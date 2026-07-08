Alice Pedrinelli è la nuova miglior sommelier di Ais Lombardia

Giornata da leoni, il 7 luglio, per Ais Lombardia e i suoi soci: in occasione dell'anniversario della nascita dell'Associazione italiana sommelier (61 anni), Ais Lombardia ha organizzato una giornata piena di appuntamenti, all'insegna della convivialità e dell'approfondimento. Presso le sale dell'hotel “The Westin Palace” di Milano, i wine lovers hanno potuto saltare da un applauso all'altro e da un calice all'altro, dividendosi tra il concorso per la scelta del miglior sommelier di Lombardia e il banco d'assaggio con oltre 1.000 presenze registrate, che ha consentito di degustare i vini di più di 200 cantine provenienti da tutta Italia. Per chiudere in bellezza, in serata ha preso vita una masterclass guidata dal docente e scrittore Armando Castagno, con protagonista il Verdicchio dei Castelli di Jesi. È stata la giovanissima Alice Pedrinelli di Ais Varese ad aggiudicarsi il titolo di miglior sommelier di Lombardia.

Alice Pedrinelli ha conquistato il titolo di miglior sommelier di Ais Lombardia

Nata a Varese, laureata in Hospitality Management a Losanna, Alice Pedrinelli lavora nel ristorante di famiglia Da Venanzio a Induno Olona, come responsabile di sala e cantina. «L'amore per il vino - racconta Alice - è nato all'università, dopo aver sostenuto l'esame di enologia. A quel punto ho cominciato a degustare alla cieca con un gruppo di amici. I miei obiettivi? Completare il percorso Wset (Wine & spirit education trust), e difatti a ottobre sosterrò l'ultimo esame con la presentazione della tesi. Dopo voglio continuare a studiare e a fare concorsi, mantenendomi sempre allenata». Per assaporare fino in fondo la premiazione e l'evento ci siamo fatti dare da Hosam Eldin Abou Eleyoun, presidente di Ais Lombardia, qualche dritta sulle novità interne che hanno fatto discutere, e poi deliberare, i soci di Ais.