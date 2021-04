Tra i tristellati apre solo Da Vittorio. Per gli ospiti coperte e sciarpe

Primo Piano del 27 aprile 2021 | 15:48

I

Clima rigido per una cena all'aperto

Da Vittorio coperte e sciarpe ai clienti

Gli Alajmo aprono solo il Calandrino

Chicco Cerea, i fratelli Alajmo, Norbert Niederkofler e Annie Féolde

Niederkofler: un problema mangiare fuori a 1.700 metri

Enoteca Pinchiorri, nodo sugli spazi all'aperto

Dal Pescatore: Aspettiamo giugno

Enrico Crippa e Alberto Santini

Crippa: Troppe incertezze, non apriamo

Niko Romito chiuso dall'11 novembre

Mauro Uliassi e Niko Romito

Uliassi apre il 5 giugno

Bertolini temporeggia

Enrico Bartolini e Massimo Bottura

Bottura, ancora non si apre

Heinz Beck

La terrazza di Beck aspetta il bel tempo

che permette l'apertura a pranzo e cena solo in zona gialla e solo all'aperto. A pensare come sarebbe stato c'era da mettersi le mani nei capelli, ma a toccare con mano è ancora peggio . Chi ha spazi fuori li ha sfruttati al massimo, chi non li aveva li ha creati, ma la pioggia di queste ore ci ha messo del suo e la ripartenza è stata al rallentatore.e poca possibilità di fare i miracoli: soloha aperto mentre gli Alajmo hanno avviato solo il Calandrino.L'esperienza raccontata da(chef del Da Vittorio di Brusaporto, nella Bergamasca) la dice lunga su quanto sia difficile lavorare di questi tempi e di come davvero sia quasi più economico tenere chiuso piuttosto che aprire. Alla domanda «come vi siete organizzati?», Cerea risponde in un modo così assurdo da sembrare ironico ed invece di ironia ce n'è poca: «Siamo andati in un negozio di montagna e abbiamo acquistato l'attrezzatura per salire sull'Everest, poi abbiamo aperto». Al nostro sorriso, Cerea risponde: «Non è ironia, o meglio: abbiamo aperto lunedì e ospitato 35 clienti che abbiamo dotato di. C'è poco da fare, ci sono 11 gradi ed è l'unico modo per godersi il pasto all'aperto . Si tratta dell'ennesimo investimento, ma di lavoro in questo anno poco. Basti pensare che noi abbiamo a regime 80 coperti all'esterno, con le restrizioni siamo attorno ai 50-60».La famiglia Alajmo del ristorante Le Calandre di Rubano (Pd) non ha riaperto il suo ristorante principale perchè mancano spazi esterni, ma ha riacceso i fornelli del "Calandrino" che invece può contare su alcuni tavoli a cielo aperto.Il problema degli spazi all'aperto riguarda soprattutto chi lavora in montagna, come Norbert Niederkofler del St.Hubertus Rosa Alpina di San Cassiano (Bz). Il 2 giugno riaprirà il ristorante perchè da quel giorno si avvierà la stagione estiva dell'hotel: «Non avremmo comunque fatto diversamente - spiega lo chef - siamo a 1.700 metri di altitudine e mangiare all'aperto è complicato, anche d'estate. E poi non è ancora chiaro fino in fondo quello che si potrà fare, attendiamo chiarimenti e poi rispetteremo le norme al meglio»Amaro anche il commento diche avrebbe voluto riaprire la sua Enoteca Pinchiorri di Firenze, ma non ha potuto farlo: «Non ce l'hanno consentito, non so perchè e non voglio nè approfondire nè dire di più, ma sono rimasta molto male. Avevamo uno spazio all'aperto, ma... nulla., ma non possiamo che attendere tempi migliori, che arriveranno sicuramente». C'è stato un ostracismo da parte dell'amministrazione comunale? Sulla vicenda non sono trapelate altre indiscrezioni, ma c'è da augurarsi che non sia così perchè in tema di dehor e concessioni di spazi pubblici ihanno sempre teso la mano ai ristoratori,Il decreto, come già detto a più riprese, nasconde molti aspetti delle riaperture che complicano la vita ai ristoratori. Evidenzia questo aspettodi Canneto sull'Oglio (Mn): «Aspettiamo giugno per riaprire - dice - perchè all'esterno abbiamo troppi pochi tavoli.. E poi non è chiaro come comportarsi col coprifuoco, non sappiamo come gestire nè la clientela, nè il personale. Penso che l'alta gastronomia italiana, se non si interverrà con decisioni forti, farà una grande fatica a competere con lo stesso settore degli altri Paesi europei dove il Governo aiuta gli imprenditori »., chef del ristorante Piazza Duomo di Alba (Cn) che ha scelto di aprire a giugno perchè non ha un dehor.e ricorda i momenti duri, come quando ha annunciato a 40 dei suoi ragazzi che sarebbero stati messi in cassa integrazione senza potergli dire quando avrebbero ripreso a lavorare.Telefonando al ristorante«e fino a nuove disposizioni». Ora le nuove disposizioni ci sono, ma si vede che nemmeno dalle parti di Castel di Sangro sono andate giù.Anche al ristorante Uliassi di(Senigallia, An) risponde la voce automatica che, però, annuncia una riapertura per il prossimorimane a metà e guarda il cielo fuori dal suo Mudec di Milano: «Stiamo valutando cosa fare - spiega -Infine,chee sta valutando come comportarsi in vista delle prossime settimane e delle maggiori aperture in vista di giugno.Un caso un po' diverso è quello di, inserito all'interno del Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Loro non hanno mai smesso di lavorare ma solo per i clienti dell'hotel, come da decreto. E la meravigliosa terrazza con vista sulla città eterna? «- spiega lo chef - non appena il meteo lo permetterà la apriremo a tutti».