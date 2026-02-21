Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 21 febbraio 2026

Dal palco di Beer & Food Attraction, Solidus ha messo il futuro dell’ospitalità al centro

Alla Fiera di Rimini, durante Beer & Food Attraction, Solidus Fiapor ha presentato obiettivi e attività, tra dibattiti e domande del pubblico. I professionisti hanno raccontato il futuro dell’ospitalità italiana , con focus su ristorazione e prossima partecipazione a Roma a marzo alla manifestazione Fare Turismo, organizzata dall' l’Università Europea della capitale

di Valerio Beltrami
Presidente Nazionale Fiapor Solidus
21 febbraio 2026 | 11:05
All’interno dell’evento “Beer & Food Attraction”, alla Fiera di Rimini, si è tenuta la decima edizione dei Campionati Nazionali di Cucina Italiana organizzati dalla Fic (Federazione Italiana Cuochi), una competizione articolata su tre giorni che ha visto numerosissimi chef e allievi degli istituti alberghieri impegnati per aggiudicarsi il podio nelle diverse categorie. Solidus Fiapor (Federazione Italiana Associazioni Professionisti dell’Ospitalità e Ristorazione) ha avuto l’opportunità di salire sul prestigioso palco della manifestazione - dove pochi minuti prima era intervenuta il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli - per presentare la propria rappresentanza e illustrare gli obiettivi che intende perseguire nel quadriennio di mandato. In precedenza, il Consiglio Fiapor e alcuni soci si erano riuniti per approvare il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026.

Dal palco di Beer & Food Attraction, Solidus ha messo il futuro dell’ospitalità al centro

I relatori all'incontro organizzato da Solidus Fiapor all'ultimo Beer&Food Attraction di Rimini

Dibattito e protagonisti sul palco

Il conduttore, il professor Alex Rovelli Sorini, ha invitato sul palco i relatori per affrontare il tema “L’arte dell’ospitalità italiana: cultura e futuro”. Sono intervenuto io, in qualità di presidente Solidus Fiapor, e successivamente Mauro Di Maio, vicepresidente nazionale Solidus Turismo e presidente nazionale Le Chiavi d’Oro FAIPA; il Cav. Claudio Recchia, presidente nazionale Amira; Mauro Duse, consigliere nazionale Abi Professional Veneto Trentino-Alto Adige; Alfredo Raineri, consigliere regionale Abi Lombardia; Alessandra Marzano (Aih); Ivonne Tinari, presidente nazionale Aira; Cinzia Rosati, direttore editoriale Hotelmanagers Ada; Angelica Mosetti, consigliere nazionale Ais; Carlo Bresciani per Fic Promotion; Graziano Dominato, rappresentante Fipe Valle d’Aosta.

Sono stati 25 minuti di domande e risposte che hanno dato la possibilità al numeroso pubblico presente in sala e a quanti collegati in diretta sui social di conoscere meglio l’identità dell’associazione, le sue attività e le iniziative in programma a sostegno del settore della ristorazione e dell’ospitalità.

Prossimi appuntamenti

Come associazione, abbiamo preso parte a Napoli a una tavola rotonda dal titolo “Cultura dell’ospitalità e valorizzazione delle professionalità: un patrimonio da tutelare”. A seguire, nel mese di marzo, è prevista la partecipazione attiva alla manifestazione “Fare Turismo”, in programma dal 17 al 19 marzo presso l’Università Europea di Roma.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
