Molino Dallagiovanna lancia la sfida con la terza Pastry Bit Competition

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la terza edizione della Pastry Bit Competition, il contest dedicato ai professionisti della pasticceria italiana ideato da Molino Dallagiovanna. L’iniziativa si conferma un punto di riferimento nel panorama delle competizioni di settore, coinvolgendo pastry chef da tutta Italia in un percorso tecnico e creativo articolato su più fasi. È confermata la collaborazione con il maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, noto per l’approccio metodico e razionale al lavoro in laboratorio. Rinnovata anche la partnership con Gambero Rosso, gruppo editoriale leader nel comparto Wine Travel Food.

Antonio Costagliola, il vincitore della Pastry Bit Competition 2025 di Molino Dallagiovanna

Dopo le affermazioni di Luca Rubicondo e Antonio Costagliola, la competizione è pronta a proclamare il nuovo Pastry Ambassador Molino Dallagiovanna per il 2026, figura destinata a rappresentare l’eccellenza del brand in Italia e all’estero. Le candidature sono aperte fino al 9 aprile tramite il sito ufficiale di Molino Dallagiovanna, dove sono disponibili regolamento e modalità di partecipazione.

Il maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, collaborerà ancora con la Pastry Bit Competition

Nove gare regionali per valorizzare la pasticceria italiana

Tra tutti gli iscritti verranno selezionati i professionisti che accederanno alle 9 gare regionali in calendario da maggio a novembre 2026, distribuite su tutto il territorio nazionale. Questo il programma completo.

19 maggio 2026: Piemonte - Torino (TO) presso Rossetto Srl

Torino (TO) presso Rossetto Srl 11 giugno 2026: Veneto - Padova (PD) presso LM Alimentare, Due Carrare

Padova (PD) presso LM Alimentare, Due Carrare 23 giugno 2026: Emilia-Romagna - Forlì (FC) presso Coap

Forlì (FC) presso Coap 8 settembre 2026: Marche - Macerata (MC) presso Tombesi Srl

Macerata (MC) presso Tombesi Srl 24 settembre 2026: Toscana - Firenze (FI) presso Carra Distribuzione, Campi Bisenzio

Firenze (FI) presso Carra Distribuzione, Campi Bisenzio 13 ottobre 2026: Lazio - Roma (RM) presso Mega Dolciaria, Pomezia

presso Mega Dolciaria, Pomezia 20 ottobre 2026: Puglia - Capurso (BA) presso Francesco Lavermicocca Arredamenti

Capurso (BA) presso Francesco Lavermicocca Arredamenti 29 ottobre 2026: Campania - Napoli (NA) presso Mepa Alimentari, Pozzuoli

Napoli (NA) presso Mepa Alimentari, Pozzuoli 10 novembre 2026: Sicilia - Palermo (PA) presso MAG Master Academy Antonino Galvagno

La prima fase sarà dedicata alla pasta frolla, elemento cardine della tradizione dolciaria. I concorrenti dovranno realizzare due tipologie di biscotti, uno friabile e uno croccante, mettendo in evidenza tecnica, precisione, struttura e personalità gustativa.

Semifinale: “C’era una volta il cake” e la miscela Blakery

I migliori partecipanti della fase regionale accederanno alla semifinale, momento centrale del percorso competitivo. Il tema scelto, “C’era una volta il cake”, invita a reinterpretare il cake in chiave contemporanea attraverso l’utilizzo di Blakery, la nuova miscela firmata Molino Dallagiovanna presentata in anteprima a Sigep World 2026.

Un cake preparato con Blakery, la nuova speciale farina di Molino Dallagiovanna

Blakery è una miscela pronta all’uso che combina grani selezionati e cacao pregiato, garantendo performance tecniche elevate, gusto equilibrato ed estetica naturalmente nera senza coloranti aggiunti. Il prodotto si distingue per stabilità, resa costante e versatilità applicativa, rispondendo alle esigenze della pasticceria professionale moderna.

Finale: dalla tecnica da forno al banco di prova del Pandoro

La fase finale rappresenta il culmine della competizione e si articola in due prove complementari. La prima, “Dal cucchiaio al forno”, richiede la trasformazione di un prodotto cremoso in un prodotto da forno da viaggio, valutando controllo dei processi, gestione delle consistenze e creatività progettuale.

Nella finale della Pastry Bit Competition i concorrenti saranno chiamati a misurarsi sul pandoro

La seconda prova è dedicata al Pandoro, grande classico della pasticceria italiana e banco di prova d’eccellenza per misurare precisione tecnica, gestione delle lievitazioni e maturità professionale.

Molino Dallagiovanna e la valorizzazione dell’eccellenza dolciaria

La Pastry Bit Competition si configura come un percorso strutturato che integra formazione, visibilità e confronto tecnico. Attraverso una competizione articolata e una rete di partner qualificati, Molino Dallagiovanna rafforza il proprio ruolo nel settore della pasticceria professionale, promuovendo competenze, qualità delle materie prime e cultura tecnica avanzata.

L’evento rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il talento dei pastry chef e consolidare un modello di eccellenza capace di coniugare creatività, metodo e performance produttiva.