Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 12 febbraio 2026  | aggiornato alle 19:51 | 117381 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

AMBASSADOR DOLCE

Molino Dallagiovanna lancia la sfida con la terza Pastry Bit Competition

Aperte le iscrizioni alla terza Pastry Bit Competition di Molino Dallagiovanna. Nove gare regionali, semifinale e finale decreteranno il nuovo Pastry Ambassador. Focus su tecnica, frolla, cake contemporaneo e Pandoro

di Redazione Italia a Tavola
 
12 febbraio 2026 | 16:29

Molino Dallagiovanna lancia la sfida con la terza Pastry Bit Competition

Aperte le iscrizioni alla terza Pastry Bit Competition di Molino Dallagiovanna. Nove gare regionali, semifinale e finale decreteranno il nuovo Pastry Ambassador. Focus su tecnica, frolla, cake contemporaneo e Pandoro

di Redazione Italia a Tavola
12 febbraio 2026 | 16:29
 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la terza edizione della Pastry Bit Competition, il contest dedicato ai professionisti della pasticceria italiana ideato da Molino Dallagiovanna. L’iniziativa si conferma un punto di riferimento nel panorama delle competizioni di settore, coinvolgendo pastry chef da tutta Italia in un percorso tecnico e creativo articolato su più fasi. È confermata la collaborazione con il maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, noto per l’approccio metodico e razionale al lavoro in laboratorio. Rinnovata anche la partnership con Gambero Rosso, gruppo editoriale leader nel comparto Wine Travel Food.

Antonio Costagliola, il vincitore della Pastry Bit Competition 2025 di Molino Dallagiovanna
Antonio Costagliola, il vincitore della Pastry Bit Competition 2025 di Molino Dallagiovanna

Dopo le affermazioni di Luca Rubicondo e Antonio Costagliola, la competizione è pronta a proclamare il nuovo Pastry Ambassador Molino Dallagiovanna per il 2026, figura destinata a rappresentare l’eccellenza del brand in Italia e all’estero. Le candidature sono aperte fino al 9 aprile tramite il sito ufficiale di Molino Dallagiovanna, dove sono disponibili regolamento e modalità di partecipazione.

Il maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, collaborerà ancora con la Pastry Bit Competition
Il maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, collaborerà ancora con la Pastry Bit Competition

Nove gare regionali per valorizzare la pasticceria italiana

Tra tutti gli iscritti verranno selezionati i professionisti che accederanno alle 9 gare regionali in calendario da maggio a novembre 2026, distribuite su tutto il territorio nazionale. Questo il programma completo.

  • 19 maggio 2026: Piemonte - Torino (TO) presso Rossetto Srl
  • 11 giugno 2026: Veneto - Padova (PD) presso LM Alimentare, Due Carrare
  • 23 giugno 2026: Emilia-Romagna - Forlì (FC) presso Coap
  • 8 settembre 2026: Marche - Macerata (MC) presso Tombesi Srl
  • 24 settembre 2026: Toscana - Firenze (FI) presso Carra Distribuzione, Campi Bisenzio
  • 13 ottobre 2026: Lazio - Roma (RM) presso Mega Dolciaria, Pomezia
  • 20 ottobre 2026: Puglia - Capurso (BA) presso Francesco Lavermicocca Arredamenti
  • 29 ottobre 2026: Campania - Napoli (NA) presso Mepa Alimentari, Pozzuoli
  • 10 novembre 2026: Sicilia - Palermo (PA) presso MAG Master Academy Antonino Galvagno

La prima fase sarà dedicata alla pasta frolla, elemento cardine della tradizione dolciaria. I concorrenti dovranno realizzare due tipologie di biscotti, uno friabile e uno croccante, mettendo in evidenza tecnica, precisione, struttura e personalità gustativa.

Semifinale: “C’era una volta il cake” e la miscela Blakery

I migliori partecipanti della fase regionale accederanno alla semifinale, momento centrale del percorso competitivo. Il tema scelto, “C’era una volta il cake”, invita a reinterpretare il cake in chiave contemporanea attraverso l’utilizzo di Blakery, la nuova miscela firmata Molino Dallagiovanna presentata in anteprima a Sigep World 2026.

Un cake preparato con Blakery, la nuova speciale farina di Molino Dallagiovanna
Un cake preparato con Blakery, la nuova speciale farina di Molino Dallagiovanna

Blakery è una miscela pronta all’uso che combina grani selezionati e cacao pregiato, garantendo performance tecniche elevate, gusto equilibrato ed estetica naturalmente nera senza coloranti aggiunti. Il prodotto si distingue per stabilità, resa costante e versatilità applicativa, rispondendo alle esigenze della pasticceria professionale moderna.

Finale: dalla tecnica da forno al banco di prova del Pandoro

La fase finale rappresenta il culmine della competizione e si articola in due prove complementari. La prima, “Dal cucchiaio al forno”, richiede la trasformazione di un prodotto cremoso in un prodotto da forno da viaggio, valutando controllo dei processi, gestione delle consistenze e creatività progettuale.

Nella finale della Pastry Bit Competition i concorrenti saranno chiamati a misurarsi sul pandoro
Nella finale della Pastry Bit Competition i concorrenti saranno chiamati a misurarsi sul pandoro

La seconda prova è dedicata al Pandoro, grande classico della pasticceria italiana e banco di prova d’eccellenza per misurare precisione tecnica, gestione delle lievitazioni e maturità professionale.

Molino Dallagiovanna e la valorizzazione dell’eccellenza dolciaria

La Pastry Bit Competition si configura come un percorso strutturato che integra formazione, visibilità e confronto tecnico. Attraverso una competizione articolata e una rete di partner qualificati, Molino Dallagiovanna rafforza il proprio ruolo nel settore della pasticceria professionale, promuovendo competenze, qualità delle materie prime e cultura tecnica avanzata.

L’evento rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il talento dei pastry chef e consolidare un modello di eccellenza capace di coniugare creatività, metodo e performance produttiva.

Molino Dallagiovanna
Località Pilastro 2 29010 Gragnano Trebbiense (Pc)
Tel +39 0523 787155

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pastry Bit Competition Molino Dallagiovanna pasticceria professionale Leonardo Di Carlo Gambero Rosso Pastry Ambassador Blakery gare regionali cake contemporaneo PandoroLeonardo Di Carlo Luca Rubicondo Antonio Costagliola Antonino Galvagno
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Horeca Expoforum
TuttoFood
Per dell'Emilia Romagna
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Webinar
Great Taste Italy
Horeca Expoforum
TuttoFood
Per dell'Emilia Romagna
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Delyce
Grana Padano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026