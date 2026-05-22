Ristorazione collettiva, la svolta parte da RestaCOVE tra mense e nuove competenze

“ Nel momento in cui la ristorazione italiana ottiene risultati e riconoscimenti, RestaCOVE ci permette di precisare il ruolo della ristorazione collettiva e della grande ristorazione. ANIR sta lavorando per rendere più leggibili le dinamiche industriali, organizzative, professionali delle imprese che producono e forniscono pasti alla collettività. Su questi temi con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano abbiamo da tempo avviato un confronto strutturato. Il progetto europeo intercetta un bisogno preciso: allineare formazione, competenze e trasformazione industriale. La ristorazione collettiva e la grande ristorazione non sono solo preparazione e somministrazione dei pasti: è un sistema che garantisce continuità, sicurezza alimentare, qualità nutrizionale e presidio quotidiano in scuole, ospedali, aziende e comunità. ANIR partecipa a RestaCOVE per portare la voce delle imprese e l’esperienza concreta del comparto ”