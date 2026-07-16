“È un rischio concreto e va affrontato con realismo. Le amministrazioni operano in contesti molto diversi tra loro e dispongono di competenze che non sempre sono omogenee. Per questo la prassi che prenderà forma nei prossimi mesi sarà decisiva. Le Linee Guida offrono un quadro interpretativo molto più chiaro rispetto al passato, ma nella fase iniziale potranno emergere letture differenti. Per questo riteniamo fondamentale mantenere aperto il confronto tra Ministero, imprese e stazioni appaltanti, affiancando l'attuazione con attività di monitoraggio, formazione e approfondimento tecnico.

Osservando i primi segnali applicativi sono moderatamente ottimista. Cresce la consapevolezza dell'importanza di questo strumento e ritengo che, se correttamente applicato, potrà contribuire a garantire l'equilibrio economico dei contratti e, di conseguenza, la qualità e la continuità dei servizi. Un ulteriore passo potrebbe essere l'aggiornamento dei bandi tipo Anac, recependo pienamente le indicazioni contenute nelle nuove Linee Guida.

Sarebbe un intervento di grande utilità pratica, capace di allineare gli strumenti utilizzati quotidianamente dalle amministrazioni con il nuovo quadro interpretativo. L'obiettivo è semplice: fare in modo che imprese e stazioni appaltanti parlino lo stesso linguaggio e utilizzino gli stessi criteri”