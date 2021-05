Mira e Radisson, partnership per la promozione di due strutture in Italia

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 16:45

Una camera deluxe del Mira Hotel Alagna 1/5 La sala del ristorante del Mira Hotel Alagna 2/5 Sala relax all'interno del Mira Hotel Alagna 3/5 Il campo da golf de I Monasteri a Siracusa 4/5 Una camera del resort I Monasteri a Siracusa 5/5 Previous Next

U

Mira Alagna Mountain Resort & Spa

Dal rifugio chic all'ex monastero, le prime due strutture coinvolte

Mira Borgo di Luce I Monasteri Golf & Spa Resort

Un accordo che guarda al mercato estero





Obiettivo: 10 resort in cinque anni

nione d’intenti e obiettivi condivisi hanno spintoper lo sviluppo del colosso albersghiero in Italia. Già presente in 120 Paesi al mondo, con circa 1.500 hotel operativi, il : 4 alberghi in Piemonte, Toscana, Puglia e Sicilia.Nello specifico, sarannodalla partnership fra le due insegne dell’accoglienza. Si tratta del(ai piedi del Monte Rosa) e il 5 stelle Mira Borgo di Luce I Monasteri Golf & Spa Resort a Siracusa dove, innanzitutto, saranno implementati i protocolli di sicurezza degli hotel Radisson. Il primo è un rifugio “wild & chic” nel tipico villaggio di Im Land Valsesia in Piemonte ed esemplifica già dalla tipologia costruttiva la tradizione della cultura Walser. Il secondo, nato come monastero benedettino, è presto diventato un punto di riferimento per i golfisti.«Questa partnership è orientata a uno sviluppo congiunto del mercato nazionale e permetterà diattraverso un programma di sviluppo concertato», ha spiegato, ceo di Mira Hotels & Resorts. Attraverso il programma, infatti, gli hotel indipendenti e le catene locali e regionali hanno l'per beneficiare della consapevolezza e dell'esperienza internazionale del Gruppo,«Il nostro obiettivo è di arrivare a mettere la. Lo sviluppo prevede di presidiare le aree più amate da italiani e stranieri nel nostro Paese; per cui il nostro prodotto rimane in Italia, ma il nostro mercato è internazionale», ha spiegato il presidente di Mira, Alessandro Vadagnini. D’altronde,che crea emozioni positive ed esperienze uniche ed è incentrata su un concetto di lusso rilassato abbinato al segmento active, golf, sci e attività all’aria aperta. Offerta che ora sarà a disposizione anche di 170 miIioni di membri del programma fedeltà di Radisson.