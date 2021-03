Donne, vino e ristorazione. Il segreto di Ada Riolfi ed Elisa Ferrarini

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 09:58

Elisa Ferrarini e Ada Riolfi

Osteria di campagna

Parità di genere ancora lontana nel mondo della ristorazione

Gestione al femminile per la Cantina Valpolicella Negrar

si confermano protagoniste nel mondo del. Condivisione e unità d'intenti il loro segreto. Lo sostiene, giovanedellaanche se, aggiunge, ancor oggi è difficile per le donne disquisire di vino in molti ambienti senza suscitarePer questo, nella sua nuova- la gestione dell'che Cantina Valpolicella Negrar ha riaperto da pochi mesi a(Vr), lungo la strada del- ha messo al centro del suo operato l'apertura di un dialogo con le donne, affinché queste si sentano accolte e libere di esprimere le loro opinioni sugli assaggi fatti o sull'abbinamento migliore con una pietanza anche con la freschezza e la leggerezza d'animo che contraddistingue l'essere femminile.Ad affiancarla nell'intento e nella gestione dell'osteria di campagna della cantina cooperativa negrarese c'è la madre,, figura istituzionale nel mondo del vino della Valpolicella e non solo, che 25 anni orsono, prima tra tutti, insieme al maritoe luminare negli studi sul vino italiano, mancato nel 2014, volle fortissimamente aprire un locale che raccogliesse tutti i vini della Valpolicella. Da qui il nome del proprio: l'La parità di genere è ancora lontana anche nel settore della, lo si vede anche da piccole cose, come il fatto che Elisa si senta più a suo agio nell'ambiente di lavoro chiamare Ada e non "mamma" sua madre, per fugare commenti di nepotismo e, nel contempo, assicurare a lei l'autorevolezza che merita. «Oggigiorno mi sento comunque più tutelata da questo punto di vista, perché qualcosa sta cambiando nelle nuove generazioni, certe battute non sono più fatte né accettate». Dall'alto della sua esperienza, Ada Riolfi consiglia alle giovani donne che volessero scegliere un lavoro nella ristorazione di affidarsi al sentimento, più che seguire la tendenza del momento, per esprimere al meglio se stesse.Lefanno la differenza anche per Cantina Valpolicella Negrar che ha scelto unaal. Condivisione e unitarietà d'intenti nel valorizzare il territorio sono, infatti, valori praticati da entrambi i partner, insieme alla ricerca di qualità e competenza, quest'ultima sempre forgiata dalla formazione: dalla cantina attraverso il lavoro quotidiano svolto in sinergia con le 244 famiglie di soci, che coltivano oltre 700 ettari di vigneto in prevalenza nella fascia collinare della Valpolicella Classica.Elisa Ferrarini ha respirato fin dalla nascita l'aria dellae formato naso e palato conin, portando nella gestione dell'Osteria Domìni Veneti la sua visione, attenta alla comunicazione social, pragmatica e sensibile alla cura del dettaglio. Nelle proposte culinarie, sia Ada che Elisa nell'osteria si sentono più libere di esprimersi, grazie alla proposta vinicola della cantina allargata alleveronesi. Entrambe sono felici quando vedono che l'ospite fa proprio quel particolare accostamento vino/cibo proposto, anche non convenzionale, come certi vini rossi con il pesce, e si sente partecipe del sentimento di condivisione di una cucina "cucinata", non semplicemente composta da elementi ma fatta con lentezza, cibi semplici, schietti e genuini, dove ad emergere è il gusto e il legame con la stagione. In alto i calici.