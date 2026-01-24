Bar e caffetterie sempre più digitali: strumenti per gestire menu e ordini in tempo reale

Il caffè è parte integrante delle abitudini degli italiani, con un mercato destinato a crescere dalle 986 mila tonnellate del 2024 a 1.344 mila entro il 2033. Negli ultimi anni, però, la pausa caffè sta vivendo una trasformazione profonda, influenzata da nuove tendenze sociali e culturali che incidono direttamente sull’offerta dei locali e sull’organizzazione del servizio.

Nei momenti di maggiore affluenza, velocità e fluidità del servizio fanno la differenza

Accanto a espresso e cappuccino, nei menu compaiono bevande originali che richiedono ingredienti stagionali e materie prime di qualità. Allo stesso tempo, bar e coffee shop evolvono in spazi multifunzionali, non più legati solo a colazione o pranzo, ma sempre più spesso utilizzati per presentazioni di libri, incontri informali e riunioni di lavoro. Si aggiungono poi fattori chiave come la crescita dei pagamenti digitali, i nuovi obblighi fiscali orientati alla trasparenza e una gestione del punto vendita sempre più mobile, elementi che aumentano la complessità operativa quotidiana e rendono necessario l’utilizzo di strumenti capaci di semplificare flussi di lavoro e adempimenti normativi.

Pagamenti digitali in crescita e fine dello scontrino cartaceo

Anche nei bar e nelle caffetterie, il contante perde progressivamente centralità. Nel 2025 le transazioni cashless sono cresciute del +42%, con un’accelerazione particolarmente evidente nelle ore del mattino: tra le 6 e le 10, fascia tipica della colazione, l’aumento ha raggiunto il +44%.

Vittorio Moretti, Direttore Commerciale di SumUp Italia

Parallelamente, lo scontrino medio digitale nei bar è sceso a 11,1 euro (-4,2%), segno che il pagamento con carta è ormai una pratica consolidata anche per importi ridotti. Nel complesso, quasi il 47% dei pagamenti digitali in Italia avviene nella ristorazione, con bar e caffè che concentrano una quota significativa delle transazioni cashless. Secondo un’analisi SumUp condotta su oltre 5.000 esercenti, oltre il 70% degli scontrini nei bar e ristoranti è ancora cartaceo, un dato che evidenzia come la gestione fiscale resti un’area chiave di evoluzione. Tra il 2027 e il 2029, il percorso normativo italiano porterà al superamento definitivo dello scontrino cartaceo, con documenti inviati via SMS, email o QR code.

Fiscalizzazione cloud: più semplicità per bar e caffetterie

Per rispondere a queste nuove esigenze, SumUp propone la Cassa Fiscale Online, una soluzione di fiscalizzazione cloud che consente di inviare automaticamente e in tempo reale i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, sia per pagamenti digitali sia per quelli in contanti, senza la necessità di stampanti fiscali o hardware aggiuntivo.

«La nostra cassa fiscale online adempie tutti i regolamenti previsti dalla normativa più recente e consente ai commercianti di muoversi in modo rapido, adattandosi alle proprie esigenze operative», spiega Vittorio Moretti, Direttore Commerciale di SumUp Italia. La gestione fiscale diventa così meno onerosa e più fluida, permettendo ai merchant di ridurre i costi e semplificare le procedure quotidiane, trasformando l’adeguamento normativo in un elemento di razionalizzazione del punto vendita.

Menu più ampi e rotazione rapida: cresce la complessità del punto cassa

Il rinnovamento delle abitudini di consumo rende il caffè sempre più centrale nell’esperienza del cliente. Dai trend stagionali come Pumpkin Spice Latte e Gingerbread Latte, agli specialty coffee, fino al coffee mixology e alle bevande analcoliche orientate al benessere, il menu della caffetteria si amplia e si frammenta.

Strumenti digitali come SumUp Cassa Lite supportano i bar nella gestione di menu complessi e vendite

Questa evoluzione comporta una maggiore complessità gestionale: più ingredienti, maggiore rotazione delle scorte e una gestione accurata di prezzi e prodotti. In questo contesto, strumenti come Cassa Lite di SumUp supportano i merchant nel controllo di menu, inventario e vendite, facilitando l’adattamento dell’offerta senza appesantire l’operatività quotidiana.

Dal bancone ai tavoli: la gestione del bar diventa mobile

Accanto alla fiscalizzazione cloud, SumUp propone Terminal, un dispositivo portatile all-in-one che integra POS, cassa e gestione ordini in un unico strumento. Pensato per bar e caffetterie, consente di accettare pagamenti, gestire comande e stampare scontrini direttamente ai tavoli, migliorando la velocità del servizio soprattutto nei momenti di maggiore affluenza.

I pagamenti digitali rendono il servizio al bar più rapido e fluido

«Terminal è un vero one-stop-shop: un sistema di cassa, uno strumento per l’accettazione dei pagamenti e, opzionalmente, un’integrazione con il conto aziendale. Tre funzioni fondamentali in un unico dispositivo», sottolinea Moretti. Grazie alla fotocamera integrata, è possibile digitalizzare menu e listini in modo rapido, una funzionalità particolarmente utile per i locali che aggiornano frequentemente l’offerta. La connettività WiFi e 4G, insieme ai report di vendita in tempo reale e alla gestione dello staff da un solo dispositivo, rende Terminal uno strumento flessibile e adatto alle esigenze di un punto vendita dinamico.

Un ecosistema digitale per accompagnare l’evoluzione del bar

«Il rito del caffè diventa sempre più parte dell’esperienza complessiva del cliente, dall’ordine alla consumazione, fino al conto», osserva Vittorio Moretti. «Questo scenario aumenta la complessità di gestione e richiede soluzioni capaci di semplificare i processi quotidiani. SumUp ha sviluppato un ecosistema di prodotti pensato per accompagnare gli esercenti con semplicità, flessibilità e costi accessibili».

Dalla gestione fiscale ai pagamenti digitali, fino all’operatività mobile, SumUp propone strumenti pensati per rispondere alle nuove esigenze di bar e caffetterie italiane, supportando un settore in continua evoluzione.