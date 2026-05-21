Abbiamo sollevato la toque ad Andrea Catalano: eclettico, costante, appassionato

Andrea Catalano si racconta così: «sono figlio d’arte, alla terza generazione di ristoratori e chef. Prima nonno Andrea e poi papà Ignazio che è il mio maestro di cucina. Con lui ho cominciato all’età di 10 anni. “Pa’ oggi vengo con te a lavorare", gli dissi quasi per scherzo. Lui mi rispose “e vieni”. Da lì è cominciato tutto! Poi diverse esperienze in strutture tutte di livello (5 stelle, eventi, matrimoni) e corsi di formazione. Ma in generale tanto, ma tanto duro lavoro. Insomma la gavetta di una volta. Infine, nel 2017, ho aperto Dissapore Ristorante a Carovigno (Br) e nel 2025 abbiamo preso la nostra prima stella Michelin».

Andrea Catalano, chef di Dissapore Ristorante a Carovigno (Br)

Andrea Catalano, chef di Dissapore Ristorante a Carovigno (Br)

Formazione, esperienze e visione della cucina contemporanea

Catalano, nella cucina di famiglia, ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Dapprima nei ritagli di tempo e poi come professione. Nel mezzo anche un corso di specializzazione all’Accademia Gualtiero Marchesi. Andrea è curioso per natura e ama sperimentare. Crede che la cucina sia il luogo migliore per esprimere la propria crescita. Un luogo sempre in evoluzione nel quale cogliere slanci, ispirazioni e trasformarli in piatti. Una cucina contemporanea, creativa e fedelmente classica basata su prodotti artigianali locali ma anche internazionali. Sostenuta dal desiderio di servire in tavola soltanto preparazioni elaborate in loco.

Allievo in viaggio di Andrea Catalano: seppia di Porto Santo Spirito, cacioricotta, zuppa e caviale

Allievo in viaggio di Andrea Catalano: seppia di Porto Santo Spirito, cacioricotta, zuppa e caviale

Dissapore Ristorante nel centro storico di Carovigno

Il ristorante a Carovigno è situato nel centro storico. Ormai sono passati 10 anni dall’apertura, quasi per scommessa. Oggi, lui e il suo staff possono essere orgogliosi della qualità della clientela locale, pugliese e internazionale che arriva qui, in provincia di Brindisi, spinta dalla classe e dall’accoglienza del luogo, una clientela che ritorna perché la cucina e la sala hanno soddisfatto le sue aspettative.

La sala di Dissapore Ristorante a Carovigno (Br)

La sala di Dissapore Ristorante a Carovigno (Br)

In sala c’è Franca, moglie e collaboratrice in perfetta sintonia con le proposte delle vivande e con il pensiero di Andrea. Ma in continuo e divertente dissapore - da qui l’originale nome del ristorante - che scatena un ‘tira e molla’ molto apprezzato. Un dissapore che si evidenzia nei piccoli dettagli e dà modo al cliente di entrare nell’intimità degli abbinamenti fra materie prime ‘discordanti’ che, nel dissapore appunto, creano armonia e nuovi gusti da tenere a mente. I numerosi ospiti qui conoscono un’altra faccia della cultura gastronomica pugliese, al limite del gusto fino adesso conosciuto. Un’esperienza da fare e per la quale tornare.

Botta e risposta con Andrea Catalano

Da bambino cosa sognavi di diventare?

Un cuoco come mio padre

Il primo sapore che ti ricordi.

Il sapore della pizza Margherita.

Qual è il senso più importante?

Tutti i 5 sensi.

Il piatto più difficile che tu abbia mai realizzato.

Non c’è un piatto in particolare.

Come hai speso il primo stipendio?

Ho comprato il mio primo telefonino cellulare.

Quali sono i tre piatti che nella vita non si può assolutamente fare a meno di provare?

Pizza, pasta al pomodoro, millefoglie.

Cosa non manca mai nel frigo di casa tua?

Pomodoro e Parmigiano Reggiano.

Qual è il tuo cibo consolatorio?

Spaghetti olio extravergine e Parmigiano Reggiano.

Che rapporto hai con le tecnologie?

Buono ma non è un problema se non ci sono.

All’Inferno ti obbligano a mangiare sempre un piatto: quale?

La pizza.

Chi inviteresti alla cena dei tuoi sogni?

Mia madre.

Quale quadro o opera d’arte rappresenta meglio la tua cucina?

Troppo difficile, l’arte è creazione e percezione troppo singolari e personali.

Se la tua cucina fosse una canzone quale sarebbe?

Nona Sinfonia di Beethoven.