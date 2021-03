£$A spasso per l'Italia:$£ genuinità a tavola in Toscana

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 17:26

è il luogo di nascita della. Una regione tra le più acclamate, che negli anni ha stimolato curiosità e destato interesse sia per la cultura che per l’. Qui i paesaggi hanno fatto da palcoscenico ad oltre 600 film italiani e stranieri, comeLa Vita è Bella, New Moon, Lettere a Giulietta. È un po' considerata lad’Europa.Pensate che la famosa Torre di Pisa non è l’unica torre al mondo “che pende”. Sempre a Pisa ne esistono altre due, sicuramente meno famose, la torre campanaria dellae il campanile ottagonale della. La ragione della presenza di ben 3 torri pendenti nella stessa città non è legata ad uno strano stile architettonico, bensí al tipo di territorio su cui poggiano, al sottosuolo, di natura argillosa e sabbiosa.Uno dei grandi piatti della tradizione toscana è la bistecca. L’etimologia del nome ci riporta indietro nella Firenze del ‘500. In occasione di una festa popolare, ad alcuni inglesi che si trovavano in città per affari venivano servite le, ovvero carni alla brace. Innamorati di questo piatto, iniziarono a gridare a gran voce “beef steak”, chiedendone ancora. Da qui, il popolo toscano riprodusse una sorta di calco improvvisato del termine inglese, riconducendolo a “”. Tra i salumi più conosciuti , la, salume preparato inizialmente utilizzando il pepe, ma visti gli alti costi i produttori decisero di risparmiare sostituendolo con i semi di finocchio. E ancora, il, definito il piatto del cavatore di marmo: la storia racconta che un cavatore, mettendo del maiale con degli aromi in una conchetta di marmo, scoprì una delle eccellenze alimentari toscane rinomate in tutto il mondo. Una particolarità della Toscana è senza dubbio il suo pane "", cioè senza sale, base di ottimi piatti di origine contadina, come ad esempio laIl patrimonio enologico, di assoluta eccellenza, vede il 50% della produzione riservato solo a vini di qualità. Ihanno contribuito fortemente all'affermazione dell'enologia italiana all'estero. Con i suoi 90 Tre bicchieri Gambero Rosso , conferma il suo stato di grazia aggiudicandosi come regione con più riconoscimenti (a contendersi il primato, anno dopo anno, è solo il Piemonte). Tra i vini più conosciuti nel panorama internazionale, il, il, iled il Morellino di Scansano vanno a colmare le cantine dei migliori ristoranti di carne e le enoteche.In Toscana, oltre ai vini, sono glia tratteggiare un quadro di rara bellezza, permettendo alle varie comunità di identificarsi con i loro prodotti. La Toscana, ormai da anni, non produce solo olio extravergine d'oliva di altissima qualità, ma vere e proprie emozioni, con sentori verdi e persistenti di carciofo, cardo, ortica, erba, mandorla e pepe. A conferma i suoi 18 riconoscimenti Tre Foglie nella guida del Gambero Rosso.La tradizione culinaria toscana riflette la propria, una gastronomia che esalta la bontà delle genuine materie prime che la compongono: già i nomi acquacotta ene sono la conferma.La ristorazione oltre a godere delle splendide soddisfazioni che la terra offre, vanta anche un turismo enogastronomico legato proprio ai riconoscimenti della guida. La Toscana, capitanata dal tre stelle Michelinvede la presenza di cinque ristoranti con due Stelle e ben 36 con la stella Michelin.Nell’ultima tornata della presentazione delle stelle, la Michelin ha presentato un nuovo riconoscimento legato alla sostenibilità , il simbolo ha l’aspetto di un quadrifoglio e certifica l’impegno di un ristorante e di uno chef nei confronti dell’ambiente e della collettività. Dei 13 riconoscimenti in tutto lo Stivale, la Toscana se ne aggiudica due, il– Tenuta le Tre Virtù e– Osteria di Sovereto.