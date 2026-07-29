“Il rischio esiste solo con una progettazione superficiale e improvvisata. L'esperienza gastronomica è già olfattiva: gran parte della percezione nasce dall'olfatto retronasale. Lavorare sui profumi significa progettare ambienti in armonia con la cucina, non aggiungere odori. La firma olfattiva deve complementare la proposta: al ristorante di mare abbina note dolci intense, alla cucina vegetale sentori erbacei delicati. L'intensità può variare: più percepibile all'ingresso, più tenue durante il pasto. Creando scenari con metodo (con concentrazione, attenzione alla volatilità e, su tutto, alla coerenza), il profumo sostiene e amplifica il gusto. L'olfatto è il senso più legato a memoria ed emozioni. “Progettare l'aria” di un locale significa creare il ricordo dell'ospite: passare da una logica transazionale a una relazionale trasforma il cliente in ospite.”