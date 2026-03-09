Mille&UnBabà by Mulino Caputo: ecco gli 8 finalisti del contest di Napoli

La quinta edizione di Mille&UnBabà, il contest di pasticceria ideato da Mulino Caputo, riporta l’attenzione sulle radici della pasticceria napoletana. Dopo aver guardato negli anni alle contaminazioni internazionali e alle interpretazioni provenienti da diverse scuole di pasticceria, l’edizione 2026 celebra il talento dei maestri pasticceri di Napoli e della sua provincia.

Giustina Brasiello e Martina Conte, due finaliste di Mille&UnBabà, il contest di pasticceria ideato da Mulino Caputo

La finale è in programma il 16 marzo al Grand Hotel Vesuvio di Napoli, uno dei luoghi simbolo dell’ospitalità partenopea. Qui otto professionisti del settore, scelti dopo un'attenta selezione, saranno chiamati a reinterpretare il babà napoletano, dolce iconico della città, attraverso nuove tecniche, creatività e sensibilità contemporanea.

Il babà tra storia europea e identità napoletana

Il babà rappresenta uno dei dessert più riconoscibili della tradizione partenopea, ma la sua storia affonda le radici in un percorso culturale più ampio che attraversa l’Europa. «Il babà è uno dei dolci che meglio rappresentano Napoli, ma la sua storia racconta anche una straordinaria contaminazione culturale tra Polonia, Francia e Italia», afferma Antimo Caputo, Ceo del Mulino Caputo, azienda recentemente premiata da Italia a Tavola tra le "Famiglie del Cibo - Un patrimonio dell'umanità".

Enrico Egger e Bruno Merlonghi

«Dopo aver celebrato, negli anni scorsi, il confronto internazionale e il talento femminile - continua Caputo - quest’anno abbiamo voluto rendere omaggio ai professionisti del nostro territorio e chiedere loro di reinterpretare il classicissimo babà in chiave contemporanea. Mulino Caputo esporta le sue farine in tutto il mondo e crede molto nel dialogo tra i maestri dell’arte bianca: iniziative come questa sono un modo per stimolare creatività e valorizzare la grande tradizione artigianale».

I finalisti della quinta edizione

A sfidarsi nella finale saranno otto professionisti della pasticceria campana: Giustina Brasiello, pastry chef del Grand Hotel Vesuvio di Napoli; Salvatore Catapano, pastry chef del Poseidon Terme di Ischia; Martina Conte, aiuto pasticcera di Aloha Eventi di Bacoli; Enrico Egger della Pasticceria Tizzano dal 1960 di Napoli; Angelo Guarino, chef pâtissier de La Corte degli Dei di Agerola; Gennaro Martucci, pastry chef del Deschevaliers Restaurant di Napoli; Bruno Merlonghi, primo pasticcere presso Aloha Eventi di Bacoli; Vincenzo Vuoso, maestro pasticcere dell’Hotel Grazia alla Scannella di Ischia.

Gennaro Martucci e Angelo Guarino

Le creazioni saranno valutate da una giuria composta da Salvatore Capparelli, dell’omonima pasticceria napoletana; Sal De Riso, celebre maestro pasticcere nonché presidente dell’Ampi; Gennaro Esposito, chef e patron del ristorante stellato “La Torre del Saracino”; Sabatino Sirica, decano dei pasticceri campani, e lo stesso Antimo Caputo.

Creatività e nuove interpretazioni del dolce simbolo di Napoli

Nel corso degli anni Mille&UnBabà ha dimostrato come il babà napoletano possa diventare un terreno di sperimentazione per i professionisti dell’arte dolciaria. Spezie, frutta, infusioni e aromi naturali hanno progressivamente arricchito il profilo sensoriale del dolce, mentre tecniche più leggere hanno contribuito a renderlo più equilibrato e meno carico di zuccheri.

Salvatore Catapano e Vincenzo Vuoso

Il vincitore della quinta edizione riceverà una fornitura di 1000 kg di farina Mulino Caputo, un premio di 1000 euro e il prestigio di conquistare uno dei riconoscimenti più seguiti nel mondo della pasticceria artigianale italiana.