Dalla biancheria alle fragranze: quando in hotel si può comprare benessere

Dal materasso alle lenzuola, fino alle profumazioni d’ambiente, l’hotel è ormai sempre più un luogo dove l’esperienza passa attraverso oggetti concreti, pensati per essere vissuti e ricordati. Il comfort non è più solo funzionale, ma anche sensoriale, fatto di materiali, tessuti e dettagli che definiscono lo stile della struttura e accompagnano il soggiorno. La biancheria da letto ne è un esempio evidente: molti hotel scelgono lenzuola personalizzate con sigle o ricami, come quelle con il cordoncino rosso dell’Hotel Tyrol in Val Gardena firmate Rivolta Carmignani. Si tratta di materiali di fascia alta - lino, seta o percalle - perfettamente coerenti con il livello della struttura. La qualità si percepisce subito, al tatto e nell’uso, e resta nel tempo anche dopo numerosi lavaggi.

Le lenzuola personalizzate dell’Hotel Tyrol sono firmate Rivolta Carmignani

Le lenzuola personalizzate dell’Hotel Tyrol sono firmate Rivolta Carmignani

Dalfilo e il nuovo modello diretto per l’hotellerie

Tra le realtà che intercettano questa evoluzione c’è Dalfilo, azienda bergamasca nata di recente dall’iniziativa di due giovani imprenditori. L’azienda ha introdotto un modello diretto artigiano-cliente, eliminando gli intermediari e contenendo i prezzi, rivolgendosi in particolare a strutture ricettive di piccole dimensioni come boutique hotel, hotel diffusi, B&B e masserie. Le preferenze cambiano anche in base al territorio: nel Sud Italia domina il lino, più fresco e adatto alle alte temperature, mentre nel Centro-Nord è più diffuso il percalle, cotone a trama fitta. I ricami, quando richiesti, vengono posizionati in alto a destra per evitare il contatto con il viso, mentre il bianco resta il colore più scelto per ragioni di igiene, pulizia e praticità gestionale. Per il bagno prevale la spugna di cotone, sostituita nei mesi estivi dal nido d’ape.

Dalfilo propone biancheria pensata per boutique hotel, hotel diffusi, B&B e masserie

Dalfilo propone biancheria pensata per boutique hotel, hotel diffusi, B&B e masserie

Personalizzazione e fascia alta: Caleffi Horeca

Un’altra realtà, posizionata però su una fascia più alta, è Caleffi Horeca, nata con l’obiettivo di trasferire la propria esperienza nel tessile casa al mondo delle forniture per hotel e B&B, semplificando il processo di acquisto attraverso l’online e garantendo consegne rapide direttamente in struttura. Da questa visione prende forma “La Sartoria”, brand che punta su una personalizzazione spinta e su misura. Il servizio consente di intervenire su ogni dettaglio del prodotto: dalla scelta dei tessuti - raso 600, raso 300, modal, seta, lino e jacquard - alle finiture, tra ricami, tinte unite, stampe e disegni. La personalizzazione riguarda anche la biancheria da bagno, con lettere o loghi ricamati su spugne pensate per il benessere quotidiano. Il servizio è accessibile tramite minisito dedicato e si rivolge sia al cliente finale sia a professionisti, retailer e architetti, con spedizioni in tutto il mondo.

Nel catalogo di Caleffi Horeca soluzioni tessili pensate per strutture di livello medio-alto e lusso

Nel catalogo di Caleffi Horeca soluzioni tessili pensate per strutture di livello medio-alto e lusso

Tra acquisto e noleggio: modelli operativi a confronto

Accanto all’acquisto diretto cresce anche il modello del noleggio con lavaggio incluso, sempre più diffuso soprattutto nelle città, dove la diffusione dei B&B e il costo del personale spingono verso soluzioni più efficienti. Basta stipulare un contratto di abbonamento per ricevere biancheria, servizio di lavanderia e consegna diretta. I costi variano in base alla tipologia e alla frequenza, con aziende che offrono anche linee dedicate agli hotel di lusso e servizi di personalizzazione. Parallelamente si diffondono soluzioni “no stiro”, come le lenzuola in cotone certificate Oeko-Tex o in jersey, morbide e disponibili sia bianche sia colorate, che permettono di ridurre i tempi di preparazione delle stanze e contenere le spese di gestione. Le scelte delle strutture restano comunque diversificate e spesso legate alla filosofia dell’hotel

Le scelte degli hotel: tra identità, standard e comfort

Guido Martinetti, proprietario Le Marne Relais, spiega: «I driver sono l’italianità del fornitore e la funzionalità della biancheria: lenzuola fini e setose, asciugamani morbidi ma funzionali al loro ruolo, di buon peso, ma senza esagerazione, che spesso è più rivolta allo stupore più che alla funzionalità». Al 7Pines Resort Sardinia la biancheria è completamente personalizzata e studiata su misura, con grande attenzione a peso, qualità dei materiali, traspirabilità e finiture, affidandosi a un’azienda leader del settore situata in Sardegna. Anche Alessia Meli, coo di Palazzo Ripetta, sottolinea l’importanza della scelta: «Parliamo di uno degli aspetti più delicati in una struttura come la nostra. Ci orientiamo verso materiali italiani, sostenibili e di altissima qualità, privilegiando cotoni pregiati con un peso studiato per trasmettere una sensazione di "avvolgenza" senza risultare pesante. I ricami, quando presenti, sono discreti e raffinati, pensati per comunicare eleganza senza ostentazione. Il letto deve apparire impeccabile ma invitante, mai rigido o freddo». Altre strutture adottano soluzioni più standard ma comunque attente alla qualità. Walter Poli, general manager dell’Hotel Tritone di Abano Terme, afferma: «Non abbiamo un marchio particolare di biancheria, usiamo cotone per le lenzuola, buona spugna e per il lavaggio abbiamo una lavanderia esterna».

Per Le Marne Relais contano italianità del fornitore e biancheria funzionale Al 7Pines Resort Sardinia la biancheria è su misura, con focus su qualità, traspirabilità e finiture Per Le Marne Relais contano italianità del fornitore e biancheria funzionale Al Tritone si punta su soluzioni semplici e funzionali, con cotone, buona spugna e lavanderia esterna ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Per Le Marne Relais contano italianità del fornitore e biancheria funzionale Al 7Pines Resort Sardinia la biancheria è su misura, con focus su qualità, traspirabilità e finiture Per Le Marne Relais contano italianità del fornitore e biancheria funzionale Al Tritone si punta su soluzioni semplici e funzionali, con cotone, buona spugna e lavanderia esterna

All’Hotel dei Cappuccini si utilizzano lenzuola in cotone bianco 140 gr/mq 30/27 Tessitura Gastaldi e spugne 100% cotone idrofilo da 600 gr/mq, mentre nelle camere viene spruzzata la fragranza Hamp Care della linea Allegrini, prodotto made in Italy. Angela Lollini, general manager del Rosetta Hotel Perugia, Tapestry Collection by Hilton, spiega: «Per la biancheria ci siamo attenuti agli standard forniti da Hilton in relazione al nostro brand di appartenenza Tapestry Collection by Hilton. Certamente è un punto di grande attenzione da parte degli ospiti: noi abbiamo scelto lenzuola di cotone 100 per cento». Il Milan Marriott Hotel di via Washington, dopo un importante restyling che ha coinvolto tutte le 317 camere, ha invece optato per letti con materassi Simmons, lenzuola 50% cotone e 50% poliestere e profumazione Attune, in ambienti dai colori neutri e luminosi.

All’Hotel dei Cappuccini si scelgono cotone di qualità e spugne consistenti Al Rosetta Hotel Perugia si seguono gli standard Hilton, con lenzuola in cotone 100% Al Milan Marriott Hotel letti Simmons, lenzuola miste e profumazione dedicata ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): All’Hotel dei Cappuccini si scelgono cotone di qualità e spugne consistenti Al Rosetta Hotel Perugia si seguono gli standard Hilton, con lenzuola in cotone 100% Al Milan Marriott Hotel letti Simmons, lenzuola miste e profumazione dedicata

All’Aquapetra Resort & Spa il letto rappresenta il cuore dell’esperienza. «Il letto è il cuore dell’esperienza in camera. Nella quasi totalità delle stanze abbiamo scelto dimensioni generose, 2 metri per 2 metri, per garantire massimo comfort. La biancheria è in lino bianco, utilizzata tutto l’anno, scelta per la sua naturalità, traspirabilità ed eleganza materica. Una menzione speciale va alla Suite 122, Aquapetra Suite, che dispone di un letto di 3 metri per 2: un vero elemento scenografico oltre che di straordinario comfort». La scelta estetica è coerente e minimale: «Per la biancheria abbiamo optato esclusivamente per il bianco, simbolo di purezza, luce e raffinatezza senza tempo. Tutta la biancheria da letto è in lino bianco. Abbiamo scelto un’estetica essenziale e pulita, senza ricami, coerente con il concept della struttura. Il servizio di lavaggio è affidato a una lavanderia industriale specializzata, tramite contratto di fornitura. La scelta garantisce standard elevati di igiene, qualità e continuità nel trattamento dei tessuti».

All’Aquapetra il letto è centrale: lino bianco, dimensioni ampie e stile essenziale senza ricami

All’Aquapetra il letto è centrale: lino bianco, dimensioni ampie e stile essenziale senza ricami

Il marketing olfattivo entra nell’esperienza hotel

Accanto al tessile cresce il ruolo del marketing olfattivo, utilizzato per influenzare il comportamento degli ospiti e migliorare la soddisfazione. Alcune catene, come gli hotel Ruby, scelgono deliberatamente di non utilizzare profumazioni nelle camere, limitando eventuali scenting ad alcune aree comuni selezionate. Al contrario, Danhera - brand italiano di lusso fondato da Daniela e ispirato alla figura mitologica di Hera - ha sviluppato un modello innovativo che trasforma la profumazione in un vero e proprio posizionamento strategico.

I profumatori Danhera

I profumatori Danhera

Attraverso lo storytelling olfattivo, ogni hotel può scegliere fragranze capaci di raccontare una storia e rendere memorabile l’esperienza dell’ospite, fino al concetto di “Suite a tema olfattivo”, dove il profumo diventa parte integrante della narrazione della camera. Le soluzioni si estendono a lobby, spa e boutique hotel, includendo anche il modello “Gift station - Travel fragrance business”, che consente agli ospiti di acquistare il profumo vissuto durante il soggiorno. Danhera ha portato questo approccio anche nella ristorazione stellata, dove la profumazione accompagna l’esperienza fino al momento finale, trasformando la consegna del conto in un ricordo sensoriale distintivo.

Dall’esperienza in camera allo shopping

Insomma, dalla qualità del sonno alla memoria olfattiva, passando per tessuti, finiture e dettagli, ogni elemento della camera contribuisce oggi a costruire un’esperienza che non si esaurisce nel soggiorno. È qui che l’hotel diventa anche uno spazio di scoperta e, sempre più spesso, di acquisto: ciò che viene provato - un lenzuolo, un asciugamano, una fragranza - può trasformarsi in un acquisto che prolunga il soggiorno anche a casa. Non è solo una questione commerciale, ma un’estensione naturale dell’esperienza, in cui il comfort vissuto in hotel continua nella quotidianità, trasformando l’ospitalità in una forma concreta di shopping.