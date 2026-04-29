Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 29 aprile 2026  | aggiornato alle 12:53 | 118902 articoli pubblicati

Rational
ROS
ROS

la sentenza

Post omofobo per assumere personale: multa da 6mila euro allo chef Paolo Cappuccio

Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso della Cgil e ha disposto anche il pagamento delle spese legali e la pubblicazione della sentenza su una testata nazionale dopo il caso esploso sui social nei mesi scorsi

di Redazione Italia a Tavola
 
29 aprile 2026 | 11:03

Post omofobo per assumere personale: multa da 6mila euro allo chef Paolo Cappuccio

Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso della Cgil e ha disposto anche il pagamento delle spese legali e la pubblicazione della sentenza su una testata nazionale dopo il caso esploso sui social nei mesi scorsi

di Redazione Italia a Tavola
29 aprile 2026 | 11:03
 

Indice

Il Tribunale di Trento ha condannato lo chef Paolo Cappuccio per il carattere discriminatorio delle dichiarazioni contenute in un post pubblicato il 4 luglio dello scorso anno sul suo profilo Facebook, in cui delineava i requisiti per entrare nella sua brigata di cucina in un importante hotel di Madonna di Campiglio, in provincia di Trento.

Post omofobo per assumere personale: multa da 6mila euro allo chef Paolo Cappuccio

Lo chef Paolo Cappuccio

Il risarcimento alla Cgil e la pubblicazione della sentenza

Il giudice Giuseppina Passarelli ha disposto un risarcimento di 6mila euro a favore della Cgil del Trentino, che aveva presentato ricorso assistita dagli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso, oltre al pagamento delle spese legali. La sentenza stabilisce inoltre che il provvedimento venga pubblicato su una testata nazionale, scegliendo tra Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa o Il Fatto Quotidiano.

Il post Facebook e le dichiarazioni successive

Al centro della vicenda, ricordiamo, c’è il post con cui Cappuccio aveva indicato le caratteristiche richieste a chi voleva candidarsi come chef o pasticcere per la stagione invernale nella struttura di Madonna di Campiglio. Nel messaggio, poi rimosso ma nel frattempo ampiamente diffuso sui social, si leggeva: «Sono esclusi comunisti/fancazzisti. Master chef del c***o ed affini. Persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale».

Post omofobo per assumere personale: multa da 6mila euro allo chef Paolo Cappuccio

Il post pubblicato su Facebook da Paolo Cappuccio (4 luglio 2025)

I contenuti del post erano stati successivamente ripresi dalla stampa locale e ribaditi dallo stesso chef durante un’intervista a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, e in un articolo pubblicato da Il Giornale. Con la decisione del Tribunale di Trento si chiude così il ricorso avviato dalla Cgil del Trentino, che ha contestato il contenuto discriminatorio delle dichiarazioni legate alla selezione del personale per la brigata di cucina.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Trento chef Tribunale Facebook Cgil Madonna di Campiglio cucina hotelGiuseppina Passarelli Paolo Cappuccio
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Sorì
Cirio Conserve Italia
TuttoFood
Vini Alto Adige
ROS
Webinar
Sorì
Cirio Conserve Italia
TuttoFood
Vini Alto Adige
Suicrà
Brita

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026