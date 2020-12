Panettone... tutto da leggere: i segreti del dolce delle feste

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 17:49

E

La copertina del libro “Panettone - I segreti di un dolce per tutte le feste”

Un disciplinare molto rigoroso

dito da Interlinea, “” ne racconta la lunga storia, tra leggende e cursiosità. È scritto a due mani da, food editor, e, Pasticcere dell’anno 2018 e fondatore del marchio AT Patissier.Leggenda e storia si intrecciano per questo “pane” dolce, simbolo di continuità di un, quello di chiudere ilcon- anticamente era il miele - per augurarsi che l’anno nuovo possa essere altrettanto dolce. Da questa usanza provengono quasi tutti i grandi dolci natalizi della tradizione italiana rivisitati secondo le influenze rinascimentali.La leggenda lo vuole di, anzi. Le tre più conosciute: il pan di Toni, quello del giovane Ughetto diventato fornaio per amore e anche i dolcetti di suor Ughetta. La storia invece riporta la testimonianza accreditata del conte, storico, economista, esponente dell’Illuminismo. Verri riporta l’usanza che durante il quindicesimo secolo a Natale ipotevano impastare un solo tipo di pane, quello bianco, e tutti, poveri e ricchi, lo potevano avere. E proprio durante questo secolo nacque un, in cui il frumento veniva arricchito con zibibbo, miele e burro.Si arriva all’Ottocento con grandi testimonianze per approdare al suo percorso di diffusione di massa nel Novecento a opera di grandi marchi, daad. Per riconoscere il panettone perfetto, scopriamo nel testo che dal 2003 il panettone milanese hadi produzione molto rigoroso e per servirlo al meglio in tavola occorre seguire alcune regole come lae il. Suggestive le immagini delle diverse campagne pubblicitarie, veri capolavori di grafica.Per Andrea Tortora il panettone è il vero, perché per produrlo occorre undelle materie prime specifico (la farina, per esempio, va acquistata in anticipo e fatta riposare; il burro di qualità va ordinato mesi prima), spazi e personale dedicati. Soprattutto richiede. Molto. Mediamente, dalla fase di(la prima) a quella del re del successivo(le ultime), debbono passare (per un ottimo panettone artigianale) all’incircaNel libro sono spiegate le cinque, vengono svelate alcunee soprattutto iper prepararlo da soli. Non resta che provare! Per finire, una parentesi riguardo gli, una ricca bibliografia e un accenno al Pandoro, altra dolce specialità italiana.