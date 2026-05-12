A Roma si sfidano le migliori 150 pizzerie d'Italia nel nuovo format Pizza Maxima

Il mondo della pizza italiana si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Il prossimo 22 giugno, Roma diventerà il centro nazionale dell’arte bianca con Pizza Maxima 2026, nuova identità di quello che fino al 2025 era conosciuto come Pizza Awards. Un cambio di nome che segna una nuova fase per uno degli eventi più rilevanti dedicati alla pizza made in Italy, con l’obiettivo di rafforzarne autorevolezza, identità e posizionamento nel panorama gastronomico nazionale.

Nel 2025, nell'ultima edizione di Pizza Awards, Francesco Martucci (I Masanielli, Caserta) ha vinto il premio di miglior pizzaiolo dell'anno

Nel 2025, nell'ultima edizione di Pizza Awards, Francesco Martucci (I Masanielli, Caserta) ha vinto il premio di miglior pizzaiolo dell'anno

Organizzato da E20-Events Factory e RistorAgency, con il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio e dell’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Pizza Maxima 2026 si svolgerà negli ambienti di Spazio Novecento di Piazza Marconi 26b, dalle 11 alle 21, in una giornata interamente dedicata a professionisti, pizzaioli e stampa specializzata, con Italia a Tavola che è media partner dell'evento.

Pizza Maxima 2026: il nuovo nome degli Oscar della pizza italiana

Il passaggio da Pizza Awards a Pizza Maxima non rappresenta solo un rebranding, ma una precisa strategia di posizionamento. Il termine “Maxima”, dal latino magnus, richiama infatti l’idea di eccellenza assoluta e sottolinea la volontà di distinguersi con maggiore chiarezza nel settore. «Abbiamo deciso di cambiare nome - dichiarano i due organizzatori Fabio Carnevali, editore di MangiaeBevi, e Vincenzo Pagano, direttore di ScattidiGusto - per prendere le distanze dalle diverse imitazioni che negli ultimi anni sono sorte creando confusione tra gli addetti ai lavori Il nostro obiettivo è premiare le eccellenze dell’arte bianca ma anche creare un momento di dibattito e confronto oltre che un’opportunità di business per le aziende del settore. Alla seconda edizione della Pizza Conference avremo i massimi esperti italiani della Pizza, del Marketing e della Comunicazione che si confronteranno sul palco in due differenti aree tematiche. Una grande occasione per capire le dinamiche e le tendenze in atto nel settore e per dare valore al proprio business».

La miglior pizzeria nel 2025 è stata Pepe in Grani di Franco Pepe, a Caiazzo (Ce)

La miglior pizzeria nel 2025 è stata Pepe in Grani di Franco Pepe, a Caiazzo (Ce)

Pizza Maxima 2026 si propone così come molto più di una premiazione: un grande hub di confronto, valorizzazione e networking per l’intero comparto dell’arte bianca italiana, in cui la pizza viene celebrata come simbolo culturale, economico e gastronomico del Paese. Un appuntamento destinato a rafforzare il ruolo di Roma come capitale del dialogo nazionale sulla pizza d’eccellenza.

150 nomination e una giuria di 200 esperti per premiare le migliori pizzerie d’Italia

Uno degli elementi distintivi di Pizza Maxima 2026 è il sistema di selezione, affidato a una giuria composta da circa 200 giornalisti gastronomici, direttori di testate, curatori di guide e specialisti del comparto pizza. Sono già state selezionate 150 nomination, che rappresentano il meglio della pizza italiana a livello nazionale e regionale. Tra le regioni più rappresentate spiccano Campania con 33 indirizzi, Lazio con 22 e Lombardia con 16, confermando il ruolo centrale di questi territori nella scena contemporanea della pizza.

Francesco Capece di Confine a Milano, il miglior pizzaiolo under 35 nel 2025

Francesco Capece di Confine a Milano, il miglior pizzaiolo under 35 nel 2025

I criteri di valutazione comprendono:

aspetto esterno della pizza

impasto e tecnica

qualità delle materie prime

personalità del prodotto

servizio di sala

ambiente

menu

rapporto qualità/prezzo

Premi speciali, categorie professionali e riconoscimenti regionali

Oltre alla classifica delle migliori 150 pizzerie d’Italia, Pizza Maxima assegnerà riconoscimenti alle 20 migliori pizzerie regionali e premierà figure professionali chiave:

Miglior Pizzaiolo

Migliore Pizzaiola

Miglior Pizzaiolo Under 35

Miglior Fornaio

A questi si aggiungono 18 premi speciali, dedicati alle principali interpretazioni del settore, dalla Pizza Tradizionale alla Pizza Contemporanea, passando per Pizza Fritta, Pizza Romana, Pizza Margherita, Pizza al Taglio, fino a categorie strategiche come Miglior Comunicazione, Miglior Catena di Pizzerie e Miglior Nuova Apertura.

Confermata anche nel nuovo format Pizza Conference, due sessioni tematiche dedicate al mondo della pizza, alla comunicazione e al marketing

Confermata anche nel nuovo format Pizza Conference, due sessioni tematiche dedicate al mondo della pizza, alla comunicazione e al marketing

Elemento centrale della manifestazione sarà la Pizza Conference, articolata in due sessioni tematiche dedicate a pizza, comunicazione e marketing. L’obiettivo è offrire ai professionisti strumenti concreti per interpretare trend, evoluzioni di mercato e nuove opportunità di business.

Il programma di Pizza Maxima 2026 a Spazio Novecento

La giornata sarà scandita da conferenze, degustazioni e momenti esperienziali:

11:30 - 13:00: Pizza Conference I parte

13:00 - 14:30: Pizza Lunch

14:30 - 16:00: Pizza Conference II parte

16:00 - 16:30: Coffee Break

16:30 - 18:30: Premiazioni Pizza Maxima 2026

18:30 - 21:00: Pizza Dinner

La locandina ufficiale di Pizza Maxima 2026

La locandina ufficiale di Pizza Maxima 2026

Sulla terrazza di Spazio Novecento saranno attivi cinque forni con maestri pizzaioli di rilievo nazionale, mentre negli spazi interni sarà possibile degustare fritti, fiordilatte, vino e birra.

Le 150 pizzerie in nomination divise per regione

Abruzzo

Fermenta - Chieti (Ch)

- Chieti (Ch) Giangi Pizza e Ricerca - Arielli (Ch)

- Arielli (Ch) Impastatori Pompetti - Roseto degli Abruzzi (Te)

- Roseto degli Abruzzi (Te) La Sorgente - Guardiagrele (Ch)

Basilicata

Casarsa - Potenza (Pz)

- Potenza (Pz) Fandango - Potenza (Pz)

- Potenza (Pz) Lucus - Atella (Pz)

Calabria

Bob Alchimia a Spicchi - Montepaone (Cz)

- Montepaone (Cz) Campana 12 - Corigliano (Cs)

- Corigliano (Cs) Vincenzo Fotia - Siderno (Rc)

Campania

10 Diego Vitagliano - Napoli (Na)

- Napoli (Na) 50 Kalò - Napoli (Na)

- Napoli (Na) Bro - Napoli (Na)

- Napoli (Na) Cambia-menti di Ciccio Vitiello - Caserta (Ce)

- Caserta (Ce) Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 - Aversa (Ce)

- Aversa (Ce) Concettina ai Tre Santi (Ciro Oliva) - Napoli (Na)

- Napoli (Na) Da Attilio alla Pignasecca - Napoli (Na)

- Napoli (Na) Da Lioniello - Succivo (Ce)

- Succivo (Ce) Decimo Scalo - Caserta (Ce)

- Caserta (Ce) Die’ Gustibus - Giffoni Sei Casali (Sa)

- Giffoni Sei Casali (Sa) DieciNoni - Agropoli (Sa)

- Agropoli (Sa) Don Antonio 1970 - Salerno (Sa)

- Salerno (Sa) Errico Porzio - Soccavo Napoli (Na)

- Soccavo Napoli (Na) Gaetano Paolella - Acerra (Na)

- Acerra (Na) Gli Esposito Pizzeria - Salerno (Sa)

- Salerno (Sa) I Borboni - Pontecagnano (Sa)

- Pontecagnano (Sa) I Masanielli di Francesco Martucci - Caserta (Ce)

- Caserta (Ce) I Masanielli di Sasà Martucci - Caserta (Ce)

- Caserta (Ce) I Vesuviani - Castello di Cisterna (Na)

- Castello di Cisterna (Na) Il Segreto di Pulcinella - Montesarchio (Bn)

- Montesarchio (Bn) L’Ammaccata - Casal Velino (Sa)

- Casal Velino (Sa) La Bolla - Caserta (Ce)

- Caserta (Ce) La Contrada - Aversa (Ce)

- Aversa (Ce) La Notizia 53 - Napoli (Na)

- Napoli (Na) Le Grotticelle - Cassiano (Na)

- Cassiano (Na) Lisola - Ischia (Na)

- Ischia (Na) Madia - Salerno (Sa)

- Salerno (Sa) Palazzo Petrucci Pizzeria - Napoli (Na)

- Napoli (Na) Pepe in Grani - Caiazzo (Ce)

- Caiazzo (Ce) Pizzeria Salvo - San Giorgio a Cremano (Na)

- San Giorgio a Cremano (Na) Raf Bonetta Pizzeria - Napoli (Na)

- Napoli (Na) Sorbillo ai Tribunali - Napoli (Na)

- Napoli (Na) Vincenzo Capuano - Napoli (Na)

Berberè - Bologna (Bo)

- Bologna (Bo) ‘O Fiore Mio - Faenza (Ra)

- Faenza (Ra) Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia (Re)

Friuli-Venezia Giulia

Al Civico 6 - Trieste (Ts)

- Trieste (Ts) Gabin Gusto Esclamativo - Udine (Ud)

Lazio

180 G - Roma (Rm)

- Roma (Rm) 50 Kalò-Ciro Salvo - Roma (Rm)

- Roma (Rm) A Rota - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Angelo Pezzella - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Avenida Calò - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Clementina - Fiumicino (Rm)

- Fiumicino (Rm) Crunch - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Extremis - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Il Casaletto - Grotte Santo Stefano (Vt)

- Grotte Santo Stefano (Vt) In Fucina - Roma (Rm)

- Roma (Rm) L’Elementare - Roma (Rm)

- Roma (Rm) La Gatta Mangiona - Roma (Rm)

- Roma (Rm) La Masardona - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Luca! - Frosinone (Fr)

- Frosinone (Fr) Mater - Fiano Romano (Rm)

- Fiano Romano (Rm) Pizza&Bolle - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Pizzeria della Passeggiata - Priverno (Lt)

- Priverno (Lt) Pro Loco Pinciano - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Pucci e Manella - Formia (Lt)

- Formia (Lt) Seu Pizza Illuminati - Roma (Rm)

- Roma (Rm) TAC Thin and Crunchy - Roma (Rm)

- Roma (Rm) Tonda - Roma (Rm)

Liguria

Kilo - Imperia (Im)

- Imperia (Im) Officine del Cibo - La Spezia (Sp)

- La Spezia (Sp) Portego de Ma - Imperia (Im)

Lombardia

Cocciuto - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Confine Pizza & Cantina - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Corner 58 - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Crosta - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Denis Pizza di Montagna - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Dry Milano - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Enosteria Lipen - Triuggio (Mb)

- Triuggio (Mb) Futura - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Inedito - Brescia (Bs)

- Brescia (Bs) Gennaro Rapido A’ Rot e Carrett - Milano (Mi)

- Milano (Mi) La Cascina dei Sapori - Rezzato (Bs)

- Rezzato (Bs) La Piedigrotta - Varese (Va)

- Varese (Va) Materia - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Modus - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Sasà Martucci - Milano (Mi)

- Milano (Mi) Sirani - Brescia (Bs)

Marche

Farina Pizzeria - Pesaro (Pu)

- Pesaro (Pu) Mamma Rosa - Ortezzano (Fm)

- Ortezzano (Fm) Mezzometro - Senigallia (An)

Molise

Al Centrale - Campobasso (Cb)

- Campobasso (Cb) Bas & Co - Pesche (Is)

Piemonte

FuocoFarina - Alba (Cn)

- Alba (Cn) Fuori Tempo - Torino (To)

- Torino (To) Gusto Madre - Alba (Cn)

- Alba (Cn) Sesto Gusto - Torino (To)

- Torino (To) Sileo Pizzeria - Nucetto (Cn)

- Nucetto (Cn) Spunzillo&Lucariello - Torino (To)

Puglia

400 Gradi - Lecce (Le)

- Lecce (Le) Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia (Bt)

- Margherita di Savoia (Bt) Il Patriarca - Bitonto (Ba)

- Bitonto (Ba) Il Tronco - Monopoli (Ba)

- Monopoli (Ba) Il Vecchio Gazebo - Molfetta (Ba)

- Molfetta (Ba) La Cruna del Lago - Lesina (Fg)

- Lesina (Fg) Levante - Altamura (Ba)

- Altamura (Ba) Lievita 72 Neapolitan Pizza - Gallipoli (Le)

- Gallipoli (Le) Luppolo & Farina - Latiano (Br)

- Latiano (Br) Uemè - Lecce (Le)

Sardegna

Framento - Cagliari (Ca)

- Cagliari (Ca) Maiori c/o Palazzo Doglio - Cagliari (Ca)

- Cagliari (Ca) Pizzeria Bosco - Tempio Pausania (Ss)

- Tempio Pausania (Ss) Sa Scolla - Cagliari (Ca)

Sicilia

Ammodo – La pizza di Daniele Vaccarella - Palermo (Pa)

- Palermo (Pa) Archestrato di Gela - Palermo (Pa)

- Palermo (Pa) Cagliostro - Palermo (Pa)

- Palermo (Pa) La Braciera - Palermo (Pa)

- Palermo (Pa) L’Orso - Messina (Me)

- Messina (Me) Piano B - Siracusa (Sr)

- Siracusa (Sr) Saccharum - Altavilla Milicia (Pa)

- Altavilla Milicia (Pa) Sitàri Sorce Family - Agrigento (Ag)

- Agrigento (Ag) That’s Amore Pizzeria - Raffadali (Ag)

- Raffadali (Ag) Verace Elettrica - Milazzo (Me)

Toscana

Apogeo Giovannini - Pietrasanta (Lu)

- Pietrasanta (Lu) Battil’Oro – Fuochi+Lieviti+Spiriti - Querceta (Lu)

- Querceta (Lu) Bottega Dani - Cecina (Li)

- Cecina (Li) Chicco - Colle Val d’Elsa (Si)

- Colle Val d’Elsa (Si) Cipriano Pizzeria - Firenze (Fi)

- Firenze (Fi) Giotto - Firenze (Fi)

- Firenze (Fi) Giovanni Santarpia - Firenze (Fi)

- Firenze (Fi) Il Vecchio e il Mare - Firenze (Fi)

- Firenze (Fi) La Divina Pizza - Firenze (Fi)

- Firenze (Fi) La Pergola - Radicondoli (Si)

- Radicondoli (Si) Lo Spela - Greve in Chianti (Fi)

- Greve in Chianti (Fi) O’ Scugnizzo - Arezzo (Ar)

Trentino Alto-Adige

Acquaefarina - Trento (Tn)

- Trento (Tn) Il Corso - Bolzano (Bz)

- Bolzano (Bz) Soulfood - Merano (Bz)

Umbria

Da Andrea Pizza Contemporanea - Perugia (Pg)

- Perugia (Pg) Officine Bartolini - Perugia (Pg)

Valle d'Aosta

I Saulle - Quart (Ao)

- Quart (Ao) Du Tunnel - Courmayeur (Ao)

Veneto