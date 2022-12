“Baciami ancora Messico”, non il solito libro di cucina

Un po' saggio, un po' racconto autobiografico, un po' diario gastronomico, un po' album fotografico, un po' ricettario, ma soprattutto un coinvolgente reportage di viaggio, tra i profumi e i sapori della vera cucina messicana: è il nuovo libro Baciami ancora Messico: Appunti di cucina messicana di Valeria Laudi.

Baciami ancora Messico è fatto di appunti, storie, vita vissuta, persone, idee, suggerimenti, ingredienti tipici, piatti della tradizione e alcune delle ricette più rappresentative di una cucina, così antica e talmente varia, da essere stata dichiarata Patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'Unesco, ma che erroneamente qualcuno si ostina ancora a confondere con il Tex-Mex.

Nei piatti tutta la storia del Messico

Una lunga avventura dell'autrice durata tre anni, senza mai spostarsi di un solo millimetro da Milano, basata sulla sua entusiasmante esperienza come addetta stampa italiana del Bésame Mucho, il locale di autentica cocina mexicana di Milano, con proprietà messicana, cuochi e camerieri 100% messicani, spin off del Ristorante del Padiglione Messico all'Esposizione Universale.Tra aneddoti divertenti, curiosità interessanti e ricordi di momenti indimenticabili, si parla di peperoncini e cacao, nopal e avocado, cavallette, coriandolo e lime, tortilla, taco e tostada, pozole, ceviche e aguachile, salse e cocktail, ma anche di preparazioni più complesse e particolari come i Moles, dove in un solo piatto c'è tutta la storia del Messico, a partire dal suo affascinante passato preispanico delle civiltà Maya e Azteca.