Treni Covid-free fra Roma e Milano. Da aprile due corse al giorno in vista dell'estate

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 18:12

Dopo Pasqua arrivano le Frecce Covid-free

Test anche in stazione. Biglietto rimborsato se il passeggero è positivo

Costi extra per l'estate

Le altre iniziative di Ferrovie dello Stato

opo Pasqua sono in arrivo i primi. I convogli diviaggeranno sulla tratta Roma-Milano e prevedono, almeno inizialmente, due corse al giorno. Leammetteranno a bordo solamente passeggeri in possesso del risultato negativo di unrapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. Obiettivo: recuperare ladei viaggiatori in vista della stagione estiva, quando questo tipo di treni raggiungeranno le destinazioni turistiche della penisola.Attesi per aprile, per accedere ai treni Covid-free sarà possibile effettuare un test anche poco prima della partenza, direttamente in(a Roma Termini o a Milano Centrale) – con tanto dinel caso di positività riscontrata sul binario. Una volta saliti, i passeggeri saranno seduti distanziati a seconda della normativa vigente che prevede l’occupazione di solo il 50% deidisponibili con una disposizione a scacchiera. Operazioni che richiederanno qualche tempo in più. Tanto che è consigliato arrivare con 50 minuti d’sull’orario di partenza.A livello pratico, questa novità per i passeggeri che volessero coglierla significa aggiungere aldel biglietto anche quello di un tampone per l’andata e uno per l’eventuale ritorno se il viaggio avrà una durata superiore ai due giorni. Prospettiva molto probabile con l’avvicinarsi della bella e il prossimo allentamento delle misure anti-contagio che permetteranno ai turisti di tornare a Venezia, Firenze, Napoli: altre tredel progetto treni Covid-free.Fra le altre iniziative delle Ferrovie dello Stato a supporto della clientela colpita dall’emergenza sanitaria sono stati la creazione di unvaccinale di fronte alla stazione Termini che permetterà di vaccinare 1.500 persone al giorno e il lancio del. Si tratta di un mezzo dotato di otto carrozze che può trasportare fino a 21 malati (con tanto di terapia intensiva annessa).