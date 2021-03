Ryanair rilancia su Orio al Serio L’aeroporto: «Green pass doveroso»

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 12:54

L'aeroporto di Orio al Serio

Da 7 a 13 milioni di passeggeri in 10 anni

Sanga resta presidente

Passaporto vaccinale fondamentale

Giovanni Sanga (Avionews)

Arriva anche Easy Jet

I prossimi investimenti

l terzod’Italia, quello di(Bg), festeggia il decennale dall’istituzione del nome “” scelto dallo scalo. Un’occasione per fare undi questi dieci anni che sono stati ricchi di successi e di una crescita esponenziale sia a livello diche di merci.Nel 2010, l’aeroporto aveva chiuso l’annata con 7 milioni di passeggeri che sono diventati 13.257.000 a fine 2019. Poi però il buio dellacon i viaggi che sono crollati e il traffico che ha subito un down significativo. L’attività dello scalo, soprattutto grazie al trasporto, non si è mai fermata anche nel periodo più buio della pandemia (anche se si sono registrateper 20 milioni di euro), ma ora che bisogna ripartire dalle macerie lasciate servono soluzioni diverse.La prima novità riguarda la conferma chesarà ancora il presidente di, la società che gestisce “Il Caravaggio”. Un nodo sciolto dal diretto interessato durante la conferenza stampa organizzata per i festeggiamenti, un nodo che si era stretto negli ultimi mesi visto che Sanga è rientrato a metà febbraio in(nel Pd) come deputato dopo le dimissioni di. «Settimana prossima - ha detto Sanga - presenterò le dimissioni da parlamentare, voglio continuare qui con questa squadra e con una realtà così importante come quella di Orio al Serio». Una scelta importante che rappresenta una premessa solida per una crescita ulteriore dell’aeroporto: se Sanga ha rinunciato ad una “” parlamentare significa che crede fortemente nel lavoro di presidente di Sacbo e nel rilancio del turismo.A proposito di rilancio Sanga ha anche posto l’accento sull’ importanza del , l’unico strumento che al momento rappresenta l’ancora di salvezza per il turismo e tutta la sua come anticipato da Italia a Tavola in tempi non sospetti . «Si tratta di un scelta interessante che può favorire la ripresa dei voli e degli scambi - ha detto il presidente - bisognerà tradurre le buone premesse in una formula che sia condivisa a livello europeo , che sia digitale e molto semplice, snella in modo da far fluire il movimento di turisti nei singoli scali in modo rapido».Sulla questione perònei giorni scorsi si è dimostrata tiepida: «Sui voli Ryanair - ha spiegato il direttore commerciale della compagnia- non sarà richiesto un passaporto vaccinale, perché riteniamo che sotto il libero movimento che è garantito in Europa non dovrebbero esserci questi».Per Orio al Serio la posizione della compagnia aerea irlandese non è mai secondaria . Infatti lo scalo bergamasco è una delleprincipali per Ryanair a livello mondiale con ulteriori investimenti fatti qui anche per quest’anno: 100 destinazioni raggiungibili per l’con 20 aeromobili basati (uno in più) e una flotta che vanterà i 737, aeromobili in grado di garantire un risparmio didel 16% e di abbassare del 40% ilSempre a proposito di compagnie,“finalmente” ha ceduto al fascino di Orio al Serio arrivando con alcuni aerei nello scalo bergamasco. «Dimostreremo massima disponibilità come facciamo con tutti - ha detto, direttore generale di Sacbo - ma come dico sempre gli aerei sono della compagnia e non dell’aeroporto per cui spetterà a loro investire e lavorare al massimo. Una sana competizione con? C’è già da 20 anni anche se a distanza».Orio al Serio insomma punta ad “aggredire” il futuro per quanto pieno di incognite. Per questo glisaranno massicci: 60 milioni di euro sul piatto, di cui 30 già destinati alla costruzione di duenell’area nord che saranno dedicati a tutta l’attività cargo. L’obiettivo infatti è quello di separare nettamente questo tipo di attività dal traffico passeggeri.Ma Orio sta investendo anche in tutto quello che ruota attorno all’aeroporto. In progetto c’è unadiacente allo scalo per il quale sono stati stanziati 18 milioni di euro. In più diventerà il primo aeroporto bike friendly con una pista ciclabile che arriverà fino all’ingresso e sarà collegata con altri percorsi provinciali.Entro l’anno si stima di finire i lavori per l’ampliamento dell’alache completerò un restyling iniziato nel 2015 con l’apertura di una nuova area Schengen e di una ricca area. Per quanto riguarda l’area extra Schengen invece, il 16 luglio 2020 (a 50 anni dall’apertura dell’aeroporto ) è stata inaugurata una nuova areacon 33 postazioni. E ancora, un miglioramento del controllo bagagli in stiva che ha raggiunto standard qualitativi di 3° livello, uno dei maggiori.Sanga infine ha un po’ glissato sul tema del collegamento ferroviario tra l’aeroporto e il centro di Bergamo spiegando che ci sono coinvolti tanti enti e che la competenza primaria spetta alle