna Amica, che promuovono la filiera corta e l’acquisto a km zero.

Novità e premi: Pecora Green e altri riconoscimenti

Quest'anno, la guida ha introdotto il Premio Pecora Green, un riconoscimento che va ai ristoranti più attenti alla sostenibilità, in particolare quelli che utilizzano ingredienti stagionali e locali e che riducono gli sprechi. Simone Cargiani, Editore de La Pecora Nera, ha spiegato: «Il Premio Pecora Green è il nostro modo di valorizzare chi sceglie un percorso responsabile nel rispetto dell’ambiente».

Oltre a questo, la guida 2025 ha premiato con il Premio Intrecci i ristoranti che si sono distinti per il servizio di sala. Tra i vincitori: Enoteca La Torre, Materia Prima e Satricvm. Un altro premio significativo è stato il Premio Banca di Credito Cooperativo di Roma per la cucina romana, con i migliori interpreti della tradizione romana premiati: Da Cesare, Da Enzo al 29, La Tavernaccia, N’Antro e Trecca.

I Premiati dell’Edizione 2025

Anche quest’anno, sono stati assegnati numerosi premi per celebrare l’eccellenza della ristorazione. Tra i principali:

Premio HQF - High Quality Food : 30 ristoranti che si sono distinti per la qualità della loro cucina, tra cui Il Pagliaccio e La Pergola del Rome Cavalieri , che hanno condiviso il primo posto.

: 30 ristoranti che si sono distinti per la qualità della loro cucina, tra cui e , che hanno condiviso il primo posto. Premio Amaro Formidabile : per la selezione di amari e distillati, premiando Da Michele , Mamma Angelina e Mudejar Spiriti e Cucina .

: per la selezione di amari e distillati, premiando , e . Premio Tuscus Frantoio Artigiano : per i ristoranti che hanno esaltato l’uso dell’olio extravergine di oliva, tra cui Osteria di Maccarese , Osteria La Briciola e Ristorante degli Angeli .

: per i ristoranti che hanno esaltato l’uso dell’olio extravergine di oliva, tra cui , e . Premio Roma Qualitas: per la pizza al taglio, assegnato a 23 pizzerie che si sono distinte per la qualità delle materie prime e la valorizzazione della tradizione romana.

Roma de La Pecora Nera 2025 - locali premiati Premio “Pecora Green” æde - Roma

Contatto - Frascati (RM)

Contrada Rapello - Subiaco (RM)

Dogma - Roma

Gallo Ristorante di Pesce - Roma

Il Calice e la Stella - Canepina (VT)

Il Convivio Troiani - Roma

La Bottega delle tre Sorelle - Montelanico (RM)

La Palazzina - San Cesareo (RM)

La Tana dei Carbonari - Roccagorga (LT)

Languorino - Montefiascone (VT)

Misticanza - Osteria della Terra - Roma

Mogano - Formello (RM)

Namo Ristobottega - Tarquinia (VT)

NUH Osteria Contemporanea - Tivoli (RM)

Prato di Sopra - Grottaferrata (RM)

Ristorante Delicato - Contigliano (RI)

Sintesi - Ariccia (RM)

Tinello Bistrot - Castel Gandolfo (RM)

UMA - Roma

Zero Miglia - Nettuno (RM) Premio “Campagna Amica” Hosteria Amedeo - Monte Porzio Catone (RM)

La Locanda della Chiocciola - Orte (VT)

Li Somari - Tivoli (RM)

Lo Stuzzichino - Campodimele (LT)

Mazzo - Roma

Menabó Vino e Cucina - Roma

Osteria Circo - Roma

Osteria del Borgo - Cesano di Roma (RM)

Osteria di Maccarese - Maccarese (RM)

Pastorie - Roma

Ristorante degli Angeli - Magliano Sabina (RI)

Santuccio ai Colli - Sezze (LT)

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (RM)

Trattoria del Cimino da Colombo - Caprarola (VT)

Trattoria Pennestri - Roma

Trecca - cucina di mercato - Roma Premio Amaro Formidabile per “la selezione di amari e distillati” Da Michele - Roma

Mamma Angelina - Roma

Mudejar Spiriti e Cucina - Sperlonga (LT) Premio Intrecci per “il servizio di sala” Enoteca La Torre - Roma

Materia Prima - Pontinia (LT)

Satricvm - Latina Premio Banca di Credito Cooperativo di Roma per “la cucina romana” Da Cesare - Roma

Da Enzo al 29 - Roma

La Tavernaccia - Roma

N’Antro - Roma

Trecca - cucina di mercato - Roma Premio Tuscus Frantoio Artigiano per “la valorizzazione dell’olio EVO” Antico Arco - Roma

Bistrot 64 - Roma

Carter Oblio - Roma

Da Enzo al 29 - Roma

Da Michele - Roma

Dieci - Nepi (VT)

Essenza - Terracina (LT)

I Quintili - Roma

Il Calice e la Stella - Canepina (VT)

Il Casaletto - Grotte Santo Stefano (VT)

Languorino - Montefiascone (VT)

Lento - Vineria con Cucina - Roma

Mamma Angelina - Roma

Mater - Fiano Romano (RM)

Osteria del borgo - Cesano di Roma (RM)

Osteria di Maccarese - Maccarese (RM) - menzione speciale

Osteria La Briciola - Tivoli (RM) - menzione speciale

Riso Amaro - Fondi (LT)

Ristorante degli Angeli - Magliano Sabina (RI) - menzione speciale

Ristorante Delicato - Contigliano (RI)

Satricvm - Latina

Taverna Volpetti - Roma

Terra Campania - Roma

Terramadre - Nettuno (RM)

Tram Tram - Roma

Zia Restaurant - Roma Premio HQF - High Quality Food per le migliori tavole Il Pagliaccio - Roma 9½

La Pergola del Rome Cavalieri - Roma 9½

La Trota - Rivodutri (RI) 9+

Pipero - Roma 9+

Acquolina - Roma 9

Materia Prima - Pontinia (LT) 9

Orma - Roma 9

Pascucci al Porticciolo - Fiumicino (RM) 9

Enoteca La Torre - Roma 9-

Idylio by Apreda - Roma 9-

Il Tino - Fiumicino (RM) 9-

Aminta - Genazzano (RM) 8½

La Parolina - Trevinano (VT) 8½

L'Osteria dell'Orologio - Fiumicino (RM) 8½

Pulejo - Roma 8½

Retrobottega - Roma 8½

Riso Amaro - Fondi (LT) 8½

Zia Restaurant - Roma 8½

Dieci - Nepi (VT) 8+

Essenza - Terracina (LT) 8+

Green T. - Roma 8+

Il Convivio Troiani - Roma 8+

Mogano - Formello (RM) 8+

Moma - Roma 8+

Per Me - Roma 8+

Satricvm - Latina 8+

Sintesi - Ariccia (RM) 8+

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (RM) 8+ Premio Roma Qualitas per la pizza al taglio e sue evoluzioni Agostino - Roma

amARanto - Roma

Amerina - La pizzetta - Roma

Antico Forno Roscioli - Roma

Arte Bianca di Gabriele - Roma

Da Tullio - Roma

Elettroforno Frontoni - Roma

Forno Monteforte - Roma

Forno Ottavi 1921 - Roma

Frumentario - Roma

Lievito, Pizza, Pane - Roma

Pane e Tempesta - Roma

Panificio Marè Prati - Roma

Pantera - Pizza Rustica - Roma

Pinsere - Roma

Pizza Chef - Roma

Pizza Gegè - Roma

Pizzarium - Roma

Prelibato - Roma

Ruver - teglia frazionata - Roma

San Biagio pizza e bolle - Roma

Sancho - Roma

Trapizzino - Roma Le migliori pizzerie 5 pecore 180g pizzeria romana - Roma Mater - Fiano Romano (RM)

4,5 pecore Farinè la pizza - Roma

Le migliori pause golose della Capitale 5 pecore Barnum Café - colazioni Caffè Doria - merende Casa Matti - colazioni Drink Kong - fino a tardi Faro - Caffè Specialty - colazioni Forno Conti & Co. - colazioni Gastromario - colazioni Jerry Thomas Speakeasy - fino a tardi La Differenza - pranzi veloci Mostò - aperitivi Otaleg! - colazioni Pizza Chef - a tutte le ore Spaccio Grosso - aperitivi

4,5 pecore Babingtons - merende Bap - colazioni Cafè Merenda - colazioni Casa Manfredi - colazioni Circoletto - aperitivi Claudio Torcè - a tutte le ore Cremeria Aurelia - a tutte le ore Enoteca L'Antidoto - aperitivi Fax Factory - colazioni Gelateria daRe - a tutte le ore Gelateria dei Gracchi - a tutte le ore Gelato Romano - a tutte le ore Gori Gelato - a tutte le ore Grani, farine e caffè - colazioni Günther Gelato - a tutte le ore La Gourmandise - a tutte le ore Lievito, Pizza, Pane - a tutte le ore Love - colazioni MAE Café, Vin et Cuisine - merende Marzapane Café & Bakery - colazioni N.O.D.O. - fino a tardi Otaleg! - a tutte le ore Panificio Marè Prati - a tutte le ore Pasticceria Walter Musco - colazioni Piano C - Circolo del vino - aperitivi Pizzarium - a tutte le ore Pork’n’Roll - fino a tardi Sancho - a tutte le ore Stefano Ferrara - Formaessenza - a tutte le ore Trapizzino - a tutte le ore Vinificio - cene veloci



La sostenibilità al centro della Guida

A confermare l’attenzione verso la sostenibilità, la guida ha incluso una sezione dedicata ai Mercati di Campagna Amica, che continuano a promuovere la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli locali. Carmelo Troccoli, direttore della Fondazione Campagna Amica, ha sottolineato l'importanza di una collaborazione che promuove un "cibo giusto, sostenibile, italiano, tracciato e di alta qualità".

Inoltre, la guida si è rinnovata graficamente, con un logo minimalista che richiama l’autenticità e l’essenzialità del progetto editoriale. Fernanda D'Arienzo, Editore de La Pecora Nera, ha dichiarato: "La nuova veste grafica riflette la nostra identità di editori indipendenti, aperti a collaborazioni con chi condivide la nostra stessa vocazione."