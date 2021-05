Riaprire, incontro fra tradizione e nuove esigenze di mercato, ma sempre con onestà

Primo Piano del 10 maggio 2021 | 05:00

'Italia riparte! Sono queste le parole che si sentono maggiormente negli ultimi giorni a gran voce su ogni mezzo di comunicazione: dalle tv ai giornali, sui social e sulle radio. La lunga attesa di questo famigerato giorno per il settoree per moltissimi operatori sfiniti dallaporta però sul tavolo, di nuovo, un bicchiere mezzo pieno. Si riparte, ma a metà e solo per chi dispone di. Avere un dehor è diventato il nuovo "requisito obbligatorio" per poter rialzare le saracinesche, fattore che lascia però a bocca asciutta un gran numero di imprenditori e ristoratori.Secondo i datiil 46,6% deie deiin Italia non è dotato di spazi all'aperto e se aggiungiamo poi il fatto che questa percentuale, a rigor di logica, è molto più alta nelle grandie nei, il cerchio delle riaperture si limita a pochi "fortunati".E se possiamo rimanere fiduciosi sui numeri dei contagi della pandemia che si abbassano, le cifre per il mondosenza ombra di dubbio continueranno a crescere, ma con segno negativo, visto anche l'orario del coprifuoco fissato al momento alle ore 22 ( vediamo poi da fine maggio cosa succederà ).Qualche segno di speranza ed entusiasmo lo troviamo invece nei dati che emergono dall'indagine di: il 50% degli intervistati dichiara che vorrebbe tornare al ristorante nella settimana stessa della riapertura e il 28,5% nelle due settimane che seguiranno. Il 62,5% è intenzionato a tornare a mangiare fuori con la stessa frequenza pre-Covid.Da analizzare e prendere seriamente in considerazione è anche un altro dato che evidenzia come l'89% delle persone affermi che alla riaperturail tavolo con anticipo e l'87% lo farà, mentre oltre il 71% vuole essere informato e assicurato delleadottate prima di recarsi al ristorante; il 69% dichiara che lo farà attraverso le. Fatto evidente che ledei consumatori sono cambiate e continueranno a modificarsi nella prospettiva del periodo di transazione che necessariamente dovremo attraversare verso la diversa normalità post-pandemia (che dovremo purtroppo accettare).Di conseguenza è evidente come lae ladebbano diventare obiettivi prioritari anche nel mondo Horeca, soprattutto per tutto ciò che riguarda lacon i clienti e l'offerta di servizi fruibili a distanza e online. Il concetto dellacon i suoi orari di pranzo e cena canonici, il banco nei bar, la classica sala e gli spazi della cucina devono essere ripensati e riorganizzati a misura ed in funzione delle nuove necessità dei clienti, oltre che delle norme in vigore.Sono notevoli gli sforzi che hanno compiuto i ristoratori, che per sopravvivere alle chiusure, si sono lanciati nelle varie modalità di: si sta diffondendo a macchia di leopardo e con un notevole successo il format delle " dark kitchen " con le sue varianti di "" e "". Le proposte variano tra vari kit,in grado di mettere veramente in difficoltà per la vastità della scelta anche i più pretenziosi palati, ma che a sua volta trovano non poca resistenza tra i sostenitori della tradizione e delle abitudini di vita che difficilmente possono essere sradicate da qui a breve.È importante perciò ricordarsi che ci troviamo in un momento cruciale die di dovuti e necessari cambiamenti che esigono gradualità e attenzione nel cambiare drasticamente la rotta.Si rischia di perdere autenticità nelle cucine nascoste (ghost kitchen) che pur economicamente vantaggiose nei tempi di pandemia, se non pensate nei dettagli e nel concept, potranno seppellire in anonimato quel sottile e prezioso tocco di magia che da sempre associamo al grande chef e alla grandeche per sua natura (a dir la verità) si presta poco a improvvisazioni.La strada giusta da qui in avanti sarà ritrovare la capacità di bilanciare tra le nuovee la tradizione, intesa come prodotto culturale, con una forte componente di. Capire il cliente, che si troverà di sicuro spaesato e disorientato a dover seguire le regole di sicurezza e, e far sì che l'esperienza di tornare a mangiare al ristorante sia piacevole e confortevole come prima, sarà una delle sfide più importanti da affrontare nel prossimo futuro.Per ripartire davvero e con successo, dopo aver perseverato nella crisi, l'esigenza di sicurezza e la nuovache sta emergendo continueranno a modellare il comportamento deiverso la scelta di esperienze autentiche e significative, scoraggiando deviazioni commerciali vuote o modaiole.Perciò, cambiare, innovare e crescere sarà possibile solo per chi rimarrà capace di distinguersi con onestà e vigore, ma soprattutto senza perdere i propri radici e valori storici.