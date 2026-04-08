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mercoledì 08 aprile 2026  | aggiornato alle 17:45 | 118500 articoli pubblicati

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Non basta parlare inglese: ecco come accogliere gli ospiti stranieri al ristorante

Accogliere un cliente proveniente da un altro Paese significa interpretare abitudini, aspettative e codici culturali diversi, adattando comunicazione, servizio e proposta gastronomica con precisione. Dalla gestione della relazione in sala alla chiarezza del menu, ogni dettaglio contribuisce a costruire fiducia e a rendere l’esperienza davvero accessibile e coerente

di Alberto Presutti
Maestro di Bon Ton dell’ospitalità
08 aprile 2026 | 14:37
Non basta parlare inglese: ecco come accogliere gli ospiti stranieri al ristorante
Non basta parlare inglese: ecco come accogliere gli ospiti stranieri al ristorante

Non basta parlare inglese: ecco come accogliere gli ospiti stranieri al ristorante

Accogliere un cliente proveniente da un altro Paese significa interpretare abitudini, aspettative e codici culturali diversi, adattando comunicazione, servizio e proposta gastronomica con precisione. Dalla gestione della relazione in sala alla chiarezza del menu, ogni dettaglio contribuisce a costruire fiducia e a rendere l’esperienza davvero accessibile e coerente

di Alberto Presutti
Maestro di Bon Ton dell’ospitalità
08 aprile 2026 | 14:37
 

Indice

Laccoglienza e l’ospitalità rappresentano elementi strategici per il successo di un ristorante, soprattutto quando si tratta di ospiti stranieri. In un contesto sempre più globalizzato, il settore della ristorazione si configura come uno dei principali punti di contatto tra culture diverse, dove l’esperienza gastronomica si intreccia con quella relazionale. Offrire un servizio attento, inclusivo e professionale non è soltanto un valore aggiunto, ma una vera e propria necessità competitiva.

Conoscere gli ospiti stranieri

Accogliere ospiti provenienti da altri Paesi richiede, innanzitutto, consapevolezza culturale. Ogni ospite porta con sé abitudini, aspettative e codici comportamentali differenti. Un approccio standardizzato rischia di risultare inadeguato. Pertanto, è fondamentale che il personale sia formato per riconoscere e rispettare tali diversità. Ad esempio, la percezione del tempo, il livello di formalità atteso, le preferenze alimentari o le restrizioni religiose possono variare sensibilmente tra gli ospiti occidentali e quelli asiatici. La capacità di adattarsi con discrezione e professionalità contribuisce a creare un clima di fiducia e benessere in sala.

Accogliere clienti stranieri significa comprendere abitudini, aspettative e codici culturali diversi
Accogliere clienti stranieri significa comprendere abitudini, aspettative e codici culturali diversi

La comunicazione gioca un ruolo cruciale. La conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell’inglese, è oggi imprescindibile. Tuttavia, non si tratta solo di competenza linguistica: il linguaggio del corpo, il tono della voce e l’attenzione ai dettagli sono strumenti altrettanto importanti. Un sorriso, un saluto nella lingua dell’ospite o la disponibilità a spiegare il menu con chiarezza possono fare la differenza nella percezione complessiva del servizio. L’obiettivo è far sentire gli ospiti compresi e valorizzati, superando ogni eventuale barriera linguistica.

Saper presentare il menu (facendo sempre attenzione al servizio) 

Un ulteriore aspetto riguarda la proposta gastronomica. Pur mantenendo l’identità del ristorante e la valorizzazione della cucina locale, è opportuno fornire informazioni dettagliate sui piatti, sugli ingredienti e sulle modalità di preparazione. Menu tradotti correttamente, indicazioni sugli allergeni e opzioni alternative (vegetariane, vegane o senza glutine) rappresentano strumenti essenziali per garantire trasparenza e accessibilità. In questo modo, l’ospite straniero può vivere un’esperienza autentica senza sentirsi disorientato o penalizzato.

L’ospitalità si manifesta anche attraverso l’attenzione al servizio. Tempestività, precisione e cura dei dettagli sono elementi universali, apprezzati indipendentemente dalla provenienza geografica. Un ospite che percepisce attenzione e rispetto sarà più incline a ricordare positivamente il ristorante e a consigliarlo.

Gli ospiti stranieri, un’opportunità di crescita

Infine, l’accoglienza degli ospiti stranieri rappresenta un’opportunità di crescita culturale e professionale per l’intero staff. Il confronto quotidiano con persone di diversa provenienza stimola l’apertura mentale, migliora le competenze comunicative e rafforza la capacità di problem solving. Investire nella formazione del personale e nella qualità dell’ospitalità significa, quindi, non solo migliorare il servizio offerto, ma anche costruire un’identità aziendale solida e orientata all’eccellenza.

I Codici comportamentali, bon ton e galateo nella ristorazione

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell’accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galateo.

Per contatti:

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