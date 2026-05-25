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lunedì 25 maggio 2026  | aggiornato alle 19:32 | 119409 articoli pubblicati

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Materiali a contatto con gli alimenti: i ristoratori devono rivedere le procedure interne

Dal 29 maggio 2026 entra in vigore il nuovo quadro normativo che integra i reati agroalimentari nel D.lgs. 231/2001. Per Horeca e hotellerie scattano obblighi su MOCA (Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti), tracciabilità e sicurezza microbiologica delle materie prime. Una guida indicativa alla compliance agroalimentare per ristoranti, hotel e imprese della ristorazione

di Salvatore Schiavone
25 maggio 2026 | 17:37
Materiali a contatto con gli alimenti: i ristoratori devono rivedere le procedure interne
Materiali a contatto con gli alimenti: i ristoratori devono rivedere le procedure interne

Materiali a contatto con gli alimenti: i ristoratori devono rivedere le procedure interne

Dal 29 maggio 2026 entra in vigore il nuovo quadro normativo che integra i reati agroalimentari nel D.lgs. 231/2001. Per Horeca e hotellerie scattano obblighi su MOCA (Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti), tracciabilità e sicurezza microbiologica delle materie prime. Una guida indicativa alla compliance agroalimentare per ristoranti, hotel e imprese della ristorazione

di Salvatore Schiavone
25 maggio 2026 | 17:37
 

Indice

C'è una scena di grande pragmatismo nel film “Erin Brockovich” in cui la protagonista si siede al tavolo con i legali della controparte per analizzare, dati alla mano, l'impatto invisibile delle sostanze chimiche sull'ambiente circostante. Non usa slogan o allarmismi, ma documenti, numeri e norme. Nel settore della ristorazione e dell’hotellerie nazionale, il cruciale passaggio normativo del 29 maggio 2026 richiede alle aziende lo stesso approccio concreto: zero improvvisazione e massima attenzione ai dettagli tecnici per adeguare i propri standard operativi. Con questa puntata pilot inauguriamo “Scudo Alimentare”, una nuova rubrica in sei tappe ideata per prendere per mano i professionisti dell’Horeca e guidarli nella giungla delle nuove conformità. La data del 29 maggio segna infatti l’avvio ufficiale delle disposizioni della Legge n. 75/2026, che integrano i reati agroalimentari e di sicurezza dei prodotti all’interno del perimetro di responsabilità amministrativa delle imprese previsto dal D.lgs. 231/2001. Oltre alle regole sull’origine dei cibi e sulla trasparenza delle informazioni al consumatore, i fari dei controlli si concentrano subito su due pilastri della gestione quotidiana delle cucine: la conformità dei MOCA (Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti) e la gestione dei rischi microbiologici e chimici delle materie prime agroalimentari.

Nel film “Erin Brockovich” la protagonista analizza con i legali, dati alla mano, l'impatto invisibile delle sostanze chimiche sull'ambiente circostante
Nel film “Erin Brockovich” la protagonista analizza con i legali, dati alla mano, l'impatto invisibile delle sostanze chimiche sull'ambiente circostante

La gestione dei MOCA: la tracciabilità dei materiali

I MOCA - che comprendono vaschette per il take-away, pellicole, stoviglie, contenitori monouso, utensili e attrezzature da cucina - rappresentano oggi uno degli elementi centrali della nuova compliance alimentare. La normativa punta a prevenire il fenomeno della migrazione chimica, cioè il trasferimento involontario di sostanze dai materiali ai cibi. Per garantire continuità operativa ed evitare contestazioni, i manager della ristorazione devono assicurarsi che ogni materiale acquistato sia accompagnato dalla relativa Dichiarazione di Conformità MOCA prevista dal Regolamento CE 1935/2004. Questo documento certifica l’idoneità del materiale al contatto con specifiche tipologie di alimenti, come cibi caldi, grassi o acidi. Anche una semplice vaschetta da asporto non conforme può trasformarsi in un rischio sanzionatorio e reputazionale per il locale.

Per Horeca e hotellerie scattano obblighi su MOCA, tracciabilità e sicurezza microbiologica delle materie prime
Per Horeca e hotellerie scattano obblighi su MOCA, tracciabilità e sicurezza microbiologica delle materie prime

Sicurezza delle materie prime e prevenzione biologica

Sul fronte delle derrate agroalimentari, il nuovo Piano di Controllo Nazionale richiede una vigilanza sempre più rigorosa sulla filiera per prevenire alterazioni batteriche - come Salmonella o Listeria - e superamenti dei limiti di contaminanti chimici. Una corretta gestione della catena del freddo, delle procedure di abbattimento e della tracciabilità interna non rappresenta soltanto una tutela sanitaria per il consumatore, ma uno strumento concreto di protezione economica dell’azienda. I protocolli interni servono infatti a intercettare anomalie prima della somministrazione, riducendo il rischio di contestazioni amministrative, sequestri o fermi operativi.

Verso i sei passi operativi

L’adeguamento normativo non deve essere letto soltanto come un aggravio burocratico, ma come un’opportunità di qualificazione per le imprese della ristorazione e dell’ospitalità. Trasparenza, tracciabilità e organizzazione interna diventano oggi elementi centrali della reputazione aziendale e della fiducia del cliente. Dalla prossima puntata inizieremo il nostro viaggio operativo in sei passi partendo dalla base di tutto: la mappatura dei rischi interni e il nuovo “Risk Assessment” per il mondo Horeca.

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L'autore tiene a precisare che il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza legale o professionale. Per l’adeguamento ai modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 e alla normativa agroalimentare si raccomanda di avvalersi del supporto di professionisti qualificati. I riferimenti cinematografici e le eventuali immagini illustrative sono utilizzati esclusivamente a fini di commento culturale, critica cinematografica e approfondimento giornalistico.

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© Riproduzione riservata STAMPA

 
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