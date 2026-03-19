Personalizzazione e servizio sono le leve che fanno salire lo scontrino

Nel mercato contemporaneo della ristorazione, caratterizzato da una elevata competitività, trasparenza dei prezzi e crescente sensibilità al valore percepito dagli ospiti, il prodotto “cibo” non è più sufficiente a sostenere marginalità elevate. La qualità è ormai un prerequisito. La vera leva strategica di pricing e differenziazione è l’esperienza complessiva offerta agli ospiti.L’esperienza non coincide semplicemente con il servizio: è la somma di ambiente, narrazione, interazione, personalizzazione, tempi, atmosfera, coerenza estetica e relazionale. È ciò che trasforma un pasto in un momento memorabile. L'esperienza consente di spostare il confronto competitivo dal prezzo al valore percepito dagli ospiti.

Si può competere solo col menu?

Quando un ristorante compete solo sul menu, sui piatti, gli ospiti tenderanno inevitabilmente a confrontare prezzi, porzioni e ingredienti. Quando invece l’offerta integra brand e la sua percezione, ritualità del servizio e coinvolgimento emotivo, il prezzo diventa parte di una proposta più ampia. Non si paga soltanto per mangiare, ma per vivere un momento identitario e relazionale.

Non si paga soltanto per mangiare, ma per vivere un momento identitario e relazionale

Non si paga soltanto per mangiare, ma per vivere un momento identitario e relazionale

La costruzione dell’esperienza richiede coerenza. Ogni punto di contatto - dalla prenotazione all’accoglienza, dalla mise en place alla gestione del conto - deve rafforzare il posizionamento. Per esempio un brand orientato all’eleganza minimalista richiederà pazi essenziali e servizio misurato per puntare a una convivialità informale una percezione da parte degli ospiti non coerente a quanto gli si vuole presentare eroderà ovviamente il valore compromettendo la disponibilità a pagare l'esperienza vissuta.

La personalizzazione del servizio fa la differenza

Un altro elemento chiave è la personalizzazione del servizio. La memoria delle preferenze degli ospiti abituali, l’attenzione a esigenze alimentari specifiche o la proposta di percorsi su misura aumentano la percezione di unicità. La personalizzazione rafforza la relazione con gli ospiti, favorendo la fidelizzazione e un passaparola positivo. In questo modo il prezzo diventa meno oggetto di negoziazione e più espressione di un servizio "su misura".

Perché investire nell'esperienza

Dal punto di vista gestionale, investire nell’esperienza significa investire risorse non solo in cucina, ma in formazione del personale di sala che è il principale facitore di quella esperienza differenziante ed emozionale per gli ospiti.

Il personale di sala è essenziale per regalare un'esperienza differenziante ed emozionale per gli ospiti

Il personale di sala è essenziale per regalare un'esperienza differenziante ed emozionale per gli ospiti

Pertanto, l’esperienza è un potente strumento di differenziazione grazie alla cultura del servizio, alla filosofia del locale e alla relazione costruita nel tempo con gli ospiti che sono aspetti difficilmente replicabili dalla concorrenza creando così basi solidissime rispetto alla semplice innovazione di menu.

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell’accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galateo.

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