Estate, glamping e case vacanza dall'Isola d'Elba alla Sardegna

L'Isola d'Elba

I cataloghi di Napoleon, dall'Isola d'Elba alla Sardegna

Le tendenze di quest'anno: turismo di prossimità, case vacanza e glamping

Marco Rosselli

Una polizza ad hoc per i viaggi in periodo Covid-19

on 302e complessi di, 226e una ventina di, per un totale di oltre 550e 6mila posti letto al giorno,è da 37 anni un brand di riferimento del. Ora scalda i motori in vista dell’e investe nella realizzazione di 5 cataloghi, già in distribuzione nelle agenzie di viaggio partner sul territorio nazionale. Focus sulleche, indipendentemente dall’esito dei progetti legati all’istituzione di aree “Covid-Free” nel Belpaese, hanno tutte le carte in regola per offrire la massima, attraverso un controllo capillare dei flussi turistici.Come da tradizione, a fare da apripista alla collezione di cataloghi è il monografico “”, titolo storico che ha inaugurato la programmazione di Napoleon Tour Operator nel 1983, unaca brochure sul mercato ad offrire anche l’. Tante le proposte tra hotel, villaggi, camping village e appartamenti, compresi residence che uniscono la riservatezza degli appartamenti ai servizi tipici del resort.Sempre sul fronte isole, tornano anche i cataloghi “”, con 59 strutture tra hotel e villaggi e ben 104 tra residence e appartamenti, e “”, giunto alla sua terza edizione e già diventato un punto di riferimento sulla destinazione per tutte le agenzie di viaggio. In tutti i casi, alla versatilità della programmazione si accompagna una ricca offerta di soluzioni per ilmarittimo, anche con auto al seguito, con possibilità di approfittare di convenientitour operator, scegliendo liberamente tratte, vettori e orari.Completano la collezione dei cataloghi “”, ormai da quasi 20 anni un best seller del tour operator, e “, una sorta di “best of” dedicato ai clienti più esigenti che raccoglie le strutture 4-5 stelle della programmazione.«Il nostro è un prodotto strategico - ha dichiarato, responsabile commerciale Napoleon Tour Operator - che intercetta perfettamente la domanda di. Siamo soddisfatti dell’andamento del mercato interno, anche se i livelli in valore assoluto sono ben lontani dai numeri del 2019. Facciamo invece fatica a intercettare la domanda dall’ : probabilmente si è già spostata verso altre destinazioni. Il brand Italia ha bisogno di comunicare maggiore sicurezza. Su alcune destinazioni, in primis Sardegna e Corsica, siamo in anticipo di due mesi rispetto al 2020 e questo ci fa sperare in un’ulteriore crescita nelle prossime settimane. La propensione alla vacanza è più forte nelle regioni e nelle zone che hanno sofferto maggiormente, con diversein arrivo da Bergamo, Milano e in generale da tutta la Lombardia».In un anno particolare, tutti i prodotti del tour operator possono essere personalizzati e sono progettati per assecondare la voglia di vacanza dei clienti, rispondendo anche al loro bisogno di rassicurazione e tranquillità. «Il 60% della programmazione - prosegue Rosselli - è composto da residence, appartamenti, ville e: strutture che permettono di ridurre l’interazione con gli altri ospiti e offrono al cliente la possibilità di gestire direttamente i propri spazi, anche in merito alladegli stessi. Ciò non esclude la proposta di hotel e villaggi, che continuano a riscontrare l’interesse di molti turisti».Da segnalare anche il “”, vero e proprio fenomeno dell’estate 2021: una formula di, selezionata prevalentemente da gruppi di amici e nuclei familiari che desiderano vivere un soggiorno a stretto contatto con la, senza rinunciare al comfort. «Nel corso dei mesi invernali ci siamo impegnati in una vera e propria attività di scouting – conclude Rosselli – per inserire nella programmazione diverse nuove opportunità, che coniugano buoni servizi, una dimensione di totale immersione nella natura e un buon rapporto qualità/prezzo».Denominatore comune di tutti i cataloghi è la nuovamedico bagaglio e annullamento predisposta per il tour operator da I4T, valida anche in caso di eventi pandemici, che garantisce ai clienti la massima sicurezza, sollevando le agenzie da ogni tipo di incombenza e responsabilità. La copertura compresa nei pacchetti prevede ad oggi anche una specifica estensione in caso di obbligo di, con ildelle penali di annullamento, e in corso di viaggio, con la restituzione dei maggiori costi sostenuti per l’eventuale prolungamento forzato del soggiorno e la necessità di riacquistare un nuovo titolo di viaggio di ritorno.Per informazioni: www.napoleonviaggi.it