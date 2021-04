“I Percorsi del Gusto”, a Bergamo il turismo incontra la buona tavola

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 08:30

A

nche se l’emergenza sanitaria continua ad essere fonte di preoccupazione, si deve guardare il prossimo futuro con una necessaria e auspicabile dose di ottimismo, motivo per cui. Si tratta di uno strumento nuovo che punta a mettere in evidenza cantine, aziende agricole, agriturismi, enoteche, osterie, ristoranti e strutture ricettive in grado di far visitare e degustare i propri prodotti ai viaggiatori e/o turisti che desideranoPer realizzare questo progetto si è pensato di integrare il sito web oltre a potenziare la comunicazione attraverso la creazione dei canali social. A parte l’aspetto prettamente mediatico - che tutto sia a portata di click è innegabile - risulta. Da un’indagine svolta, i visitatori chiedono ancora materiale cartaceo, soprattutto mappe. Averle in mano e sfogliarle all’occorrenza offre diversi vantaggi. Per esempio, non solo fanno risparmiare la batteria dello smartphone durante i viaggi e le gite, ma in realtà permettono di conservare per sempre un ricordo che si può toccare con mano ogni volta che si desidera, senza perdersi tra centinaia e centinaia di documenti salvati. Inoltre, a volte con rimpianto, a volte con curiosità, sono pronte ad essere sfogliate ogni volta che lo si desidera. Per questo motivo il progetto prevede anche realizzazione diGli itinerari proposti saranno quindi un mix di risorse paesaggistiche, siti d’arte, monumenti, palazzi, chiese e musei di cultura popolare, che insieme al buon mangiare e al buon bere permetteranno al turista di. Nella bergamasca, ad oggi, non esiste un itinerario in grado di informare il turista su quanti e quali produttori siano aperti e possano offrire ospitalità per una visita, un’esperienza o una degustazione. Prende così vita un primo elenco di attività in grado di offrire esperienze e servizi ai visitatori, elenco che sicuramente si espanderà nell’immediato futuro.Per informazioni: www.stradadelvalcalepio.com