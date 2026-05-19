RestaCOVE: dalle scuole agli ospedali, cosi cambiano le mense del futuro in Europa

Spesso poco visibile nel dibattito pubblico, il settore delle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere rappresenta oggi un’infrastruttura strategica del sistema alimentare europeo, con ricadute dirette su salute pubblica, educazione alimentare e sostenibilità. All’interno di questo scenario prende forma RestaCOVE, progetto europeo che mette in rete università, imprese e formazione professionale con l’obiettivo di costruire nuove competenze, profili e modelli organizzativi per la ristorazione collettiva del futuro.

Che cos’è RestaCOVE RestaCOVE è un progetto europeo finanziato dall’Unione Europea con 4 milioni di euro e guidato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Coinvolge 18 organizzazioni di 6 Paesi - Italia, Grecia, Slovacchia, Romania, Turchia e Malta - tra enti di formazione professionale, autorità regionali, imprese e rappresentanze del settore, tra cui ANIR Confindustria. L’obiettivo è accompagnare la ristorazione collettiva nella transizione sostenibile, sviluppando nuovi modelli formativi, competenze professionali, strumenti digitali e pratiche operative per mense scolastiche, universitarie, aziendali e ospedaliere. Il progetto punta anche alla nascita di Centri di Eccellenza Professionale dedicati al comparto.

Il professor Michele Filippo Fontefrancesco dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, capofila del progetto, analizza con Italia a Tavola le ragioni del progetto e le trasformazioni in atto nel comparto. Dal ruolo della formazione alle micro-credenziali, fino alle nuove alleanze tra ricerca e impresa, il percorso tracciato punta a rendere più concreto e strutturato il cambiamento del settore.