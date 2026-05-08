«L’alta cucina può essere accessibile». Parola del guru della Nikkei in Europa

“ La Nikkei è diversa perché appunto non ha un ricettario. Non esistono regole precise. È nata da interpretazioni, da gesti individuali: uno chef prende un piatto peruviano e ci inserisce elementi giapponesi, un altro fa il contrario. In diverse sfumature. È una cucina che non è mai stata fissata una volta per tutte. È più un’idea, un concetto. E questo la rende difficile da standardizzare. Oggi ci sono grandi interpreti, come Mitsuharu Tsumura, che è considerato il riferimento mondiale, ma anche lui ha una visione completamente diversa dalla mia e da quella di altri cuochi. Questo dimostra quanto sia aperta e personale ”