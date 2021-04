[RossoPomodoro riapre e traccia la via], sperando che il Governo anticipi sulle riaperture interne

Primo Piano del 24 aprile 2021 | 05:00

O

igienizzazioni costanti;

menu semplificati e riprodotti sulle tovagliette per evitare contatti, con qr-code che rimanda al menu in formato digitale anche in inglese;

personale di sala con mascherine e guanti,

tavoli da 4 posti e distanziati di un metro.

come si organizzano i dehors di RossoPomodoro

Tanta incertezza, ma apriamo decisi…

Roberto Colombo, ad di RossoPomodoro

Da subito 700 posti a sedere all’aperto in tutta Italia

lo spazio all'apeeto di RossoPomodoro a Firenze in periodo pre-covid

Con le sale interne, inizialmente al lavoro il 70% dei dipendenti

Continueranno asporto e delivery

la carta Payback di RossoPomodoro

Nuova carta fedeltà con Payback

gli spaghetti alla Nerano

Nel nuovo menu focus sulla mozzarella e tornano gli spaghetti alla Nerano

ra si parte. «. Di confusione ce n’è tanta, anzi troppa, dal(era comprensibile d’inverno, ma ora sarà duro) al rinvio dell’apertura delle sale interne, ma l’importante è poter tornare ad ospitare i clienti al ristorante. Noi siamo pronti e lunedì 26 aprile, poco più del 40% dei, quelli che dispongono di dehors. Ovviamene attueremo tutte le procedure di sicurezza che abbiamo già sperimentato positivamente lo scorso anno, quando abbiamo potuto tornare a lavorare dopo il lockdown:Per il resto riproporremo la qualità e la bontà dei nostri piatti». A un anno esatto dall’ annuncio di come era stata organizzata la riapertura del primo Restart , ad abbassare la bandierina per la nuova partenza (con la speranza che stavolta non si debba più richiudere...) è, amministratore delegato di, la più importante catena italiana di pizzerie/ristoranti, che ancora una volta lancia un segnale positivo per un comparto come quello della ristorazione, sfiduciato dopo oltre un anno di go and stop.E lo fa proponendo anche nuove iniziative per legare maggiormente i clienti, nuovi o storici che siano, attraverso l’ingresso in, il più grande circuito di fidelizzazione, come prima realtà del mondo della ristorazione a fianco di altre realtà come Carrefour, Esso o Mondadori.Certo non sarà una riapertura semplice, considerando l ’incertezza totale che aleggia sulle regole da applicare . «. Come dobbiamo comportarci ad esempio - si chiede l’ad di- per l’In teoria potrebbe essere vietato accedere ai locali interni. Ma ancora più pressante è sapere…». E in propositoalza simbolicamente le braccia: «Non abbiamo ancora preso una decisione. La logica porterebbe a fare riparare all’interno i clienti, ma tutto dipenderà anche da come verrà interpretata questa situazione dalle autorità di controllo. In ogni caso vedremo nella prima settimana cosa verrà chiarito e di conseguenza ci allineeremo». Un modo per sottolineare le difficoltà e ledachi non opera nel campo..., pronto a riaprire tutti i suoi circa ottanta locali italiani non appena si potrà accedere anche alle sale interne. «Per ora abbiamo programmato di aprire tutto dal 1° giugno, come indicato nell’ultimo decreto. Questo primo sblocco - dice Colombo - Non è soddisfacente nel suo insieme, ma è. Speriamo nel secondo per le sale interne, magari che sia in anticipo sulle date annunciate, comprese le riaperture di tutti i nostri ristoranti nei centri commerciali ». L’incertezza però la fa da padrona , tanto che il gruppo non ha preso ancora alcuna decisione sulla gestione di giugno. «Fino a qualche giorno fa l’indicazione era di distanziare i tavoli all'interno di 2 metri, ma ora non se ne fa più cenno. Credo ne usciranno ancora di tutte e quindi ci organizzeremo di conseguenza...».Al di là delle distanze fra tavoli e dell’eventuale anticipo di calendario («speriamo ci dicano di aprire dopo la metà di maggio»),attende indicazioni chiare anche sui tempi di apertura («solo a pranzo o anche a cena?») perchè c'è da organizzare tutto il personale e i relativi turni. «Al momento per seguire gli spazi all’aperto, che in media hanno 20-25 posti abbiamo previsto il lavoro di poco personale (cuoco, pizzaiolo, direttore e uno o due camerieri), ma». Ai primi del 2020 c’erano un migliaio di dipendenti diretti, comprensivo di contratti stagionali,l a achimata e a termine, che salivano a 3mila considerando quelli delle società che lavorano in franchising.Personale che in questo periodo, a parte stagionali e contratti a tempo determinato, è stato messo per lo più in cassa integrazione perché, tolte le poche settimane di apertura,ha lavorato solo con delivery ed asporto. «Abbiamo tenuto aperto circa la metà della nostra rete, una quarantina di locali, e se in precovid questa attività arrivava al 7% del fatturato, nel 2020 ci ha garantito circa il 20% dei ricavi che facevamo l’anno precedente.. Non è certo un’attività che abbandoneremo. Ci abbiamo lavorato tanto e dopo i primi errori abbiamo rapidamente trovato un giusto equilibrio che ci ha garantito di mantenere vivo il brand e farci vedere, raggiungere nuovi clienti e rafforzare il rapporto con chi ci conosceva».E proprio al rapporto con la clientela, nella logica di una sempre più stretta, si inserisce invece la carta fedeltà del circuito, che sostituisce ed amplia i vantaggi offerti dalla preesistente “” già in uso a 100mila persone. «Per noi è un salto. Siamo la. Faremo un po’ da apripista. Da un mese l’abbiamo estesa a tutti i nostri collaboratori e dal 26 aprile sarà disponibile per tutti quelli che frequenteranno i nostri locali e potrà essere sottoscritta anche on line sul nostro sito o sulla nostra App. Il meccanismo è ovviamente quello degli sconti, delle agevolazioni, dei punti premio e delle promozioni».Già, i clienti! Ma come pensate che sarà la reazione del pubblico a queste aperture fra polemiche e incertezze?. Noi siamo già pronti con i nuovi menu primavera-estate, ma li abbiamo posticipati a quando apriremo tutti i locali. Proporremo un, dai piatti freddi agli antipasti, passando ovviamente per le pizze. Così come abbiamo fatto finora per i pomodori nel mondo autunno-inverno . Tutto in linea con il nostro Dna campano, tanto che a grande richiesta torneranno in carta gli spaghetti alla Nerano».Un menu molto coerente del resto con quanto offerto anche nelladipun concept presente in una decina di locali in luoghi di transito o forte passaggio e caratterizzato da prodotti della tradizione napoletana, adatti all'asporto o da consumo veloce. «Nonostante questo anno Rosso Pomodoro resta fermo ancora ai suoi valori della qualità e della tradizione», conclude