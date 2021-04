C'è chi riesce a fare il tutto esaurito. A Milano, il Rugantino fa il botto

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 18:24

Maurizio e Jacopo Marini

Voglia di tornare a vivere

Abbacchio al forno con patate

Il dehors del Rugantino

on ho ancora capito se era più soddisfatta la clientela o il personale e il titolare del r, aperto finalmente per il servizio al tavolo. Martedì 27 aprile, ore 13.30, va di nuovo in scena la cucina capitolina di fronte alle colonne di San Lorenzo, quartiere Vetra-Ticinese. A disposizione, una settantina di coperti. Meteo non dei più allegri, ma c’è chi aspetta il proprio turno con un bicchiere di spumante consumato a debita distanza offerto dalla casa. Il locale è pieno.Sicurezza rispettata: tavoli distanziati, plexiglass di separazione, addetti con mascherina. Funghi riscaldanti in abbondanza e tanta voglia di normalità. Non si sta consumando la classica pausa pranzo alla milanese, striminzita e castigata,. Clientela di tutte le età, che ha voglia di tornare a vivere, consumare e comunicare senza video. Un’atmosfera piacevole, condita da una serenità palpabile. Nell’aria non si percepisce quella tipica nevrosi meneghina abituale nel pre Covid. Sembra rimasta incatenata al passato, lasciando c«Abbiamo riaperto ieri e abbiamo fatto il tutto esaurito, come oggi e come è previsto anche per questa sera, con prenotazioni in stand by nonostante il coprifuoco e la temperatura non proprio primaverile - racconta, alla guida con il padre Maurizio del Rugantino -. Non abbiamo modificato il menu, perché la proposta gastronomica è collaudata e apprezzata. In generale, comunque, le persone hanno voglia di mangiare fuori . Speriamo solo che non ci richiudano».Per informazioni: www.rugantinomilano.com