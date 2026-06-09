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ifse e conpait

Formare i professionisti di domani: nasce un’alleanza per la pasticceria italiana

Ifse (Italian food style education) e Conpait (Confederazione pasticceri italiani) fanno squadra per sviluppare progetti dedicati alla formazione, alla crescita professionale e al ricambio generazionale del comparto

di Redazione Italia a Tavola
 
09 giugno 2026 | 11:51

Formare i professionisti di domani: nasce un’alleanza per la pasticceria italiana

Ifse (Italian food style education) e Conpait (Confederazione pasticceri italiani) fanno squadra per sviluppare progetti dedicati alla formazione, alla crescita professionale e al ricambio generazionale del comparto

di Redazione Italia a Tavola
09 giugno 2026 | 11:51
 

Indice

Ifse (Italian food style education) e Conpait (Confederazione pasticceri italiani) hanno avviato una collaborazione che punta a rafforzare la formazione professionale e a sostenere lo sviluppo della pasticceria italiana. L’intesa ha preso forma in occasione dell’incontro che si è svolto nella sede di Ifse, dove il direttore Raffaele Trovato ha accolto il presidente di Conpait, il maestro Angelo Musolino, insieme a una delegazione della confederazione composta da Pier Paolo Magni, Silvio Bessone, Riccardo Magni, Alessandro Racca e Matteo Papagno.

Formare i professionisti di domani: nasce un’alleanza per la pasticceria italiana

Ifse e Conpait insieme per la formazione dei pasticceri del futuro

Formazione e crescita al centro del confronto

La giornata è stata dedicata al confronto tra le due realtà, con particolare attenzione ai temi della formazione, della crescita professionale e delle prospettive future del comparto artigiano. Nel corso dell’incontro sono state condivise riflessioni sulle modalità per sostenere i giovani che intendono intraprendere la professione, sugli strumenti da mettere a disposizione dei futuri maestri pasticceri e sulle strategie per promuovere l’identità della pasticceria italiana a livello internazionale.

Dal confronto è emersa la volontà di dare vita a una collaborazione strutturata tra Ifse e Conpait, con l’obiettivo di mettere a sistema competenze, esperienze e progettualità. L’intesa punta a contribuire alla crescita qualitativa della formazione professionale, alla valorizzazione dell’artigianato dolciario e al sostegno dell’evoluzione del comparto.

Le parole di Angelo Musolino e i prossimi passi

Il presidente di Conpait, Angelo Musolino, ha commentato così l’incontro: «Ringrazio Ifse per l’ospitalità e per la qualità del confronto. È fondamentale costruire alleanze che mettano al centro la formazione, la professionalità e la crescita del nostro comparto. I pasticceri italiani hanno idee, energia e visione: dobbiamo continuare a trasformare questa forza in azioni concrete, capaci di valorizzare il nostro lavoro e di proiettare la pasticceria italiana verso nuove sfide e nuovi traguardi».

Formare i professionisti di domani: nasce un’alleanza per la pasticceria italiana

Il presidente di Conpait, Angelo Musolino

L’incontro ha così segnato l’avvio di un percorso condiviso tra Ifse e Conpait, accomunate - come già anticipato - dall’impegno nella promozione della formazione e dell’eccellenza gastronomica, con l’obiettivo di sviluppare nuove iniziative a favore della professione e delle future generazioni di pasticceri del nostro Paese.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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