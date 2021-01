Staycation romana al boutique hotel La Place con la cucina dello chef ligure Massimo Viglietti

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 09:34

C

Menu degustazione e soggiorno, il pacchetto del La Place

La cucina innovativa della staycation d’autore di Massimo Viglietti

Massimo Viglietti

Insalata di baccala e foie gras d'anatra, ponzu e aceto di lampone

Camere regolate da sistema domotico

Le camere domotiche del La Place

Estrema attenzione per la sanificazione degli spazi, quotidianamente eseguita

on un suggestivo affaccio direttamente su piazza San Lorenzo in Lucina, nel cuore pulsante della capitale, la scorsa estate ha aperto il, accogliente e riservata struttura ricettiva che lancia ora la sua(una vacanza fatta in casa, nella propria città, godendosi i servizi di un hotel) in sinergia con il progetto did’avanguardia Taki Off e lo chef. La location promuove un imperdibile soggiorno romano in un ambiente che unisce il fascino e l’artigianalità italiani con il comfort tecnologico d’ultima generazione. Artefice e proprietario è, già patron di Vitti dal 1898 e di Taki –, quest’ultimo aperto nel 2007 a Prati insieme a. L’offerta gastronomica della staycation è resa unica dalla presenza di Massimo Viglietti, chef di Taki Off che ripropone qui la sua cucina coinvolente e immersiva nella forma delI fortunati che soggiorneranno per una notte in una delle 7 deluxe room o junior suites, tutte completamente insonorizzate, avranno così accesso a una delle cucine più innovative d’Italia: premiato comedalla Guida I Migliori Ristoranti di Roma 2021 del, ha rimescolato le carte dell’attule panorama gastronomico romano con nuovi stili e suggestioni, uscendo fuori dai classici canoni. I sapori e gli ingredienti giapponesi incontrano lasecondo la contemporanea visione gastronomica del cuoco ligure in un accostamento unico. Viglietti esce dalla sua comfort zone e, per un breve periodo, transita nel contesto de La Place ricreando unal buio per i soli fruitori della staycation.Sei piatti serviti al ritmo dell’immancabile musica scelta dalla personale playlist di Massimo, orientata per sua sensibilità al genere, che contribuirà a condurre gli avventori all’interno di un’esperienza totalmente immersiva. Scegliere oggi Taki Off – temporary restaurant significa regalarsi un momento di evasione, abbandonasi a un percorso gastronomico che non segue il rigido schema tra portate, ma asseconda le sensazioni che nascono spontanee: i piatti sono dei frame di una immagine generale e sceglierne alcuni al posto di altri sarà come vivere ogni volta un film diverso.Tra i 6 piatti che si ritroveranno nel menu del, alcuni di quelli che hanno riscosso più successo da Taki Off, come la Tartare di Fassona, gambero e la sua testa, yogurt alle erbe e salsa di soia, forte nei sapori delle interiora del crostaceo unite alla carne cruda; gli Spaghettini di soba, sardine affumicate, brodo di funghi; l’Insalatina di baccalà - in cui la soba fredda serve da tavolozza alla sapidità del pesce e dei funghi -, foie gras d’anatra, ponzu e aceto di lampone, in cui l’aceto ponzu è fatto nelle cucine di Taki, dando il tocco di acidità classico del gusto giapponese che, insieme agli spaghetti di soba, conferisce una forte identità.Lo speciale menu, oltre alle 6 corse scelte dallo chef, include le bevande e l’(camera + cena) è venduto a 360 euro a coppia.La serata potrà proseguire all’interno di una delle camere, ciascuna delle quali è stata progettata con unche contribuisce a rendere ogni spazio più ospitale e funzionale. Tali sistemi di automazione integrata ottimizzano innumerevoli aspetti dell’esperienza e, oltre ad accrescere la percezione di benesseper gli ospiti, aumentano la sicurezza nell’edificio e ottimizzano l’organizzazione sia a livelo energetico che gestionale. Una personalizzazione che conta su un sistema evoluto, a misura d’uomo, a cui si aggiunge un’estrema attenzione per la sanificazione degli spazi, quotidianamente eseguita, e garantita da un impianto di areazione che assicura una costante sterilizzazione dell’aria che circola.Per informazioni: laplaceroma.it