Nadia Moroni: «All’inizio non volevo fare la cuoca, poi con Aimo inventammo una cucina nostra»

Nadia: «All’inizio, ripeto, la mia era una collaborazione di contorno. La Nunù era una cuoca straordinaria e la gente veniva a mangiare solo per lei. Faceva una zuppa, tipo ribollita, di pane raffermo e cavolo nero molto buona e anche altri piatti. Poi non stette molto bene e ritornò a casa in Toscana. Io e Aimo eravamo già sposati e Stefania (la figlia, ndr) aveva 10 mesi. A me la cucina non piaceva. Mi piaceva mangiare sì ma non cucinare. Un giorno però dovetti cedere e fare di necessità virtù. Però ad una condizione. Siccome non sapevamo rifare i piatti di Nunù ci inventammo una cucina tutta nostra con pane e pomodoro, zuppe di legumi ecc… A questo punto chiesi ad Aimo di insegnarmi e di lasciarmi fare da sola. Fu così che entrai in cucina. Sfidando me stessa e la mia reticenza. Innamorandomi del mio lavoro piano piano…»