Alla scoperta dei luoghi del cuore per un San Valentino speciale

Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 18:32

S

“The Art of Beauty by La Prairie”, centro benessere dell’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, Valle Aurina (Bz)

Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat

Le casette di Borgotufi

Haller Suites & Restaurant

Gli Skyview Chalets sono immersi tra il bosco e le Dolomiti - Foto: Martin Lugger



Skyview Chalets, futuristici glass cube

Solea Boutique & Spa Hotel

Hotel Cappella

L'Hotel Turm, 5 stelle di Fiè allo Sciliar (Bz)



Hotel Turm

Hotel Post Cavallino Bianco

Hotel Santer

Il ristorante 2 stelle Michelin dell'Hotel Stafler di Vipiteno (Bz) - Foto: Irene Ferri



Hotel Stafler

Il salone di Villa Margherita a Mira Porte (Ve)



Villa Margherita

si avvicina e quest’anno, più che mai, rappresenta l’occasione per concedersi un’esperienza speciale. Di seguito presentiamo un’ampia scelta di "luoghi del cuore". Un viaggio traincastonate tra le montagne della provincia die dele quello di una villa palladiana fuoriRomanticismo puro all’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, nel cuore della Valle Aurina (Bz). Nuotare nellacon lo sguardo sulle cime dipinte di bianco e poi immergersi nel calore delle saune del centro benessere “The Art of Beauty by La Prairie”, fra wellness alpino e conoscenza ayurveda, sono solo alcuni dei momenti di coppia da vivere in questoall’insegna del lusso. L’hotel è circondato da un. Il sogno comincia nelle ampie camere e suite in cui brindare con praline e Champagne e continua con un viaggio in carrozza nel paesaggio innevato, nell’intimità della Private Spa e infine a tavola, con piatti raffinati, da assaporare nell’atmosfera delle. Per informazioni: www.alpenpalace.com Un camino acceso solo per due, il letto su un romantico soppalco, la cucina che si apre da un mobile in legno, le pareti in pietra a vista. Sono un vero e proprio rifugio d’amore le casette didi Castel del Giudice (Is), in, dove le cime appenniniche fanno da cornice a scenari naturali costellati di piccoli paesi custodi di arti, tradizioni e autentica gastronomia, a poca distanza dalle vette innevate di Roccaraso (Aq) e dal manto imbiancato di Prato Gentile a Capracotta (Is). Nel territorio dove il tartufo è il re dei boschi, il prezioso fungo diventa ingrediente privilegiato del ristorante dell’albergo diffuso, chiamato proprio “”, dove degustare i piatti creativi, ma ispirati alla tradizione, preparati dallo chef. Per informazioni: www.borgotufi.it Per chi ama il vino c’è una, con ampie vetrate che danno la sensazione di immergersi nel paesaggio. Sulla collina di Bressanone (Bz) si può vivere il piacere da Haller Suites & Restaurant,. Le suite ad angolo sono il top per un soggiorno per due, perché qui ci si può concedere un bagno caldo con vista sui vigneti, le montagne e la città dall’alto. La libertà di condividere emozionanti, a piedi o con le ciaspole o semplicemente esplorare il territorio, si arricchisce dei piaceri della tavola. Haller ospita il, dove assaporare piatti ad alto tasso di creatività. Per informazioni: www.byhaller.com Gli Skyview Chalets sono, solo per adulti, con vista sul Lago di Dobbiaco e. Qui ci si può sdraiare sul letto ed ammirare la neve che cade e poi rilassarsi nella Spa privata con sauna infrarossi (negli), in totale riservatezza, oppure nella vasca idromassaggio Jacuzzi (). La colazione a base di prodotti biologici e regionali viene servita direttamente in “camera”. E di sera, ilpropone piatti altoatesini reinventati con prodotti a chilometro zero, abbinati ai vini della cantina con enoteca. Un luogo per ritrovare la meraviglia di trascorrere il tempo insieme, nel contatto più autentico della natura, tra passeggiate nella foresta imbiancata, sci di fondo lungo la pista che passa vicino il Lago di Dobbiaco, ciaspolate tra cime incantate. Un rifugio romantico e raffinato. Per informazioni: www.skyview-chalets.com Al Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella (Tn) ogni esperienza di viaggio è unica e personalizzata. Le vette del Trentino sono incorniciate dalle finestre, ma è nel calore avvolgente della piscina all’aperto che si può percepire il respiro della montagna, mentre la vista spazia tra la catena del Lagorai e le Dolomiti dell’Alto Adige. Le emozioni diventano tangibili tra i vapori e i tepori purificanti deldi 1500 mq, dove vivere momenti straordinari per il corpo e per la mente, nella sauna finlandese con vista panoramica, nella, nella piscina con idromassaggio, nell’area relax con romantici, negli spazi per massaggi e trattamenti speciali che beneficiano di linee cosmetiche naturali e sostenibili. E per cena il viaggio continua assaporando le inedite sfumature di gusto dei piatti del ristorante. Per informazioni: www.hotelsolea.com Nell’intimità della piscina riscaldata all’aperto, al cospetto delle Dolomiti innevate, si esaudiscono i desideri di relax e spensieratezza delle coppie che scelgono di trascorrere San Valentino al Romantik Hotel Cappella di Colfosco (Bz),e uno degli alberghi europei del nuovo marchio di lusso. Un sogno a occhi aperti in una casa d’autore nata da un, custode didi maestri come Thun, Sprotte o Veronesi. Le originali camere e suite sono state ingrandite e rinnovate con ampie vetrate che aprono lo sguardo al massiccio del Sella. Alcune ospitanoa infrarossi, ci sono inoltre nuove aree lounge panoramiche e l’area relax esterna del centro benessere è stata ampliata di oltre 1300 mq. La meraviglia continua al ristorante, brindando insieme dopo aver assaporato le ricette della cucina locale, mediterranea e internazionale. E poi nel centro benessere, con ampia piscina coperta panoramica e le saune.La vista sullo Sciliar è mozzafiato daldi Fiè allo Sciliar (Bz) del brand Pearls by Romantik – albergo storico e unico nel suo genere, in cui lesono, collegate da corridoi che rivelano una straordinaria collezione di opere d’arte di Picasso, Kokoschka, Dix e altri artisti, da scoprire anche nelle suite con terrazzi. Qui a San Valentino si vive una storia d’amore esclusiva che comincia nel regno dolomitico dell’Alpe di Siusi, dove fare ciaspolate tra boschi e cime immacolate, pattinare sul Laghetto di Fiè ghiacciato per poi continuare a sognare negli ambienti storici e di design di questa particolare struttura risalente al 1200. Laè l’ideale per rilassarsi, ma tanti sono gli spazi benessere come la grotta di sale scavata nella roccia, la fontana Wolfsbrunnen, le(la sauna mistica del guardiano del fuoco con vista panoramica sullo Sciliar e programma di aufguss, la sauna finlandese stile stube, la sauna di abete e il bagno di vapore aromatico), le altre sale relax, la palestra e la. A coronare la giornata, una cena al ristorante dell’hotel dove ogni piatto evoca emozioni ed è abbinato ai vini prodotti dallo chef e padrone di casae da sua moglie Kathi al maso vinicolo Grottner. Una cucina raffinata che vanta 14 punti Gault Millau e 3 cucchiai nella guida Aral.L’atmosfera romantica è ovunque al Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (Bz), vicino al Lago di Carezza, in Val d’Ega , all’interno di un, al cospetto del Latemar e del Catinaccio. Tradizione, storia e modernità si fondono per offrire attenzioni ricercate, come quelle che trovano nel centro wellness di 1500 mq con 4 saune, piscina coperta, vasca idromassaggio, grotta salina,, docce rivitalizzanti e cabina infrarossi e sperimentando i vari trattamenti benessere di coppia e i prodotti della linea cosmetica naturale Cavallinospa, che nascono dal latte delle cavalle allevate nel vicino Cavallino Ranch. Anche laè un luogo in cui vivere dolci momenti. E poi la gastronomia gourmet del ristorante, i cui piatti nascono da produzioni locali e ingredienti dell’orto, abbinati a vini di ricerca.Le Tre Cime di Lavaredo fanno da sfondo agli innamorati che trascorrono San Valentino al Romantikdi Dobbiaco (Bz), un wellness lodge alpino che si distingue per raffinatezza,, tradizione traed esclusive suite. È il luogo perfetto per rilassarsi, grazie alcon una grande piscina interna, la piscina riscaldata esterna, numerose saune, zone relax e trattamenti specifici che combinano l’antico sapere delle erbe officinali con l’efficacia degli insegnamenti Kneipp. Dobbiaco è considerata la “regina del” e l’hotel è vicinissimo allo stadio Nordic Arena. I momenti romantici qui possono essere personalizzati: si può far trovare in camera al proprio partner una bottiglia di Prosecco con stuzzichini e composizioni di fiori, si può prenotare una cena a lume di candela nel ristorante dell’hotel con tavola decorata a tema e menu degustazione in abbinamento al vino o magari trascorrere del tempo riservato nella Private Spa con vasca idromassaggio a vibrazione sonora, cabina infrarossi e letto di fieno, in cui godere di due ore di trattamenti in coppia.Gli amanti della gastronomia vivono momenti indimenticabili al Romantikdi Vipiteno (Bz), albergo storico nell’. Qui lo chef, premiato cone 4 cappelli Gault Millau, è ideatore di piatti di altissimo livello nella, antica stube tirolese rivestita in legno. All’interno di un grande parco, la struttura con le sue camere eaccoglie chi è alla ricerca di una vacanza tra natura, vette e momenti solo per due. Non manca il centro benessere con un’ampia piscina coperta, la cui acqua giunge dai monti di Vipiteno e Mules, diverse tipologie di saune, la zona relax, i trattamenti per la schiena e i numerosi personalizzati.Ma a San Valentino non si può dimenticare Venezia. Ilè unasulla Riviera del Brenta, a Mira Porte (Ve). Qui, dove ha dimorato anche, tessuti pregiati in stile veneziano spiccano fra affreschi, stucchi, caminetti e grandi specchi. Venezia è a 15 minuti di auto, ma è bellissimo anche esplorare le altre dimore palladiane e le bellezze naturalistiche della Riviera del Brenta, per poi viziare il palato al Ristorante Margherita che offre il meglio della cucina veneziana, da assaporare con ottimi vini del territorio.Per informazioni: www.romantikhotels.com