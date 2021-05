Tour gastronomico in Lomellina alla scoperta di cultura e specialità

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 18:49

n viaggio alla scoperta dei sapori, della cultura e della natura della, terra piatta di, capace di regalare sorprendenti peculiarità. Il- importante realtà che dal 2018 a oggi ha gestito una dotazione di oltre 6 milioni di euro innescando, attraverso i bandi destinati ad enti pubblici, associazioni e aziende, interventi per un totale di circa 13 milioni di euro - ha promosso 3 interessantiriservati a giornalisti di settore con l’intento di promuovere il territorio su larga scala.È stato presentato il progetto “ Orizzonti Rurali ”: un programma internazionale di cooperazione pensato allo scopo di incentivare gli abitanti delle grandi città alladi zone a vocazione agricola vicine a loro, a livello geografico e soprattutto culturale. Il nome stesso dell’iniziativa fa riferimento agli “orizzonti” che chi vive nelleha idealmente davanti a se´ rivolgendo lo sguardo verso la. Si propone di promuovere la conoscenza deicoinvolti attraverso unae migliorando itra citta` e aree rurali, mediante la diffusione di forme di mobilita` smart eÈ in questo contesto che è andato in scena il primo press tour che ha visto come obiettivo il mondo della. I partecipanti hanno scoperto le diverse sfaccettature dell’, il palmipede considerato il “re” delle cascine. È stato l’allevatoredell’Azienda Agricola L’Oca di Sant’Albino a spiegare le tecniche die di trasformazione della carne. Con particolare riferimento all’importanza economica che ha per la città die il suo territorio, dove viene prodotto il. Dall’allevamento ai fornelli: sulle tavole dell’azienda La Liberata di Mortara della famiglia Sedino, lo chefha proposto un menu della tradizione dedicato completamente all’oca, dagli antipasti (in particolare) ai primi.Tappa obbligata adi Mortara dove l’agricoltore e patronha spiegato la coltivazione del riso e delin particolare. La sua realtà è da sempre considerata tra le più attive nella promozione del riso, il suo è un prodotto di estrema qualità per l’alta gastronomia. Su una superficie di 130 ettari produce, oltre al riso, anche il mais. «A noi piace definirci “artisti del riso” proprio per questo: un buonnasce in campagna, nelle risaie, e finisce nei nostri piatti per una cucina di alta qualità che sia soprattutto genuina», ha detto Ferraris.Qualche chilometro e il tour ha fatto tappa a Breme, capitale della, definita la dolcissima. «È un prodotto che nasce esclusivamente sulle nostre terre alluvionali del– ha detto il sindaco– Qui acquista, grazie ai terreni, la sua peculiarità: ovvero una cipolla dolce, equilibrata nel gusto, non invadente. È ideale per insalate fredde, frittate, zuppe e anche per dolci».Di grande suggestività la tappa successiva: sulla torre ghibellina di, tra le risaie lomelline, è andata in scena una gustosissima “del riso” a cura dello chef(segretario dell’), nel corso della quale sono stati presentati i risi delle aziende agricoledi Valeggio (riso rosso),di Mede (riso nero Ebano),di Mede (riso Lomello),di Nicorvo (riso Rosa Marchetti) e(riso Carnaroli) nonché lo “” prodotto a Dorno.I partecipanti hanno poi cenato all’di Robbio, dove il sommelier Aisha curato una degustazione guidata del, prima di pernottare all’di Lomello.Il giorno successivo il tour è proseguito a Cilavegna con la visita all’allevamento didell’Azienda Agricola “2 M” e alle coltivazioni del pregiato, per poi concludersi con il pranzo allae il rientro a Milano con transfer.«Il fatto che i giornalisti, prima di congedarsi, abbiano voluto i contatti delle aziende partner per concordare interviste e servizi dedicati – commenta– è probabilmente la miglior dimostrazione della bontà dell’iniziativa. Il nostro è un territorio che ha molto da dare e da raccontare: ne abbiamo avuto la conferma dagli stessi partecipanti all’educational. Questovuole gettare le basi di un percorso distrettamente legato al, trend che oggi va sempre più consolidandosi. Per attrarre chi vive ao nelle altre grandi città dell’Italia settentrionale abbiamo bisogno di far conoscere a quante più persone possibili i nostri punti di forza, siano essi gastronomici, culturali o naturalistici».L’occasione del tour per la stampa specializzata è servita per presentare il progetto “Orizzonti Rurali” che prevede un’azione comune e una serie di azioni locali declinate sui singoli territori. Fa da fil rouge alle iniziative che saranno poste in essere la volontà di aprirsi ai contesti metropolitani per offrire opportunità di turismo di prossimità, lento e, anche attraverso l’organizzazione diad hoc che mettano in vetrina le rispettive risorse culturali, artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche.Scopo dell’azione comune è quello di rappresentare i territori di campagna come un continuum rispetto alle grandi realtà urbane (Milano, nel caso dei Gruppi di Azione Locale lombardi), pur valorizzandone gli aspetti distintivi: un concetto che può essere reso metaforicamente con l’immagine del “”.Per informazioni: www.galrisorsalomellina.it