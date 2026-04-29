“Grazie”, “prego” e “permesso”: le parole che migliorano il servizio al ristorante

Nel settore della ristorazione, dove l’esperienza del cliente si costruisce attraverso una combinazione di qualità del cibo, ambiente e servizio, il linguaggio assume un ruolo determinante. Tra gli strumenti più potenti - e spesso sottovalutati - vi sono le cosiddette “parole di cortesia”: espressioni semplici come “grazie”, “per favore”, “prego” e “permesso”. Questi termini, apparentemente banali, rappresentano in realtà leve strategiche capaci di influenzare la percezione del servizio, la soddisfazione degli ospiti e persino la fidelizzazione.

Nella ristorazione, anche il linguaggio incide su servizio e fidelizzazione

Nella ristorazione, anche il linguaggio incide su servizio e fidelizzazione

Le parole di cortesia: non semplici formule di educazione

L’uso consapevole di “grazie” va ben oltre una formula educata: è un riconoscimento esplicito del valore dell’ospite. Quando un cameriere ringrazia per l’ordine o per la scelta del locale, comunica attenzione e rispetto, rafforzando la relazione. In un contesto competitivo come quello della ristorazione, dove spesso l’offerta gastronomica tende ad assomigliarsi, sono proprio queste sfumature relazionali a fare la differenza. L’ospite, oggi giorno, non acquista soltanto un piatto, ma vive un’esperienza emotiva che viene amplificata o ridimensionata anche dal linguaggio utilizzato.

Le parole di cortesia per trasmettere attenzione e rispetto all’ospite

Analogamente, l’espressione “per favore” trasmette disponibilità e collaborazione. Nel rapporto tra personale di sala e ospiti, è bene che si evitino toni imperativi in quanto una comunicazione gentile e accogliente contribuisce a creare un clima disteso e appagante per gli ospiti. Chiedere “Può seguirmi, per favore?” invece di “Mi segua” cambia radicalmente la percezione dell’interazione, rendendola più equilibrata e rispettosa. Questo approccio favorisce anche una maggiore predisposizione dell’ospite a interagire positivamente, facilitando eventuali richieste o gestione di criticità.

Per favore” e “prego” rendono il servizio più accogliente

Per favore” e “prego” rendono il servizio più accogliente

“Prego”, spesso utilizzato come risposta automatica, è invece un elemento chiave nella chiusura dell’interazione. È una parola che sancisce la disponibilità al servizio e lascia agli ospiti una sensazione di accoglienza continua. In un contesto di alta qualità, il “prego” diventa parte di una coreografia comunicativa che accompagna ogni gesto: dalla consegna del maenu al servizio del piatto, fino al momento del conto. La sua efficacia aumenta quando è accompagnata da coerenza non verbale, come il contatto visivo e un tono di voce adeguato.

Quanto è importante chiedere “permesso”?

Non meno importante è l’uso di “permesso”, che evidenzia il rispetto degli spazi personali dell’ospite. In sala, dove la prossimità fisica è inevitabile, questa parola assume un valore quasi etico. Inserirsi tra i tavoli, servire un piatto o ritirare una portata richiede delicatezza e consapevolezza: dire “permesso” non è solo una formalità, ma un modo per riconoscere il cliente come individuo, evitando di invadere il suo spazio in modo brusco o impersonale.

Le parole di cortesia: veri e propri asset strategici

L’efficacia delle “parole di cortesia”, tuttavia, non risiede soltanto nella loro presenza, ma nella loro autenticità. Un uso meccanico o forzato rischia di produrre l’effetto opposto, generando distanza o percezione di artificialità. È quindi fondamentale che la formazione del personale non si limiti a imporre formule standard, ma promuova una cultura della gentilezza radicata e coerente. Solo quando il linguaggio riflette un atteggiamento genuino, esso diventa uno strumento potente di comunicazione. Investire nella qualità del linguaggio significa investire nella qualità della relazione con gli ospiti e dunque nel successo stesso dell’attività.

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell’accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galateo.

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