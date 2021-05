Da All'Oro diventa All'Aria, il menu dello chef Di Giacinto in giardino

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 11:11

I

Riccardo di Giacinto

Il limite del coprifuoco

All'Aria, giardino rinnovato per 45 coperti

Il giardino All'Aria

Di Giacinto: «Alle 18.30 incrociamo i dati meteo e decidiamo cosa fare»

La sala interna di All'Oro

Proposta (quasi) invariata: menu tecnico e goloso

n attesa che il servizio al chiuso torni una possibilità dal primo giugno in poi,. Fra questi c’è anche lo stellatoche ha aperto le porte del giardino dando vita aAperto tutte le sere dalle 19 alle 22 e la domenica a pranzo dalle 12.30 alle 15,. «La ripartenza sta andando bene, c’è voglia di tornare a pranzare e cenare al ristorante . Non nascondo che, vista la nostra proposta gourmet, si finisce sempre il servizio con un po’ di ansia. Il cliente, infatti, arriva alle 20.30 e si fa tutto un po’ di corsa rispetto al solito per rispettare i tempi», racconta Di Giacinto.Al di là delle difficoltà operative che secondo Di Giacinto da luglio in poi saranno definitivamente superate, la vera novità è«Si tratta di uno spazio che abbiamo rinnovato e allargato. Quando si entragrazie alla grande quantità di verde che lo abbellisce. QuiInsomma, stesse regole della sala ma all’aperto», spiega Di Giacinto.Solitamente alle 18.30 incrociamo i dati di diversi portali metereologici e decidiamo il da farsi avvisando, nel caso, i clienti. Una cosa che è successa anche il primo maggio: avevamo tutti i tavoli preparati, poi alle 13 è venuto giù il diluvio», ricorda Di Giacinto. Al momento, infatti, secondo le norme anti-contagio, non è possibile ospitare i clienti al chiuso, nemmeno per proteggersi dalla pioggia «e noi vogliamo evitare qualsiasi scivolone a livello di norme e restrizioni,», precisa lo chef.Tutto questo, però, incide solo in parte sulla proposta gastronomica. Certo,A realizzarlo, una brigata che presto ritornerà al 100%: «Al momento stiamo ancora mixando fra dipendenti in presenza e in cassa integrazione, ma per fortuna non abbiamo perso nessuno per strada. Ora dobbiamo tornare a lavorare a pieno ritmo, a riprenderci la nostra vita», conclude Di Giacinto.