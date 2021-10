Milano Verticale, Aliberti saluta Bartolini e lascia il Ristorante Anima. Arriva Cobuzzi

Motivi personali. Con questa giustificazione, confermata dalla vivavoce di entrambe le parti a Italia a Tavola, le strade di Enrico Bartolini e Franco Aliberti si sono separate all’interno del progetto Anima che rappresentava la ristorazione dell’hotel 4 stelle Superior Milano Verticale | Una Esperienze, nel capoluogo lombardo.

Una notizia che ha scosso gli appassionati gourmet in un primo momento dato che il progetto era partito ufficialmente solamente a maggio scorso. Poco meno di 5 mesi di cucina prima dell’annuncio.

Enrico Bartolini e Franco Aliberti

I motivi di Aliberti

«Non è successo nulla - ha detto Aliberti - è stato un saluto consensuale, anche se doloroso perché non era nei progetti. Si tratta di una scelta prettamente legata alla famiglia e a motivi personali. Proprio per questo, nulla di nuovo bolle ancora in pentola, anche se me lo stanno chiedendo in tanti».

Anche Aliberti “vittima” dell’effetto pandemia che ha portato in molti - soprattutto nel mondo della ristorazione - a rallentare i ritmi o addirittura a cambiare mestiere? «Non è il mio caso - risponde lo chef - anche se non si può negare che la pandemia abbia aiutato a prendersi più spazi e ha fatto capire che è giusto trovarsi dei tempi diversi, più rilassati».

La conferma di Bartolini

Dalla sponda Bartolini c’è il medesimo umore: dispiaciuto, ma tranquillo, solo un po’ stizzito per le numerose voci che sono circolate sui media in queste ore circa la fine del rapporto: «Aliberti - ha detto il pluristellato - per suoi motivi personali si è dimesso dal progetto e di conseguenza ho scelto un nuovo collaboratore, che è Michele Cobuzzi. Sono cose che succedono, esistono dei contratti del lavoro che prevedono un periodo per disdirli e si chiama “preavviso”, non era una cosa programmata, ma tutto è avvenuto nella normalità e legittimità delle cose».

Sul futuro, Bartolini ha aggiunto: «Il progetto Milano Verticale è molto serio, l’amministratore delegato e il direttore ci hanno dato fiducia e noi conduciamo Vertigo Osteria e Ristorante Anima con professionalità. Cobuzzi si è messo a disposizione e ha una mano che a me piace molto, è gustosa e sono orgoglioso di averlo. Spero che il ristorante diventi un indirizzo gradito di Milano».

Chi è Michele Cobuzzi

Pugliese, classe 1989, Cobuzzi aveva da poco terminato una esperienza come consulting chef al ristorante Meraviglioso di Polignano a mare, in Puglia. Fino ad aprile 2020 era stato l’executive chef del ristorante Olio cucina fresca, un progetto giovane dove sono stato in prima linea e che mi ha permesso una crescita importante nel mio percorso professionale.

Tra le sue collaborazioni quella con chef Bracali al Ristorante Bracali (2 stelle Michelin), al Poggio Rosso a Borgo San Felice, alla Contrada di Gordon Ramsay guidato dallo chef Nello Cassese, a Il luogo di Aimo e Nadia degli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani (2 stelle Michelin) e all’Enoteca Pinchiorri a Firenze (3 stelle Michelin).

Il progetto Milano Verticale

La struttura, che sorge a Porta Nuova - Corso Como, si presenta come multiforme e dinamica e punta a soddisfare le nuove esigenze del viaggiatore d’affari, grazie alla sua posizione strategica in una delle zone più all’avanguardia della città e all’ampio ventaglio di servizi su misura in cui business e leisure si contaminano per offrire un’esperienza di soggiorno elevata e non convenzionale.

Il Rooftop dell'hotel

173 le camere che trovano spazio sui 12 piani dell’hotel, tutto in ottica delle nuove abitudini dettate dal post-pandemia: dalla suite con una raffinata zona living attrezzata per piccole riunioni, alle camere con ampia scrivania e possibilità di disporre di una stampante multifunzione in camera. Un’esperienza che intende andare nel futuro del concetto di ospitalità, in un ambiente che reinterpreta in chiave contemporanea la tradizione del design alla milanese.

Oltre ad accogliere i viaggiatori d’affari, l’hotel è esso stesso un luogo di business, con un’offerta di tecnologia innovativa e spazi meeting all’avanguardia, come il Giardino di oltre 1.000 mq, la Piazzetta della Magnolia antistante l’ingresso dell’hotel e la terrazza coperta al quarto piano, a cui si aggiungono le 5 sale meeting interne e una digital Smart Room.