Vacanze a tutto relax: ecco i luoghi dove rigenerarsi

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 17:30

Massaggi al Baglio Occhipinti

Nel country relais nella campagna ragusana

Aquadulci, la piscina

Tra le dune di sabbia del mare di Chia

Nabi Resort & Glamping

Rilassarsi sui laghi rigenerati

Un borgo sulle colline umbre

Il Lido Palace di Riva del Garda

Wellness a Riva del Garda

Residenza Maurn - Foto Francesca Bocchia

Paradiso di pace e silenzio in Alto Adige

a pandemia ha fatto decisamente aumentare, nell'ultimo anno, il tempo trascorso davanti a un monitor, connessi alla rete. Il risultato èe riconnettersi con la natura. Di seguito, una serie di indirizzi utili per rigenerarsi., racchiuso tra 10 ettari di campagna ragusana, sorge il, un luogo per ritrovare se stessi, riadattandosi al ritmo lento della natura e della luna, delle vigne, dei campi di grano antico e dell'orto. 12 camere con giardino, con pareti di pietra, mobili antichi di famiglia, trame pregiate, ceramiche di Caltagirone e pavimenti in battuto di cemento. La piscina è immersa nell'agrumeto arabo. Numerose le esperienze “slow”: dalle cooking class in esclusiva per imparare i segreti dei cannoli, della scaccia ragusana cotta nel forno a legna, o dei pomodori essiccati al sole, alle lezioni di yoga, dai pic-nic in vigna, ai massaggi all'aperto, fino alle passeggiate nell'orto, ricco di colori e profumi. Per informazioni: bagliocchipinti.com



Nell’atmosfera intima e accogliente di, in località Spartivento, a(Ca), l’invito è di lasciarsi trasportare dalla magia di una natura selvaggia, che trova sulla spiaggia di Su Giudeu - che si raggiunge a piedi nudi, attraversando una passerella in legno - la sua migliore espressione di bellezza e nel giardino mediterraneo, il luogo di relax per concedersi trattamenti e massaggi nel gazebo in bambù o bagni nella piscina con idromassaggio. Per informazioni: www.aquadulci.com



Liberarsi dello stress non sarà un sacrificio tra le acque placide di, nella prima Oasi Naturale della Campania, grande area naturalistica nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia sul Litorale Domizio (Ce). Un luogo “isolato dal mondo”, un esempio di turismo sostenibile , perché completamente parte dell’ambiente naturale, dove vivere benessere e avventure all’aria aperta. La meraviglia comincia al, con l’originale esperienza di dormire nelle eleganti tende galleggianti o a bordo lago, dotate di tutti i comfort, oppure negli esclusivi Lodge sospesi sull’acqua e muniti di vasca idromassaggio esterna. Laghi Nabi, spazia su 50 ettari di un’area naturale. Gli amanti degli animali partecipano a passeggiate a cavallo oppure si dedicano al birdwatching, osservando le tante specie di uccelli che vivono in quest’oasi protetta, e che si possono scorgere anche passeggiando in bici. A Laghi Nabi c’è infatti la pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, dove pedalare di giorno e di notte. Gli appassionati di sport acquatici trovano, invece, un universo di attività da sperimentare: possono andare a vela o imparare grazie ai corsi organizzati da insegnanti professionisti, vivere l’emozione del wakeboard (mix tra snowboard e sci d’acqua) trainati sull’acqua da una fune, rilassarsi sul kayak o sul pedalò. E poi prendere il sole sulla spiaggia di ponente e sulla nuova spiaggia levante, dove si potranno praticare anche corsi o escursioni in barca a vela. Nell’area anfiteatro, inoltre, c’è una novità: una piscina in cui nuotare sotto il cielo d’estate. Laghi Nabi ha ampliato anche la sua area wellness, la Nabi Water Spa, con una grande Wellness Pool: una piscina a sfioro su lago, riscaldata, con getti d'acqua cervicali e soft walk. Per informazioni: www.laghinabi.it Fuori dalle rotte delle masse per riscoprire luoghi segreti al, a(Pg). È un borgo arroccato sulle colline dell’Umbria, un piccolo gioiello, una struttura diffusa formata da un gruppo di case cinto da mura trecentesche. Un’esperienza autentica di bellezza, capace di integrare funzionalità e comfort moderni in un viaggio fuori dal tempo. La vocazione all’ospitalità di un luogo che accoglieva i pellegrini in cammino sulla Via Francigena si rinnova nella forma di un rifugio che eredita e reinventa il concetto di pace e di relax, coniugandolo al piacere intramontabile di panorami infiniti. Il benessere qui passa anche attraverso il piacere della tavola, ricontestualizzato nella forma di un percorso sensoriale tra sapori e ricette del territorio rivisitate in chiave gourmet e dai ritmi slow nella Private Spa ai corsi di cucina tipica, fino alla raccolta di erbe selvatiche e asparagi o alla caccia al tartufo. Per informazioni: www.borgocampello.com/it



Il(Tn) - 5 stelle che si affaccia sul Lago di Garda – è un rifugio per amanti del bello e dei piaceri della vita , complici un servizio inappuntabile, la cucina gourmet, una spa all'avanguardia e le camere di design con vista panoramica. Ma c'è una novità per il 2021: una selezione di trattamenti dedicati alla purificazione e detossinazione del corpo pensati per lasciarsi alle spalle questo periodo così stressante e godersi un’esperienza rigenerante. Tra gli altri si possono provare il Trattamento esfoliante corpo (l’esfoliazione sul pancone Spa in tiepido corian è un istante di benessere studiato per levigare la pelle con prodotti naturali e sale del Mar Morto in preparazione a tutti i massaggi); oppure l'Alpine detox fango (dalla forza della natura alpina nasce lo speciale fango per migliorare la circolazione, stimolare il metabolismo con un effetto decongestionante del tessuto connettivo). Per informazioni: www.lido-palace.it

Quello della tra la Val Pusteria e la Val Badia , è un viaggio immobile che attraversa le epoche nel cuore dell’Alto Adige a partire almeno dal 990, fino a diventare nel 1935 proprietà della famiglia che oggi la restituisce allo sguardo nella veste di residenza esclusiva, che ha saputo mantenere il gusto per le radici in una brillante alternanza di dettagli rétro e innesti contemporanei. Con affreschi e dipinti autentici che riportano indietro nel tempo, le suite, di dimensioni variabili tra i 35 e i 220 metri quadrati, uniscono l’atmosfera incantata a spazi moderni e cura dei particolari per offrire un soggiorno unico. Nulla viene lasciato al caso. A partire dalla colazione - che propone solo prodotti locali come uova a chilometro zero, vero miele di montagna, mele dei vicini frutteti, yogurt e burro fresco lavorati nelle malghe. Per informazioni: www.maurn.it