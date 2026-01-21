Come partecipare a sei masterclass gratuite di aggiornamento professionale per l'Horeca

La ristorazione professionale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, in cui la competenza tecnica non è più sufficiente da sola. Alla manualità e alla conoscenza delle materie prime si affiancano oggi capacità di lettura del mercato, attenzione ai nuovi comportamenti di consumo e una crescente esigenza di tradurre l’identità del locale in scelte operative sostenibili. Dalla costruzione del menu alla gestione dei processi, fino all’equilibrio economico, il lavoro quotidiano richiede strumenti sempre più aggiornati.

GrosMarket LiveLab: sei masterclass gratuite per leggere i nuovi scenari Horeca

È così che la formazione continua diventa una leva strategica per affrontare cambiamenti che incidono su prodotto, servizio e organizzazione. Non bastano solo corsi teorici, ma servono occasioni di confronto concreto sui temi che stanno ridisegnando il settore.

GrosMarket LiveLab, formazione applicata ai trend Horeca

È in questa direzione che si inseriscono i GrosMarket LiveLab, il format di formazione promosso da GrosMarket, insegna del Gruppo Sogegross, pensato per offrire ai professionisti dell’Horeca momenti strutturati di aggiornamento e approfondimento. Più che un semplice calendario di eventi, i LiveLab si configurano come uno spazio di lettura delle tendenze e di trasferimento di competenze operative, costruito intorno alle reali esigenze di chi lavora in cucina, in pizzeria, in pasticceria o al banco bar. Il progetto si sviluppa attraverso un ciclo annuale di masterclass gratuite, aperte a operatori con diversi livelli di esperienza, con un taglio pratico e orientato all’applicazione quotidiana.

Un momento di formazione durante una masterclass dei GrosMarket LiveLab

«il mondo della ristorazione premia chi sa anticipare i cambiamenti, e leggere le variazioni del mercato - dichiara Flavio Zago, direttore BU Ingrosso del Gruppo Sogegross - Con i LiveLab vogliamo offrire agli operatori del settore una bussola per orientarsi in un panorama in continua evoluzione. Tanti appuntamenti, tanti filoni tematici, un unico obiettivo: trasferire competenze che fanno la differenza nel quotidiano di chi lavora in cucina, in pizzeria, in pasticceria o dietro al bancone di un bar. Collaboriamo con partner leader perché crediamo nel valore della qualità e della specializzazione, e mettiamo tutto questo a disposizione gratuitamente perché l'eccellenza nella ristorazione si costruisce anche attraverso la condivisione della conoscenza».

Masterclass tra tecnica, prodotto e gestione operativa

La prima parte del programma, in calendario fino ad aprile, prevede sei appuntamenti, realizzati anche con il contributo di partner di riferimento del settore. I temi affrontati toccano alcuni nodi centrali della ristorazione contemporanea: dalla rilettura dello street food in chiave più strutturata alla gestione dei lievitati, passando per l’evoluzione della pizza al tegamino, la valorizzazione della cucina di pesce con attenzione a tempi e food cost, fino alle nuove dinamiche della colazione d’hotel e dell’aperitivo, tra mixology e richieste emergenti del consumatore. Un’impostazione che punta a integrare competenze tecniche, conoscenza del prodotto e consapevolezza gestionale.

Le masterclass affrontano tecniche e processi applicabili alla ristorazione professionale

Presenza fisica e contenuti digitali per un accesso flessibile

Gli incontri si svolgono all’interno delle Aree Didattiche dei punti vendita GrosMarket di Genova Sampierdarena e Rivoli (To), con la possibilità di partecipare anche online, in diretta o in modalità on-demand. Una formula che consente agli operatori di scegliere come e quando seguire i contenuti, rendendo la formazione compatibile con i ritmi del lavoro quotidiano. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito https://www.grosmarket.it/area-didattica-livelab/. I clienti GrosMarket avranno una priorità al momento della prenotazione. Un approccio che riflette una visione orientata al servizio e alla concretezza, in cui l’aggiornamento professionale diventa uno strumento accessibile e realmente spendibile sul campo.

Gli incontri si svolgono nelle aree didattiche GrosMarket di Genova e Rivoli

Il calendario dei GrosMarket LiveLab