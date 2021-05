Green pass, ecco i primi test. Accordo definitivo entro maggio?

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 15:39

Via agli esperimenti per il Covid pass



Come funzionerà dal punto di vista tecnico

Incognite sulle tempistiche

Ci mancava solo il Garante...

Fipe: Tutelare la privacy o migliaia di posti di lavoro?

A Bolzano il Coronapass zoppica

La posizione del Garante, Pasquale Stanzione

Il dibattito è anche scientifico

, il certificato pensato dall’Ue per poter viaggiare in tutta Europa, entra nella sua fase embrionale. Oggi sono infatti iniziati i test in 18 Paesi membri () a cui va aggiunta l’Islanda. «La fase di test del digital green pass inizia oggi in 18 stati membri più l'Islanda., il caricamento e il download dei dati. Finora non usiamo dati reali ma dati prova, dal primo giugno gli Stati membri potranno caricare dati reali». Questa è stata l’unica battuta rilasciata sull’argomento dal portavoce dell'Esecutivo comunitario.I pass,, saranno prodotti grazie ai dati forniti dalle autorità nazionali sulle vaccinazioni o sui test. I codici saranno protetti grazie ad un sistema di doppia chiave crittografica per essere leggibili solo dalle autorità degli Stati membri o delle istituzioni dotati di accesso alla chiave. Non occorre necessariamente un’app o uno smartphone: il codice potrà essere ricevuto via email o stampato. In alcuni Stati, come ad esempio la Francia, verrà integrato all'app sulla. Un eventuale uso del certificato per l’accesso a luoghi o eventi all'interno dei Paesi dovrà essere specificato dalle autorità nazionali.La questione sarà discussa domani dai ministri dei, e subito dopo ci sarà un nuovo negoziato tra Parlamento e Consiglio europeo.Nel percorso di avvicinamento all’entrata in vigore del certificato,. Fonti Ue spiegano che c'è ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo sul pass vaccinale. Secondo la presidenza portoghese di turno del Consiglio l'intesa potrebbe essere trovata già a metà maggio, permettendo così di completare i vari passaggi necessari per giugno. I passaggi per così dire politici potrebberoche, secondo le ultime stime, dovrebbero entrare in vigore entro la fine di giugno in ogni Paese dell’Ue. Forse è un po’ troppo tardi? Vorrebbe direNel frattempo però l’Italia si muove. Da sabato, dalla Gran Bretagna e da Israele basterà seguire le stesse regole che valgono per spostarsi verso regioni in zona arancione o rossa: ovvero il referto negativo del tampone o il certificato di vaccinazione al Covid, senza più iconclusi con un ulteriore test molecolare o antigenico. La nuova linea - decisa in un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esterie da quello della Salute- rappresenta una svolta significativa per il mondo del turismo che spera di poter tornare ad attirare i viaggiatori stranieri in estate.Ma a proposito dil’ Italia deve anche guardarsi in casa propria . L’idea del green pass (come veniva chiamato in origine) era stata ampliata anche per l’ingresso in bar, ristoranti, cinema così da permettere a queste attività di ripartire prima e in maniera migliore. Ma il Garante della Privacy,ha spiegato che lo strumento non rispetterebbe la privacy dei cittadini in questo senso e che andrebbe mantenuto solo per, eventualmente, spostamenti. Chi la spunterà? Speriamo il buonsenso piuttosto che la solita burocrazia.Un assurdo già ipotizzato qualche settimana fa , un modo perdi attività che da oltre un anno zoppicano pretestuoso e infettato da un eccesso di zelo che sta diventando sempre più sinonimo di inadeguatezza, professionale e civica. Come si può pensare che dare nome, cognome e una spunta verde che indichi l'essere stato, l'essereo l'aver fatto un(negativo) al ristoratore di turno possa essere ritenuta un? Ci pensiamo mai a tutto quello che facciamo utilizzando ogni minuto uno, un i-pad un? Ci pensiamo che possiamo anche non utilizzarli, ma che se li abbiamo nelle vicinanze se ci bersagliano nei giorni successivi di pubblicità inerenti - magicamente - a ciò ci cui abbiamo parlato un attimo prima?Perchè il Garante, oltre a pensare diprima che la presunta privacy non si impegna a lavorare su quei temi?Il commento della Federazione italiana pubblici esercizi a questo proposito è duro e passa attraverso le parole di, amministratore delegato, che deve contare un po' più a lungo del proverbiale "dieci" per esprimere un parere ragionato. «- spiega - nelle situazioni di emergenza servono rimedi di emergenza. Appellarsi a modalità che andavano bene prima del Covid è difficile. Chiediamo al Garante della Privacy di chiedersi se vogliache stanno andando in fumo nel mondo della ristorazione da febbraio 2020. Ne sono stati già persi 250mila a causa della. Non ne possiamo più».Anche dal punto di vista dei, che non convince per tutto il trambusto che le sta nascendo attorno. La introdotto (con il nome di Coronapass) lunedì 26 aprile per permettere ai cittadini di mangiare anche al chiuso. Ma come è andata? «Stiamo lavorando pochissimo - ha risposto, presidente dell'Unione regionale cuochi Alto Adige - perchè la gente ha assimilato così tanto il concetto (sbagliato) per cui i ristoranti sono luoghi di contagio che ora. In pochi lo stanno sfruttando perchè il meccanismo è ancora da oliare. Chi non ce l'ha è costretto a mangiare all'esterno, ma in questa stagione a Bolzano è complicato e infatti i clienti scappano subito.... quando il cliente mostra il Qr Code noi lo scannerizziamo e ci compare su uno schermo nome, cognome e una spunta verde che indica la certificazione avvenuta. Non saprei nemmeno dire se compare una voce che indica l'avvenuta vaccinazione, guarigione o test.».Ma in particolare, perchè il Garante della Privacy,vuole mettere mano al green pass? In audizione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali, Giustizia e Affari sociali, ha spiegato che bisogna escludere esplicitamente usi diversi da quelli previsti dal decreto e individuare il titolare del trattamento dei dati. Non solo: «o del tipo di vaccino, ma anche la previsione di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in virtù della quale esse sono rilasciate». Palazzo Chigi, con il sottosegretario, sta lavorando per adeguare le norme.. La critica scientifica più pesante era arrivata da un tweet di, secondo il quale il». Ma anche il viceministroè critico, anche se in un altro senso. Ieri ha incontrato il portavoce del Cts e presidente dell’Iss Silvio Brusaferro per esporgli le sue idee. Vorrebbe estendere; includere anche chi non sa quando è guarito ma risulta avere gli anticorpi alti da un test quantitativo; usare il. Ancora una volta dunque Sileri si dimostra il più vicino al "compromesso" necessario per far ripartire l'economia senza dimenticarsi che la priorità è la salute dei cittadini. Le sue precisazioni derivano dal fatto che i requisiti perchè il green pass sia valido sono: l’essere stati vaccinati (con seconda dose) entro i sei mesi precedenti; essere guariti dal Covid entro i 6 mesi; avere fatto un tampone molecolare o test rapido negativo non più di 48 ore prima.