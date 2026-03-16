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lunedì 16 marzo 2026  | aggiornato alle 18:00 | 118014 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Unilever Food Solutions
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fare manutenzione

Il nemico invisibile delle cucine: come l’acqua non filtrata danneggia le attrezzature

Una gestione evoluta della filtrazione dell’acqua protegge lavastoviglie, lavabicchieri e macchine da caffè, riducendo guasti e costi. I sistemi Brita garantiscono efficienza e maggiore durata delle attrezzature

di Redazione Italia a Tavola
 
16 marzo 2026 | 12:30

Il nemico invisibile delle cucine: come l’acqua non filtrata danneggia le attrezzature

Una gestione evoluta della filtrazione dell’acqua protegge lavastoviglie, lavabicchieri e macchine da caffè, riducendo guasti e costi. I sistemi Brita garantiscono efficienza e maggiore durata delle attrezzature

di Redazione Italia a Tavola
16 marzo 2026 | 12:30
 

Nel settore professionale - dall’hotellerie alla ristorazione, fino a uffici, industrie e strutture sanitarie - la qualità dell’acqua rappresenta un fattore strategico spesso sottovalutato, ma decisivo per proteggere gli investimenti tecnologici. Lavabicchieri, lavastoviglie professionali, macchine da caffè e forni combinati sono attrezzature ad alto valore che richiedono performance costanti e continuità operativa. In questo scenario, una gestione evoluta della filtrazione dell’acqua diventa una leva concreta di efficienza e longevità.

Il nemico invisibile delle cucine: come l’acqua non filtrata danneggia le attrezzature

La longevità di molti strumenti da cucina aumenta grazie a una corretta gestione dell'acqua

Un’acqua non correttamente trattata può causare accumuli di calcare, cali di rendimento, consumi energetici più elevati e guasti prematuri. Al contrario, un sistema di filtrazione monitorato e ottimizzato consente di preservare le componenti interne delle apparecchiature, ridurre l’usura e mantenere standard qualitativi elevati nel tempo. La protezione dell’impianto si traduce così in minori interventi straordinari, meno fermi macchina e maggiore affidabilità del servizio.

Sistemi intelligenti per l’efficienza operativa e la durata delle attrezzature

Le soluzioni intelligenti per la filtrazione professionale, come Brita iQ Meter e Purity C iQ, introducono un approccio basato sul controllo puntuale dei parametri di utilizzo. Grazie a sensori integrati e sistemi di monitoraggio, è possibile conoscere con precisione il consumo d’acqua e lo stato del filtro, individuando il momento ottimale per la sostituzione. Questo evita sia cambi anticipati - che incidono sui costi - sia sostituzioni tardive, che possono compromettere le prestazioni delle attrezzature.

Il nemico invisibile delle cucine: come l’acqua non filtrata danneggia le attrezzature

Brita iQ Meter è una soluzione soluzioni intelligente per la filtrazione professionale

L’impatto si riflette direttamente sull’ottimizzazione dei costi operativi. Una filtrazione efficiente contribuisce a mantenere elevata la resa delle lavastoviglie e delle lavabicchieri, garantendo cicli di lavaggio efficaci, minori residui e una migliore brillantezza. Allo stesso tempo, limita l’accumulo di calcare nei circuiti interni, preservando resistenze e componenti meccaniche. Il risultato è un allungamento della vita utile delle macchine e una riduzione del costo totale di proprietà.

Il nemico invisibile delle cucine: come l’acqua non filtrata danneggia le attrezzature

La gamma completa di prodotti per la filtrazione professionale dell'acqua di Brita

In strutture multi-sede o con elevati volumi di lavoro, la possibilità di monitorare i dati consente inoltre una gestione più razionale della manutenzione, semplificando il lavoro dei responsabili tecnici. L’acqua, da elemento “invisibile”, diventa così un asset strategico per garantire continuità, qualità e protezione degli investimenti tecnologici, con benefici concreti in termini di performance e sostenibilità economica nel lungo periodo.

Brita Italia
Via Zanica, 19K 24050 Grassobbio (Bg)
Tel +39 035 19964639

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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