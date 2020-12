Massimo Viglietti: C'è anche il lockdown mentale. Le norme confuse del Governo hanno ucciso la creatività

Primo Piano del 26 dicembre 2020 | 17:00

Massimo Viglietti

Un mix tra Giappone e Italia

Il continuo stop and go ha ucciso la creatività

Ottimista sulla ripartenza

Servivano norme diverse per pizzerie, ristoranti gourmet e trattorie

Con i fornelli spenti è nato un romanzo

ai presente le favole? Questa non ha un lieto fine. Mi sento come un bambino a cui hanno appena tolto il giocattolo e non sa quando glielo restituiranno. Bloccare laè un gesto forte che rischia di compromettere seriamente il carattere. Siamo entrati in unche in primis è». Non ha dubbi lo chefdeus ex machina diche, come molti colleghi si trova ad affrontare una contingenza durissima per il comparto ristorativo.Prima dell’ultimogià fervevano i preparativi per ildove da semprerappresenta una città ambita dal turismo di casa nostra e internazionale che in questa ricorrenza solitamente gradisce trascorrere momenti di convivialità al ristorante. Il Taki Off staràper tutte lee riaprirà nel 2021 a gennaio dopo l’Epifania.Un ristorante, nato come costola del, che riesce a guardare oltre il comfort food e i sapori rassicuranti dei ricettari di famiglia. Qui, patron del ristorante giapponese Taki ha saputo creare insieme allo chef Massimo Viglietti undi cucina che fosse una personalissimatra, aprendo lo sguardo su nuove prospettive gastronomiche.«La situazione a prescindere dal discorso economico che è di competenza esclusiva dell’imprenditore – spiega Viglietti- ha un. Questa impossibilità di lavorare unita a un clima diche non ci permette un minimo di ti fa letteralmente uscire di testa . Io non contesto le misure sanitarie che sono legittime, perché lae la tutela della salute sono un bene primario per i cittadini ma la mancanza di organizzazione che ci ha portati a una situazione quale quella attuale. Questo continuo stop and go, organizzarsi, partire e poi di nuovo fermarsi che non giova assolutamente alla nostra. Nel mio caso personale avevo anche pensato a delleper il mio locale ma a causa delle restrizioni non ho potuto realizzare queste scelte, e non so per quanto tempo dovrò vederle irrealizzate. Mi aspetto che nelleapplichino tantoma soprattutto sappiano infondere la fiducia , perché ora siamo tutti allo sbando, e senza fiducia sarà difficile riprendere in mano il timone delle nostre attività. Il problema fondamentale allaconvergerà fondamentalmente nel poter credere nei sogni, senza di questi ci affossiamo».Sul futuro Viglietti ha idee molto chiare: «Non so, ma questa situazione mi fa venire in mente quelpost bellico che ho conosciuto solo attraverso i racconti dei miei genitori. Noi ci troviamo esattamente in uno scenario simile. Dobbiamo ricostruire e in fretta tutto quello per cui abbiamo lavorato fino all’altro ieri. Io sono ottimista. Credo che quando sarà tutto finito, e me lo auguro, il prima possibile, laritornerà ae affollare i. Ma nella ripartenza vi saranno due categorie di, i cosiddetti “tuttologi” che durante questa quarantena si sono dedicati alla cucina fra le mura domestiche spulciando sul web e non solo ricettari e tecniche di cottura e quindi varcheranno la soglia dei locali con una certa arroganza spinti da una finta competenza e le persone “tranquille” che invece mossi da una grande voglia di convivialità, vorranno ritornare alla vita. Ovvero a uscire e mangiare fuori casa, concedendosi delle portate e dei piatti che difficilmente da soli si riescono a realizzare».Su un punto Viglietti non transige: «Secondo me, fino a quando non verrà risolto il problema dellanellenon ne usciremo. Non si può obiettivamente mettere nello stesso calderone le esigenze dellecon quelle delleo dei. Anche i, le, sono diverse per ogni tipologia di esercizio così come le modalità di resilienza. I ristoranti gourmet hanno applicato fin dall’inizio norme rigidissime per quanto riguarda distanziamento e sanificazione e come tutti sanno non hanno mai creato problemi di assembramento o di ordine pubblico. Ma sono stati accorpati ad altri esercizi che hanno potuto sopravvivere in questi mesi con plateatici o servizi diedche sono sistemi non replicabili su un ristorante come il nostro. E per quanto riguarda le sanzioni possiamo tranquillamente affermare che inon sono stati fatti a sufficienza. E sicuramente qualcuno ne ha approfittato a scapito di chi ha sempre rispettato le regole. Tutto questo ci sta mettendo a dura prova e nel mio caso per latemo non tanto per me, che ho un carattere duro e arcigno ma per i miei giovani collaboratori che si erano approcciati a questa nuova avventura con un entusiasmo senza precedenti».Riposo forzato dunque durante le vacanze natalizie sebbene questa lunga pandemia ha fatto emergere la vena di scrittore di Viglietti: «Trascorrerò le festività in famiglia e ne approfitterò per dare un’occhiata alche ho scritto. Ho approfittato del tempo libero avuto durante la pandemia per scrivere un. I due protagonisti si muovono in un habitat fatto di, un ambiente che conosco molto bene. Ma di più non posso rivelare. Scoprirete tutto post pubblicazione».