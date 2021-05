Coprifuoco, riaperture e sostegni: ristoratori costretti ad attendere

Primo Piano del 12 maggio 2021 | 12:01

A

Ristoratori e non solo ancora costretti ad attendere. La decisione sul coprifuoco si allontana



Coprifuoco, il Governo prende tempo





Non è solo una questione di orario, ma di ricavi

Al momento, solo metà degli esercizi pubblici in Italia può utilizzare uno spazio esterno per il servizio al tavolo



Dai banchetti nuziali al consumo al bancone, le altre questioni aperte

La proposta di Sileri: «Aspettiamo 15 giorni». Riaperture dal 24 maggio?

Trovato l'accordo sul meccanismo degli aiuti a fondo perduto: una parte subito e il resto a fine anno

Decreto sostegni, accordo sul meccanismo del "doppio binario"

lla fine,di Regioni, ministri e categorie produttive e commerciali.del presidente del Consiglio. Solo dopo il monitoraggio del 14 il Governo valuterà possibili modifiche . Che, a questo punto, potrebbero entrare in vigore dopo il 17 maggio (forse già dal 18 o al più tardi il 24 maggio?), data da tutti auspicata per gli allentamenti sulle misure di restrizione. Mentre, dopo(una prima parte subito la seconda a fine anno calcolata sulle perdite di bilancio), bisogna fare le opportune verifiche sulla liquidità a disposizione; che per ora è fissata a 14 miliardi di euro.Sul coprifuoco, il pressing del centrodestra al Governo (Lega e Forza Italia) si è saldato con le richieste che provengono dalle Regioni (che oggi si incontrano nella Conferenza degli enti locali). MaAl momento, la prima possibilità è quella più quotata. «Oggi le cose vanno meglio e Draghi aveva detto che a metà maggio avrebbe fatto una verifica., ha rilanciato ancora, presidente della Regione Emilia-Romagna, su RaiTre. Lo stesso ha poi puntualizzato però che «quando la politica si mette a polemizzare su un’ora in più o in meno per prendere un voto in più non fa il bene per le categorie economiche che dovrebbe aiutare e difendere. Dico che il governo Draghi ha fatto bene fino a oggi. Ha usato un principio di precauzione. Io volevo le 23, ma ho capito bene perché hanno detto 22: per evitare il tana libera tutti».Una risposta indiretta a Matteo Salvini, leader della Lega e Mariastella Gelmini, ministra agli Affari regionali che avevano richiamato il Governo a rispettare la promessa di un tagliando a metà mese.. «Conto che questa sia la settimana di un positivo, graduale e sicuro ritorno alla normalità, al lavoro. Al chiuso e all’aperto, alla mattina e alla sera. I dati sono positivi, gli italiani dimostrano buonsenso. Aumentano guariti e vaccinati, diminuiscono i ricoverati e i contagiati. Spero proprio che si prenda atto che la situazione è sotto controllo e si restituisca il diritto al lavoro e alla libertà», ha sostenuto Salvini.di restrizione degli spostamenti. Se saranno le 23 o le 24 è una scelta che spetta alla politica», ha tagliato corto, presidente del Consiglio superiore di Sanità, su Rai 3.Secondo uno studio difocalizzato sulle attività di somministrazione, loNel caso di spostamento. Per non parlare del turismo che, in attesa del green pass, sta programmando la stagione estiva e inizia già ad accogliere i primi turisti che si scontrano con limitate possibilità di svago alla sera.SecondoAllo stato attuale, infatti, solo la metà delle 360mila imprese presenti in Italia ha potuto riaprire sfruttando la possibilità di utilizzare uno spazio esterno. Una limitazione che ha trascinato, a cascata, l'intero sistema della agroalimentare con oltre 1 milione di chili di vino e cibi invenduti. Istretti tra traffico e asfalto, mentre nelle campagne, sottolinea la Coldiretti, ci si è organizzati per offrire agli ospiti degli oltre 10 mila agriturismi attività di ristorazione. Costoso per tutti è invece il limite fissato per il coprifuoco alle 22, perché riduce le presenze e impedisce i secondi turni. In un Paese come l'Italia dove 1/3 del budget delle vacanze viene destinata alla tavola, secondo la Coldiretti,soprattutto dopo la decisione di revocare lo stato di emergenza per la pandemia dalla Spagna, principale concorrente del Belpaese tra le destinazioni turistiche.Sul tavolo, oltre al coprifuoco,. I nodi del confronto sono essenzialmente:Alcune indicazioni dovrebbero arrivare dallo stesso Mario Draghi durante il question time alla Camera in agenda alle 15.00. Mentre al Senato, il centrodestra ha presentato unapreviste per giugno e luglio. Stessi temi proposti anche dalla mozione di Fratelli d’Italia, sempre al Senato, in cui sono anche citati la decadenza dell’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto in assenza di assembramenti e la possibilità di fare visita a parenti e amici. Tutto ripreso anche nella mozione di Italia Viva, in cui si aggiunge la richiesta di accelerare sul green pass per il turismo.o. Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati,Ora si può, possiamo allargare le maglie, prima i numeri non lo permettevano. Eravamo nel pieno della terza ondata. Stiamo andando incontro alla riapertura completa di tutte attività. Per la fine di giugno, con i numeri delle vaccinazioni a cui stiamo assistendo, dovremmo assistere alle riaperture che vediamo in Gran Bretagna», ha affermato a Domenica In il sottosegretario alla Salute, Piepaolo Sileri. Fatti i conti, per SileriPer quanto riguardatanto attesi dai locali pubblici, l a giornata di ieri ha sbloccato il tema del meccanismo di ristoro delle attività colpite dalle chiusure causa Covid. Nel dettaglio, si sarebbe optato percon un meccanismo in due tempi:- per le imprese interessate -, ricalcolando le perdite sulla base dei dati dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi.Tutte le attività che hanno ricevuto o stanno ricevendo in questi giorni i bonifici dall'Agenzia delle Entrate previsti dal decreto Sostegni (per perdite di fatturato almeno del 30% per aziende con un giro d'affari di massimo 10 milioni di euro l'anno), riceveranno l'equivalente in automatico. E sempre sulla base del fatturato potranno intanto richiedere - se sarà mantenuta l'impostazione delle prime bozze - un ricalcolo del periodo di riferimento (non solo il confronto fra aprile 2019 e aprile 2020 ma anche quello delle perdite medie mensili registrate dall'1 aprile 2020 al 31 marzo 2021). In più, una volta approvati i bilanci o effettuate le dichiarazioni dei redditi, le imprese interessate potranno poi chiedere un'ulteriore integrazione dell'indennizzo. La decisione finale è attesa per giovedì 13 o venerdì 14.A confermarlo è il viceministro allo Sviluppo economico,a Radio24: «Il, un'esenzione Imu e Tosap da definire, probabilmente ci sarà uno stanziamento di 600 milioni per la Tari e una moratoria sui prestiti in conto capitale anche con un passaggio delle garanzie da 6 anni a 10 anni». In totale, il decreto dovrebbe prevederedelle imprese.