La carta delle acque rappresenta un elemento sempre più diffuso nei ristoranti di alta gamma, simbolo di eleganza e attenzione ai dettagli. Offrire una selezione di acque di qualità, provenienti da diverse parti del mondo, arricchisce l'esperienza gastronomica e dimostra la cura per ogni aspetto del servizio. La tendenza di includere una carta delle acque è nata nei ristoranti di lusso, dove l'offerta di acque minerali è considerata tanto importante quanto quella di vini e bevande alcoliche. Ogni acqua ha una propria storia, una propria origine e caratteristiche uniche, che possono variare in base al contenuto minerale, al sapore e alla effervescenza.

Il dettaglio invisibile che può cambiare un piatto: il ruolo dell’acqua a tavola

Acque minerali e abbinamento con il cibo

Le diverse tipologie di acque minerali possono influenzare il gusto del cibo, esattamente come il vino. Acque con un elevato contenuto di minerali possono esaltare determinati sapori, mentre altre più leggere possono pulire il palato tra una portata e l'altra. Inoltre, le acque minerali offrono benefici per la salute, fornendo elementi essenziali come calcio e magnesio.

Il ruolo dell'idro sommelier

Proprio come con i vini, esistono esperti come l’idro sommelier, è una figura professionale emergente che si occupa della selezione, degustazione e abbinamento delle acque. Simile a un sommelier del vino, l'idro sommelier ha competenze specifiche sulle diverse tipologie di acqua, incluse le loro origini, le caratteristiche chimiche e organolettiche, e come queste possano influenzare il gusto e l'abbinamento con i cibi. Un'acqua effervescente, ad esempio, può essere perfetta per piatti ricchi e saporiti, mentre un'acqua piatta può accompagnare piatti delicati. I sommelier dell'acqua possono guidare i clienti nella scelta, offrendo consigli personalizzati.

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Sostenibilità e carta delle acque

La crescente attenzione verso la sostenibilità ha portato molti ristoranti a selezionare acque che rispettino criteri ecologici, privilegiando quelle imbottigliate in vetro e provenienti da fonti sostenibili. Alcuni ristoranti scelgono anche di offrire acqua filtrata localmente, riducendo così l'impatto ambientale legato al trasporto.

Carta delle acque: eleganza e alta ristorazione