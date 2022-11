Festa a tema Disney? Ecco la guida per rendere magica ogni occasione

Il Natale è alle porte e anche quest’anno Panini Comics fornisce l’assist giusto per scovare il regalo imperdibile per amici e familiari. Tra le molte proposte della casa editrice modenese, i manuali sono uno dei presenti più desiderati e più originali e, per le festività natalizie 2022, quattro proposte a tema Disney sono tra le più preziose e attese: Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale, Disney Villans: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone, Festeggia con Disney e Disney Princess Bakery. Questi quattro promettono di accontentare i gusti di tanti appassionati di cucina (e non solo): da chi ha appena iniziato a cucinare a chi vuole mettersi alla prova con ricette fantasiose.

Festeggia con Disney è la guida ufficiale per celebrare ogni occasione speciale con tutta la magia Disney. Dai compleanni ai barbecue, dall’addio al nubilato alla festa premaman, dai brunch alle serate in giardino… seguendo le istruzioni passo dopo passo sarà possibile pianificare e preparare il menù, apparecchiare la tavola e creare regali, giochi, playlist e inviti personalizzati.

Prezzo: 35,00 €

Pagine: 192

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20,5X25,5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online