Le Cantine dei Dogi, qualità delle bottiglie al servizio del cliente

Firma da tempo accreditata nel panorama del mercato vinicolo nazionale ed esperti distributori di selezionate etichette estere, l’Enoteca Le Cantine dei Dogi si presenta come punto di riferimento nel settore della distribuzione e dell’ingrosso di bottiglie di qualità. Nel 2018 l’attività è stata premiata con il prestigioso riconoscimento Food&Drink Awards “Wine Retailer of the Year - Northern Italy“, nel 2019 il Food&Drink Awards “Best Wine Distribution Company-Northern Italy”, nel 2020 il Food & Drink Awards “Wine Retailer of the Year-Veneto”.

La proposta della cantina non si ferma al mercato tradizionale, ma innova un servizio già di qualità passando per l’e-commerce e come enoteca online certificata assicura garanzia di consegne puntuali in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Nel 2016 il sito e-commerce è stato votato come migliore sito web dell’anno nella categoria shopping.

Una parte di cantina

L’Enoteca Le Cantine dei Dogi conta mille etichette di vini provenienti da 20 paesi del mondo e garantisce la consegna gratuita in Italia in sole 24 ore. Il fondatore Vanni Berna è il vincitore del premio “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza” per la categoria sala e hotel organizzato proprio da Italia a Tavola.

Partecipando a "Check in... gioca e parti" è possibile da lunedì 16 e per 15 giorni vincere una selezione di 6 bottiglie di vino della cantina più un ingresso omaggio a "La grande festa del vino". Sarà il quinto premio della sessione

La Grande Festa del Vino

Con sede a Mirano, l’azienda dei fratelli Berna affianca all’attività commerciale l’organizzazione di eventi enogastronomici per esperti ed appassionati del settore, prima fra tutti l’annuale kermesse “La Grande Festa del Vino”, che torna da sabato 11 a domenica 12 settembre 2022 in Veneto e precisamente a Santa Maria di Sala. La 14ª edizione della Grande Festa del Vino, l’evento che vede protagonisti 100 tra i migliori produttori nazionali e mondiali, prevede due giorni di incontri e cene gourmet. Che fanno da cornice alle degustazioni che si svolgeranno, dalle 10 alle 20, presso Villa Farsetti, con oltre 7 mila bottiglie di vini e 360 etichette presenti. Alla manifestazione parteciperanno 120 espositori, provenienti da 22 paesi del mondo, che permetteranno si scoprire le tipicità e le eccellenze dei terroir italiani e mondiali, scoprire vitigni alloctoni, autoctoni, nazionali e internazionali, rari e ricercati, vini convenzionali, naturali, biologici, biodinamici, di montagna (da viticultura eroica), di mare, di collina, di pianura, di vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate.

Il migliore vino al mondo in degustazione

Per questa straordinaria edizione, sarà in degustazione anche il migliore vino al mondo secondo Wine Spectator “nel 2019”, il Saint-Julien 2e cru classé 2016 di Château Léoville Barton della regione di Bordeaux, che ha ottenuto il punteggio stellare di 97/100. ll St.-Julien 2016 è uno straordinario vino rosso composto da due vitigni, Cabernet Sauvignon 86% e Merlot 14%, con sole 12 mila bottiglie prodotte di questa annata.

Per la prima volta è stata instaurata una collaborazione con il Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”, l’unico concorso al mondo interamente dedicato ai vini Merlot, Cabernet e tagli bordolesi, organizzato con il patrocinio dell’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (Oiv). Da 17 anni “Emozioni dal mondo” organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio e Vignaioli Bergamaschi riunisce a Bergamo oltre 70 giudici internazionali per valutare i vini Merlot e Cabernet in concorso.

Vanni ed Ezio Berna

