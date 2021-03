In Israele libertà di movimento grazie al passaporto sanitario

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 12:28

Israele allenta le misure grazie al Green Pass - foto: Guy Yechel

Tra le novità introdotte dal Paese, quelle che interessano ristorazione, bar e hotellerie

Le regole, dalla scuola agli eventi fino alle case di preghiera

Raduni: 20 persone sono ammesse in una struttura chiusa e 50 in un'area aperta Nei luoghi dove viene accettato e utilizzato il Green Pass, possono essere introdotti bambini di età inferiore a un anno. Sarà possibile ricevere il pubblico secondo la normativa anche per servizi non essenziali qualora il servizio non possa essere erogato a distanza o online. Il Green Pass si applica a coloro che partecipano al test del vaccino dell'Istituto israeliano per la ricerca biologica. Le limitazioni per i passeggeri di veicoli privati sono annullate. L'obbligo di controllare o misurare le temperature all'ingresso di luoghi pubblici o commerciali è annullata

Gli alunni dei gradi dai 7 ai 10 torneranno alle classi nelle aree in cui si tengono lezioni per altri gradi (aree verdi, gialle e arancioni borderline, la cui classifica non è superiore a 7 e in cui almeno il 70% delle persone con più di 50 anni sono stati vaccinati). Gli istituti di istruzione superiore e di istruzione professionale e le istituzioni religiose post-secondarie possono aprire solo nel rispetto delle regole relative al Green Pass; ciò a condizione che le istituzioni garantiscano lo svolgimento della formazione a distanza per gli studenti sprovvisti di Green Pass. Si applicano le seguenti condizioni: fino a 300 persone, non più del 75% di occupazione, almeno quattro metri di distanza tra insegnanti e studenti e affissione di segnali che l'istituto opera secondo il Green Pass. La multa per gli istituti che ammettono studenti senza Green Pass sarà di 5.000 Nis (circa 1.500 euro) I convitti pre-secondari potranno operare su binari aperti o chiusi simili ai convitti secondari. Il limite dei partecipanti ai corsi e alla formazione professionale per adulti passa da 10 a 20. Nelle aree verdi, gialle e arancioni borderline, le attività extracurriculari per i bambini e i movimenti giovanili possono operare in gruppi permanenti fino a 50 persone in un'area aperta. Devono essere possibili gite in giornata nelle strutture e non solo negli spazi aperti. Le classi per i gradi 1-6 e 11-12 possono essere tenute negli istituti di istruzione in cui era in vigore la scorsa settimana il piano Magen Chinuch.

Restrizione alle riunioni: fino al 50% di occupazione e non più di 300 persone. Ingresso a chi è in possesso di Green Pass. Fino al 5% dei partecipanti agli eventi potrà accedervi previa presentazione dei risultati negativi del test. I gestori dei padiglioni saranno obbligati ad applicare un metodo per verificare che il limite del 5% sia rispettato.

Fino a 500 persone in uno spazio chiuso e 750 in aree aperte. In arene o stadi con oltre 10.000 posti a sedere, fino a 1.000 persone in spazi chiusi e 1.500 in spazi aperti. I biglietti devono essere venduti solo in anticipo. I posti a sedere devono essere solo contrassegnati. Uno può stare vicino al proprio posto. Eventi o esibizioni non possono essere tenuti solo in piedi, senza posti contrassegnati. Gli eventi si svolgeranno senza balli, vendita e servizio di cibo e bevande. Non è consentito mangiare in loco.

Case di preghiera con attiva la Green Pass - fino al 50% di occupazione in base al numero di posti permanenti o una persona ogni 7 mq nelle case di preghiera senza posti permanenti e comunque non più di 500 persone. Senza Green Pass - fino a 20 persone all'interno e 50 persone all'esterno.

Le attrazioni turistiche

In viaggio verso l'Israele

L'attraversamento del fiume Giordano sarà effettuato fino a due volte a settimana. Il valico di Taba sarà aperto una volta per coloro che entrano dall'Egitto, che erano lì fino a mercoledì 3 febbraio 2021. Coloro che sono in possesso di certificati di vaccinazione o di guarigione potranno uscire da Israele liberamente tranne che attraverso il valico di Taba che sarà chiuso. L'obbligo di quarantena negli hotel designati sarà annullato e sarà sostituito da un maggiore controllo da parte della polizia israeliana nei confronti di coloro che tornano dall'estero che sono in quarantena a casa. Alle destinazioni da e verso le quali ci sono voli regolari (New York e Francoforte), saranno aggiunti Parigi, Londra, Kiev, Toronto e Hong Kong. Gli operatori di volo hanno l'obbligo di inviare al Ministero dei Trasporti gli elenchi dei passeggeri per le indagini epidemiologiche su richiesta. Se gli elenchi non vengono forniti su richiesta, gli operatori di volo saranno soggetti a multe fino a 5.000 NIS.

continua la strada iniziata a ritmo sostenuto per uscire dal. È stato il, infatti, ad approvare ildel ministero della Salute per la terza fase del piano di uscita dalla pandemia, piano che ha avuto domenica 7 marzo. Un regolamento nuovo che va ad unirsi a quelli esistenti e relativi alla prima e alla seconda fase.Per i posti a sedere al coperto nei, solo per i titolari diè previsto fino al 75% di occupazione, con un numero non maggiore di 100 persone. Per i posti a sedere all'aperto non c'è alcun obbligo di presentare Green Pass (= il passaporto sanitario israeliano), ma sempre non più di 100 persone. Idevono essere a due metri di distanza. Inoltre deve essere nominato un usciere per verificare che la distanza sia mantenuta.Neigli ospiti devono tenere un distanziamento di due metri e almeno uno sgabello vuoto tra gli avventori (tranne i conviventi). Infine neglilepossono essere utilizzate, ma fino al 50% di occupazione e con non più di 300 persone.Oltre al settore Horeca, anche il resto dei luoghi sociali allentano le misure:Per quanto riguarda invece laPer quanto riguarda lee iperGliculturali, sportivi e iInfine, leLepossono essere aperte secondo le regole della Green Pass, ad eccezione di quelle attrazioni che ricevono l'approvazione del direttore generale del ministero della Salute per l'apertura senza la Green Pass. Ammende: 5.000 NIS per aver violato le direttive.Il divieto didi israeliani nel Paese è annullato, fatta eccezione per le restrizioni all'ingresso attraverso i valichi di terra. Pertanto, tutti i cittadini israeliani e i residenti permanenti potranno entrare in Israele. Tuttavia, non più di 3mila israeliani possono entrare al giorno; questo numero verrà gradualmente raggiunto durante la settimana secondo il piano del Ministero dei Trasporti.designati per i nuovi immigrati la cui immigrazione non può essere ritardata, i lavoratori stranieri essenziali e gli atleti professionisti non vengono conteggiati ai fini della quota di ingresso.Entrata dai valichi terrestri:Il regolamento sarà valido fino a sabato 20 marzo 2021, ad eccezione del regolamento scolastico che sarà in vigore fino a sabato 3 aprile 2021.