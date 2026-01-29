RistorExpo chiude con 18mila operatori: la fiera cresce mentre il settore rallenta

Si è conclusa a Lariofiere a Erba (Co) la ventottesima edizione RistorExpo, manifestazione di riferimento per il mondo della ristorazione e dell’ospitalità, che archivia un’edizione di particolare rilievo sotto il profilo dei contenuti e della partecipazione. Con quasi 18.000 operatori professionali in visita, l’evento conferma la propria solidità e il crescente peso nel panorama fieristico nazionale, consolidando il ruolo di piattaforma strategica per aziende, professionisti e istituzioni del comparto horeca.

RistorExpo chiude l'edizione 2026 con oltre 18.000 visitatori

Il dato sulle presenze testimonia non solo l’attrattività della manifestazione, ma anche la capacità di intercettare le esigenze reali del mercato, offrendo occasioni concrete di aggiornamento, relazione e sviluppo professionale.

RistorExpo Young Cup e concorsi nazionali: focus sulle nuove generazioni

La giornata conclusiva ha segnato anche la chiusura della RistorExpo Young Cup, competizione dedicata alle scuole alberghiere, che si conferma la più partecipata in Italia tra i concorsi promossi dalla Federazione Italiana Cuochi. Un risultato che rafforza l’attenzione di RistorExpo verso la formazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

I premiati della RistorExpo Young Cup

Sul podio sale il team dell’Istituto Alberghiero di Rovereto, seguito dal CFPA di Casargo e dall’Istituto Ballerini di Seregno. Per la competizione individuale si distingue Edoardo Piccolini dell’Istituto Ballerini di Seregno, davanti a Sofia Ierardi di In-presa Carate Brianza e Yuvan Gamage dell’Enaip di Como.

Matteo Cino, premiato Miglior Sommelier d'Italia Aspi

Si sono conclusi anche i concorsi nazionali Aspi, dedicati sia agli studenti sia ai professionisti. Nella categoria Junior il primo posto va a Mirko De Andreis dell’Istituto Carlo Porta di Milano, seguito da Giacomo Coscia dell’Istituto Olmo di Cornaredo e Sofia Giardino dell’Istituto Sonzogni di Bergamo. Il titolo di Miglior Sommelier d’Italia è stato assegnato a Matteo Cino, sommelier trentenne milanese con esperienze in realtà di prestigio come Peck, Perbellini e il Mandarin Oriental Savoy di Zurigo. Secondo Stefano Orru, terza Monika Neral.

"Elogio della normalità": il tema guida dell’edizione

L’edizione 2026 si è caratterizzata per la qualità e la profondità dei contenuti, sviluppati attorno al tema guida «Elogio della normalità», filo conduttore dell’intero programma di incontri, talk e momenti di confronto. Un concept introdotto fin dall’inaugurazione, alla presenza di Davide Rampello, Andrea Petrini, Giacomo Mojoli, Federico Quaranta e Nicola "Tinto" Prudente, che hanno avviato una riflessione sul valore della quotidianità, della competenza professionale e dell’identità nel lavoro della ristorazione e dell’accoglienza.

Il tema ha attraversato trasversalmente la manifestazione, offrendo spunti concreti per affrontare le sfide del settore con consapevolezza e visione.

Masterclass e contenuti di alto profilo per gli operatori

Grande attenzione è stata riservata agli operatori professionali, con un calendario di masterclass molto partecipate che ha visto protagonisti alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena gastronomica e dell’ospitalità italiana. Tra i nomi coinvolti figurano Moreno Cedroni (che ha ricevuto un importante riconoscimento alla carriera) e Mariella Organi, Andrea Berton, Fulvio Marino, Cristiano Tomei, Luca Picchi e Julian Biondi, capaci di offrire contributi concreti e applicabili alla pratica quotidiana.

Lo chef Moreno Cedroni riceve un premio alla carriera durante RistorExpo

Questi momenti hanno rafforzato il valore formativo della manifestazione, rendendo RistorExpo un luogo di aggiornamento continuo e confronto qualificato.

Competizioni e mixology: coinvolgimento e nuove tendenze

Le competizioni hanno rappresentato un ulteriore elemento di vitalità della fiera, favorendo il coinvolgimento diretto di professionisti e studenti. Tra gli appuntamenti più seguiti il Contest Cocktail Lago di Como, vinto dalla giovane bartender Yara Ferraroli, che conferma il crescente interesse verso la mixology, protagonista insieme alla cucina di questa edizione.

Yara Ferraroli riceve dal curatore di RistorExpo Giovanni Ciceri il premio del Cocktail Contest Lago di Como

Il valore strategico di RistorExpo per territorio e imprese

«Questa 28ª edizione - commenta Marco Galimberti, Presidente della Fondazione Lariofiere - restituisce un quadro molto positivo e conferma il posizionamento di Lariofiere nel panorama nazionale delle fiere di settore. RistorExpo è un evento che genera valore per il territorio e per le imprese, non solo in termini di affluenza ma di qualità delle relazioni e delle opportunità che sa generare. La presenza e l’attenzione al progetto anche da parte del sistema istituzionale è un segnale importante che riconosce il ruolo di RistorExpo come piattaforma credibile di sviluppo, capace di mettere in connessione aziende, professionisti e associazioni. È una manifestazione che va oltre la dimensione commerciale, diventando un luogo dove si costruisce cultura economica di settore e dove nascono alleanze strategiche».

Giovanni Ciceri, ideatore e curatore di RistorExpo

Giovanni Ciceri, ideatore e curatore di RistorExpo

Sulla stessa linea Giovanni Ciceri, ideatore e curatore della manifestazione: «Con questa edizione volevamo portare entusiasmo e nuova positività, e i risultati ci dicono che l’obiettivo è stato centrato. Siamo riusciti ad arricchire la manifestazione di contenuti culturali importanti, capaci di parlare al settore in modo concreto ma anche ispirato. Il nostro entusiasmo è lo stesso che abbiamo ritrovato nei tanti ragazzi presenti, che hanno partecipato alle iniziative loro dedicate con impegno, passione e grande voglia di mettersi in gioco. Un segnale forte è arrivato anche dalla presenza strutturata della Federazione Italiana Pubblici Esercizi che da alcuni anni ha scelto di legare il proprio marchio nazionale a quello di RistorExpo, facendo sentire la propria presenza anche attraverso eventi mirati e iniziative di approfondimento. Non a caso RistorExpo è oggi riconosciuto come uno degli eventi di sistema Fipe, un luogo di confronto e progettualità per tutto il comparto a livello nazionale».