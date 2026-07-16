Anir: la revisione dei prezzi nelle mense serve anche ai cittadini
Le nuove linee guida sulla revisione dei prezzi nei contratti pubblici aprono una nuova fase per la ristorazione collettiva. In questa intervista esclusiva a Paolo Valente, direttore generale di Anir Confindustria, il punto sulle ricadute per imprese, stazioni appaltanti e cittadini, tra equilibrio economico, qualità dei servizi e applicazione concreta delle nuove regole
Le regole, da sole, non cambiano un sistema. Possono indicare una direzione, fissare un principio, offrire strumenti più solidi, ma è nella quotidianità di un contratto che si misura la loro capacità di produrre effetti concreti. Per la ristorazione collettiva, le nuove linee guida sulla revisione dei prezzi nei contratti pubblici rappresentano proprio questo passaggio: un'evoluzione normativa destinata a incidere sulla gestione di servizi che ogni giorno raggiungono scuole, ospedali, Rsa e mense aziendali, a condizione che venga tradotta in capitolati chiari, procedure coerenti e applicazioni uniformi.
La questione va ben oltre l'aggiornamento dei corrispettivi economici. Per un settore ad alta intensità di manodopera e profondamente influenzato dalle oscillazioni dei costi di derrate alimentari, energia, logistica e lavoro, mantenere l'equilibrio economico di un contratto significa preservarne la qualità e la continuità nel tempo. Il vero banco di prova, dunque, sarà trasformare un documento tecnico in una pratica amministrativa condivisa, evitando interpretazioni difformi e garantendo strumenti realmente efficaci sia alle imprese sia alle amministrazioni pubbliche.
Ne abbiamo parlato con Paolo Valente, direttore generale di Anir Confindustria, l'associazione delle imprese della ristorazione collettiva, che ripercorre il lungo lavoro svolto per arrivare all'approvazione delle linee guida e spiega perché questo passaggio potrebbe ridefinire il rapporto tra imprese, stazioni appaltanti e cittadini.
Pubblicità
Intervista a Paolo Valente, direttore generale di Anir Confindustria
Anir ha accolto con favore le nuove Linee Guida sulla revisione prezzi nei contratti pubblici. Qual è il principale elemento di innovazione introdotto dal documento e perché rappresenta un passaggio importante per la ristorazione collettiva?
“Per chi, come Anir, ha seguito per oltre due anni tutto il percorso di elaborazione delle nuove regole, prima durante il confronto sul decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici e poi nella definizione delle Linee Guida presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il risultato rappresenta un traguardo importante, tutt'altro che scontato.
È il frutto di un dialogo intenso tra istituzioni, amministrazioni e rappresentanze delle imprese, che ha consentito di far emergere le peculiarità della ristorazione collettiva. La sfida più complessa è stata spiegare che servizi industriali come questo, pur rientrando nella disciplina degli appalti pubblici, presentano caratteristiche economiche, organizzative e produttive profondamente diverse rispetto ai lavori pubblici.
L'elemento più innovativo delle Linee Guida consiste proprio nell'aver riconosciuto, per la prima volta nella storia del Codice dei contratti pubblici, la necessità di distinguere il mondo dei servizi da quello dei lavori anche nella disciplina della revisione dei prezzi. È un autentico cambio di paradigma. Oggi imprese e stazioni appaltanti dispongono finalmente di uno strumento operativo con criteri più chiari e uniformi, utile per affrontare l'aggiornamento dei corrispettivi durante l'esecuzione dei contratti.
Questo significa meno contenziosi, maggiore certezza nei rapporti contrattuali e una tutela più efficace della qualità e della continuità di servizi fondamentali come le mense scolastiche, ospedaliere e socioassistenziali. Naturalmente il percorso continua: le Linee Guida rappresentano un punto di partenza che dovrà tradursi in un'applicazione coerente e crescere attraverso l'esperienza maturata sul campo”
Per Paolo Valente, le nuove Linee Guida sulla revisione prezzi nei contratti pubblici sono il frutto di un dialogo tra istituzioni, amministrazioni e rappresentanze delle imprese
Il passaggio decisivo: dalle Linee Guida alla loro applicazione
In questo senso, quali sono gli aspetti che richiedono maggiore attenzione?
“Il risultato normativo è importante, ma la fase decisiva inizia ora. Per questo Anir ha chiesto che il tavolo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rimanga operativo anche dopo la pubblicazione delle Linee Guida, con una funzione stabile di confronto e monitoraggio.
Nella prima fase applicativa è prevedibile che le stazioni appaltanti possano adottare interpretazioni differenti. Accompagnare questo processo, raccogliere le criticità e costruire una prassi amministrativa condivisa rappresenta il modo migliore per dare piena efficacia alle nuove regole.
L'attenzione si concentrerà soprattutto su tre aspetti: la corretta previsione del meccanismo di revisione ordinaria già nella progettazione della gara, l'accantonamento delle risorse necessarie all'interno del quadro economico dell'appalto e il corretto utilizzo degli indici ponderati, insieme alla definizione di tempi certi per il loro aggiornamento e per il riconoscimento degli adeguamenti economici. Esiste anche un elemento culturale fondamentale: comprendere che revisione ordinaria e revisione straordinaria dei prezzi sono strumenti distinti, previsti per situazioni diverse. La prima accompagna fisiologicamente i contratti di durata mantenendone l'equilibrio economico; la seconda interviene soltanto davanti a eventi eccezionali e imprevedibili.
Confondere questi due istituti significherebbe compromettere gli obiettivi della riforma. Per questo divulgazione, formazione e chiarimenti interpretativi saranno determinanti affinché le Linee Guida diventino uno strumento realmente operativo”
Uniformità applicativa e formazione delle amministrazioni
Le stazioni appaltanti operano spesso con livelli di esperienza molto differenti. Questo potrebbe generare applicazioni non uniformi delle Linee Guida?
“È un rischio concreto e va affrontato con realismo. Le amministrazioni operano in contesti molto diversi tra loro e dispongono di competenze che non sempre sono omogenee. Per questo la prassi che prenderà forma nei prossimi mesi sarà decisiva. Le Linee Guida offrono un quadro interpretativo molto più chiaro rispetto al passato, ma nella fase iniziale potranno emergere letture differenti. Per questo riteniamo fondamentale mantenere aperto il confronto tra Ministero, imprese e stazioni appaltanti, affiancando l'attuazione con attività di monitoraggio, formazione e approfondimento tecnico.
Osservando i primi segnali applicativi sono moderatamente ottimista. Cresce la consapevolezza dell'importanza di questo strumento e ritengo che, se correttamente applicato, potrà contribuire a garantire l'equilibrio economico dei contratti e, di conseguenza, la qualità e la continuità dei servizi. Un ulteriore passo potrebbe essere l'aggiornamento dei bandi tipo Anac, recependo pienamente le indicazioni contenute nelle nuove Linee Guida.
Sarebbe un intervento di grande utilità pratica, capace di allineare gli strumenti utilizzati quotidianamente dalle amministrazioni con il nuovo quadro interpretativo. L'obiettivo è semplice: fare in modo che imprese e stazioni appaltanti parlino lo stesso linguaggio e utilizzino gli stessi criteri”
Una tutela che riguarda anche amministrazioni e cittadini
La revisione prezzi viene spesso percepita come una misura destinata a proteggere le imprese. Quali benefici produce invece per l'intero sistema?
“È importante superare questo equivoco. La revisione ordinaria dei prezzi non nasce per favorire le imprese, ma per mantenere in equilibrio il contratto pubblico nell'interesse di tutte le parti. Le aziende vedono finalmente riconosciuti gli incrementi di costo sostenuti durante l'esecuzione dei contratti, ma questo meccanismo è entrato pienamente a regime soltanto dal 2025, dopo almeno cinque anni in cui il comparto ha assorbito aumenti straordinari del costo del lavoro, delle derrate alimentari, dell'energia e della logistica senza adeguati strumenti di compensazione.
I vantaggi riguardano anche le amministrazioni, che possono gestire rapporti contrattuali più stabili e trasparenti, ridurre il contenzioso, limitare il ricorso a soluzioni emergenziali e programmare con maggiore efficacia le risorse. Il beneficio più importante riguarda però gli utenti finali. Quando un contratto mantiene il proprio equilibrio economico, il gestore può investire sulla qualità del servizio, sulla sicurezza alimentare, sulla formazione del personale, sull'innovazione e sulla continuità delle prestazioni.
Ogni giorno questo significa garantire pasti migliori a milioni di bambini, pazienti, anziani e lavoratori. La revisione dei prezzi rappresenta quindi uno strumento di buona amministrazione: un contratto equilibrato genera meno conflitti, offre maggiori garanzie alle amministrazioni e consente di erogare servizi migliori ai cittadini”
Paolo Valente al centro assieme al presidente Anir Massimo Piacenti
L'equilibrio economico come leva per il Cibo Pubblico
In che modo un corretto equilibrio economico dei contratti può incidere sulla qualità del cosiddetto "Cibo Pubblico"?
“L'equilibrio economico dei contratti rappresenta una condizione indispensabile per garantire la qualità del Cibo Pubblico. Quando un appalto dura mediamente tra cinque e sette anni, mantenere questo equilibrio significa permettere alle imprese di programmare investimenti e innovazione.
Un contratto sostenibile consente di investire nella formazione del personale, nella sicurezza alimentare, nell'innovazione tecnologica, nella qualità delle materie prime, nella digitalizzazione dei processi e nelle strategie di contrasto allo spreco alimentare. Tutti obiettivi che richiedono una prospettiva di lungo periodo. La ristorazione collettiva realizza ogni giorno una delle principali politiche pubbliche del Paese. Nelle scuole favorisce educazione alimentare e inclusione sociale; negli ospedali e nelle RSA accompagna il percorso di cura; nelle aziende contribuisce al benessere delle persone.
È questo il significato di Cibo Pubblico. Se vogliamo ampliare la diffusione delle mense scolastiche e rafforzare questi servizi, è indispensabile costruire un sistema di affidamenti stabile, sostenibile e capace di attrarre investimenti. La qualità del Cibo Pubblico dipende certamente dall'impegno delle imprese, ma anche dalla qualità delle regole con cui il servizio viene progettato e governato”
Come si misurerà il successo delle nuove Linee Guida
Guardando ai prossimi anni, quali saranno gli indicatori che permetteranno di capire se questa riforma avrà raggiunto i propri obiettivi?
“Il primo indicatore sarà la riduzione del contenzioso tra imprese e stazioni appaltanti. Regole più chiare favoriscono inevitabilmente rapporti più collaborativi. Il secondo sarà la capacità dei contratti di mantenere il proprio equilibrio economico durante tutto il ciclo di vita, sotto il profilo economico, gestionale e organizzativo. Un contratto che riesce ad adattarsi fisiologicamente all'evoluzione dei costi è un contratto più stabile ed efficiente. Mi auguro inoltre che si consolidi definitivamente il principio secondo cui servizi essenziali come la ristorazione collettiva non possano essere aggiudicati seguendo esclusivamente la logica del massimo ribasso.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha già avviato questo cambiamento valorizzando l'offerta economicamente più vantaggiosa e la qualità delle prestazioni; le Linee Guida aggiungono un tassello importante a questo percorso. La revisione dei prezzi dovrebbe essere considerata uno strumento capace di rendere la spesa pubblica più razionale ed efficiente, aiutando le amministrazioni a comprendere meglio la struttura economica dei contratti e a individuare dove servono risorse adeguate per garantire servizi di qualità.
Il successo delle Linee Guida si misurerà soprattutto dalla capacità di costruire contratti più equilibrati, meno conflittuali e maggiormente orientati alla qualità. Se imprese e amministrazioni riusciranno a collaborare con maggiore fiducia reciproca e i cittadini riceveranno servizi migliori, allora questo percorso avrà raggiunto il suo obiettivo più importante”
“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”